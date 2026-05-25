Dubaj zaskakuje nową inicjatywą Fot. saiko3p/Shutterstock

Dubaj zaskakuje nową inwestycją. Ostatnio otworzyła się tam plaża, na którą wstęp mają wyłącznie kobiety. Aby móc z niej skorzystać, trzeba wyrazić zgodę na długi regulamin.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wszyscy wiemy o pokojach w hostelach tylko dla kobiet oraz o możliwości przejazdu z kobietą-kierowcą w Uberze. Usługi "tylko dla kobiet" mają na celu zapewnienie komfortu osobom, które z nich korzystają. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo, jak i możliwość relaksu bez ciągłej obecności płci przeciwnej, a także o gwarancję prywatności.

Tym razem stolica luksusu zaskakuje. W Dubaju otworzyła się bowiem kolejna przestrzeń przeznaczona tylko dla płci pięknej. Jest to jednak przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd skalę, bo nie chodzi o szybki przejazd czy nocleg, lecz o cały obiekt. Na jedną z nowych dubajskich plaż mają wstęp tylko kobiety.

REKLAMA

Plaża tylko dla kobiet. Jakie zasady obowiązują w tym szczególnym miejscu w Dubaju?

Oficjalna nazwa nowej inicjatywy to Khor Al Mamzar. Cały teren plaży został oddzielony od pozostałej części wybrzeża wysokim ogrodzeniem i kontrolowanymi wejściami. Na miejscu obowiązuje też całkowity zakaz robienia zdjęć i filmów.

Przestrzegania zasad mają pilnować system monitoringu oparty na sztucznej inteligencji oraz ochrona złożona wyłącznie z żeńskich funkcjonariuszek. Na terenie całego obiektu zatrudnione są wyłącznie kobiety. Jedyni przedstawiciele płci męskiej, którzy mogą zostać dopuszczeni na plażę, to chłopcy przychodzący na plażę z matkami.

REKLAMA

Khor Al Mamzar, jak na Dubaj przystało, nie ma być zwykłą plażą. Inwestycja jest częścią modernizacji wybrzeża Al Mamzar, wycenianą na setki milionów dirhamów. Wybrzeże ma stać się jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta do 2040 roku.

Kompleks został pomyślany jako nowoczesny obiekt rekreacyjny. Znajdują się tam na przykład całodobowe strefy nocnego pływania nadzorowane przez ratowniczki. Można udać się tam również na zajęcia fitness.

Co zobaczyć w Dubaju?

Chociaż Dubaj kojarzy się głównie z wielkimi budowlami, luksusowymi markami i drogimi samochodami, tak naprawdę oferuje znacznie więcej atrakcji. Przekonała się o tym dziennikarka naTemat, która o swojej pierwszej podróży do Dubaju opowiedziała na naszych łamach.

REKLAMA

Dla osób niebojących się wysokości miasto ma do zaoferowania taras widokowy na Burj Khalifa. Osoby, które nie boją się atrakcji z dreszczykiem, powinny z kolei wybrać się na Sky Views Observatory Dubai. Na miejscu wskoczymy w kombinezon oraz uprząż i przespacerujemy się po krawędzi 52. piętra.

Turyści, którzy wolą oszczędzić sobie nadmiernych emocji, powinni skorzystać z oferty kulturalnej Dubaju. W Centrum Rozumienia Kulturowego Szejka Mohammeda skosztujemy arabskiej kawy i świeżych daktyli, a lokalni przewodnicy opowiedzą o lokalnych zwyczajach i tradycyjnych strojach.