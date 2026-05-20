Plaża i basen to niejedyne atrakcje, jakie interesują współczesnych podróżnych Fot. Hyserb/Shutterstock

Trendy podróżnicze ciągle się zmieniają. Ostatnio głośno jest o "playcation". Co kryje się pod tajemniczą nazwą i dlaczego coraz więcej osób decyduje się zorganizować wakacje w tym stylu?

2026 to rok podróżniczych trendów. Co to oznacza? W czasach, gdy podróżowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, podróżni rezygnują z bycia jedynie "turystami" i dopasowują swój urlop do nowych potrzeb. Dużą popularnością cieszy się tzw. volunteer tourism, czyli przedłużone wakacje, podczas których zwiedzanie nie gra wcale głównej roli.

Coraz częściej jeździmy również w różne miejsca śladami znanych produkcji filmowych i serialowych, co pokazuje, że turyści odwiedzający znane miasta takie jak Paryż nie muszą wcale czynić wieży Eiffla głównym punktem swojej podróży. Plan zwiedzania możemy stworzyć też na podstawie listy miejsc z ulubionego serialu. Już wkrótce fani Netfliksa będą mogli ruszyć śladami serialowej "Wednesday", która w przyszłym sezonie ma podróżować właśnie do stolicy Francji.

Playcation – na czym polega nowy trend podróżniczy?

Playcation to nowe zjawisko, które obserwuje się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Według portalu "Euronews", playcation to nic innego jak wakacje nastawione na zabawę i powrót do pasji, które kojarzymy z beztroskim dzieciństwem.

Co to oznacza w praktyce? Według danych platformy Airbnb na popularności zyskują krótkie, krajowe wypady skupione wokół konkretnych hobby. Platforma odnotowuje obecnie jeden z najwyższych wzrostów rezerwacji w ofertach położonych blisko pól golfowych, jezior i baz surfingowych.

Podróżni niekoniecznie szukają luksusowych hoteli z nudnym all inclusive, lecz miejsc, które dają poczucie zanurzenia w nowej aktywności. Trend ten mocno łączy się z tzw. kidultingiem – dorośli coraz chętniej zamieniają luksusowe wczasy na obozy letnie, ogniska, kajaki i spanie w domkach, które przypominają im wakacje z dzicińśtwa, albo u dziadków w nowoczesnym wydaniu.

Jak zorganizować playcation w Polsce?

Również w Polsce możemy zorganizować urlop w duchu playcation i wcale nie musimy w tym celu lecieć za ocean. To nie tylko świetna okazja, by wypróbować coś zupełnie nowego, ale też sposób na reset. Planując taki wyjazd, warto pomyśleć o zajawkach, na które w codziennym biegu zawsze brakuje nam czasu.

W Polsce możemy na przykład nauczyć się od zera surfować, wybierając się na Półwysep Helski, gdzie zamiast klasycznego leżenia na plaży, cały dzień spędzimy, walcząc z falami pod okiem instruktorów. Jeśli jednak wolicie dawkę adrenaliny w nieco innej formie, idealnym kierunkiem będzie park rozrywki. Choć wydaje się, że ich oferta skierowana jest głównie do dzieci, dorośli coraz częściej przejmują najstraszniejsze rollercoastery w zatorskiej Energylandii.

Dla tych, którzy wolą zabawę pod dachem, dobrą opcją są interaktywne muzea, które z nudnymi wystawami nie mają nic wspólnego. W warszawskim Warsaw Arcade Museum możemy zafundować sobie powrót do lat 80. i 90., grając na ponad setce zabytkowych automatów do gier. Podobny klimat odnajdziemy we Wrocławiu, gdzie w Muzeum Gry i Komputerów Minionej Ery czekają dziesiątki stanowisk z kultowymi konsolami.