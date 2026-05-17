Donald Tusk
Donald Tusk odpowiada ws. redukcji wojsk USA w Polsce Fot. KPRM / flickr.com

W ostatnich dniach głośno spekuluje się na temat redukcji wojsk USA w Polsce. Rząd uspokaja w tej sprawie, ale w dyskusji pojawiają się różne głosy, na które premier Donald Tusk odpowiedział dosadnie.

Reklama.
Samochody dostawcze PHEV już od 99 900 zł netto
REKLAMA

Zagraniczne media kwestionują możliwość przeniesienia lub ulokowania dodatkowych wojsk w Polsce. O tych doniesieniach pisaliśmy już wcześniej w naTemat. Działania te mogą być elementem szerszej strategii Pentagonu, która ma doprowadzić do redukcji liczby sił USA na całym obszarze Unii Europejskiej. W sprawie uspokajał już premier Donald Tusk. "Te decyzje mają charakter logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski" – zapewniał szef polskiego rządu.

Jarosław Kaczyński uderza w rząd. "Zniszczył relacje w dwa lata"

Mimo zapewnień ze strony premiera, temat wywołał natychmiastową reakcję lidera opozycji. Głos w mediach społecznościowych zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości, który wprost oskarżył obecne władze o doprowadzenie do kryzysu w stosunkach z kluczowym sojusznikiem i osłabienie pozycji kraju w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego.

"Polacy chcą wiedzieć, co dalej z naszym bezpieczeństwem. Wypracowane relacje z USA i wzajemne zaufanie rząd Tuska zniszczył w 2 lata, podważając de facto naszą pozycję w sojuszu NATO. Nieudacznicy czy, jak zawsze, przemyślana, proniemiecka polityka, mająca za nic polskie interesy?" – napisał Jarosław Kaczyński.

Riposta szefa rządu. Donald Tusk odpowiada opozycji

Na reakcję Donalda Tuska nie trzeba było długo czekać. Szef rządu opublikował wpis, w którym odniósł się bezpośrednio do słów Jarosława Kaczyńskiego, a także do ostatnich międzynarodowych aktywności prezydenta Karola Nawrockiego. Premier zarzucił politykom opozycji celowe zniekształcanie rzeczywistości oraz działanie na szkodę wizerunku państwa poza jego granicami.

"Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi." – podsumował Donald Tusk.

Zobacz także

logo
Tusk przeprasza Clooneya – miał być żart, wyszła... siara. "Kropka Kreska" punktuje absurdy tygodnia
logo
Tusk ma nowy sposób, aby ograć Nawrockiego ws. SAFE. "Nie powstrzymają nas żadne weta"
logo
Prof. Nałęcz dla naTemat: Nawrocki prowadzi wyrafinowaną grę z PiS
logo
Prof. Migalski dla naTemat: Kaczyński się czegoś boi. Działa inaczej niż 10 lat temu
logo
Tusk na Impact'26 zaskoczył. Ani słowa o PiS, za to manifest, którego mało kto się spodziewał
logo
Ceny Paliw Niżej miały obowiązywać do 15 maja. Rząd Tuska zdecydował co dalej

Sprawa amerykańskich żołnierzy w Polsce budzi emocje

Jeszcze w piątek, 15 maja, sam Sztab Generalny WP dementował doniesienia na temat rzekomej rotacji wojsk amerykańskich.

"Sztab Generalny Wojska Polskiego zdecydowanie zaprzecza, jakoby do SG WP wpłynęła informacja dotycząca rzekomego wstrzymania rotacji sił amerykańskich w Europie, w tym w Polsce" – informowało dowództwo Sił Zbrojnych RP na serwisie X.

Tego samego dnia odbyło się również spotkanie między prezydentem Karolem Nawrockim, nowym szefem BBN Bartoszem Grodeckim, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą.

"Głównym tematem rozmowy były kwestie bezpieczeństwa naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Prezydent wyraźnie podkreślił, że proces zwiększania obecności wojsk USA w Polsce należy wspierać i oczekuje w tej kwestii współpracy ze strony wszystkich ośrodków władzy" – relacjonował w serwisie X doradca Karola Nawrockiego z ramienia BBN, Bartosz Grodecki.

Cała ta sytuacja i doniesienia medialne mogą budzić niepokój, ze względu na wcześniej podjęte już przez Donalda Trumpa działania. Kiedy 2 maja 2026 roku Stany Zjednoczone ogłosiły zamiar wycofania części swoich żołnierzy m.in. z Niemiec, grupa polskich polityków – na czele z Karolem Nawrockim – natychmiast podjęła starania, aby ten dodatkowy kontyngent został ulokowany w naszym kraju.