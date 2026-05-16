Włodzimierz Czarzasty w rozmowie w ramach programu "Allegro ma non troppo" zdecydował się odnieść do spotkania Karola Nawrockiego z Viktorem Orbánem. Marszałek Sejmu wskazał największego beneficjenta politycznego gestu prezydenta i udzielił sugestii, jak można w inny sposób podejść do kontrowersyjnych wizyt.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Jackiem Pałasińskim zapowiedział wizytę w Bratysławie. Zwraca on jednak uwagę, że w przeciwieństwie do prezydenta Karola Nawrockiego nie ma zamiaru spotykać się z eurosceptycznymi przedstawicielami lokalnej władzy.

Włodzimierz Czarzasty odnosi się do "pielgrzymki" (jak określił to wicepremier Radosław Sikorski) Karola Nawrockiego do Budapesztu. Warto odnotować, iż z perspektywy protokolarnej prezydent RP wobec (byłego w tym momencie, ale urzędującego w trakcie wizyty) premiera Viktora Orbána jest osobą wyższą rangą.

Marszałek Sejmu spotka się w Bratysławie ze swoim odpowiednikiem. Nie ma zamiaru spotykać się natomiast z premierem Słowacji, Robertem Fico, którego poglądy są silnie eurosceptyczne.

– Panie prezydencie, mówię do pana prezydenta Nawrockiego, niech pan sobie wyobrazi, że można jechać do jakiegoś kraju i na przykład nie spotkać się z kimś, kto nie popiera Unii Europejskiej, a jest premierem – sugeruje Włodzimierz Czarzasty. – Mówię o pana słynnej wizycie i spotkaniu z panem Orbánem, które zresztą nic nie dało ani jemu, ani panu. Może Putinowi sporo, bo było to relacjonowane mocno w rosyjskiej prasie – zauważa polityk.

Włodzimierz Czarzasty odnosi się również do celu jego wizyty w Bratysławie.

– Jadę spotkać się z szefem parlamentu słowackiego (...). Po co to robię? Bo chcę wzmacniać Unię Europejską, bo taka jest również linia rządu – deklaruje marszałek Sejmu.

– Uważam, że to jest dobra linia (red. – proeuropejska), bo w czasach, kiedy jest rozgardiasz, kiedy jest niepokój, kiedy jest wojna, trzeba stawiać na te rzeczy, które są stabilne. Stabilność to jest silna Polska w silnej Unii Europejskiej z NATO oraz z przyjaźnią ze Stanami Zjednoczonymi bez względu na to, co w danym momencie Stany Zjednoczone o tym myślą – zauważa lider Nowej Lewicy.

Co o sytuacji związanej ze Zbigniewem Ziobrą sądzi Włodzimierz Czarzasty?

Polityk odniósł się również do kwestii niedawno zbiegłego za ocean Zbigniewa Ziobry. Jego obecność w Stanach Zjednoczonych jest przedmiotem dyskusji odnoszących się do współpracy sojuszniczej pomiędzy Polską a USA.

Włodzimierz Czarzasty sugeruje powściągliwość w kwestii polityka Prawa i Sprawiedliwości, a także zauważa, że jego kwestia nie powinna być przedmiotem potencjalnych sporów międzynarodowych.