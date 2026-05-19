Polskie Malediwy zainteresowały zagraniczne media Fot. JohnKruger/Shutterstock

Już wkrótce wakacje, a wraz z nimi pierwsze wyjazdy. Nie każdy wie, że aby skosztować egzotycznej atmosfery, nie musimy wcale wsiadać do samolotu. W 3 godziny samochodem z Warszawy dostaniemy się do magicznego miejsca, nazywanego "Polskimi Malediwami".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Park Gródek, czyli egzotyczny kurort w woj.śląskim. Napisali o nim w Słowacji

"Polskie Malediwy" czy "śląska Chorwacja" to nazwy, które pojawiają się regularnie w rozmowach o Parku Gródek w Jaworznie. Miejsce to, od 2019 roku noszące nazwę Arboretum w Jaworznie, oferuje wiele atrakcji i przyciąga prawdziwie rajską atmosferą. Jak to możliwe? Wszystko przez zbiornik wodny Wydra, wypełniony przejrzystą wodą o lazurowej barwie. Tafla, poprzecinana turystyczną kładką, do złudzenia przypomina obraz znany z wakacji all inclusive na odległych wyspach.

REKLAMA

O polskiej atrakcji zrobiło się głośno w słowackim serwisie "brainee.hnonline", który opisał to malownicze miejsce jako przyciągające turystów jak magnes. Co ważne, znajduje się ono niedaleko naszej wspólnej granicy, co sprawia, że Park Gródek jest atrakcyjnym miejscem na wakacyjny wypad dla Słowaków.

Park znajduje się również w dogodnej lokalizacji dla wielu Polaków, którzy chcieliby zorganizować weekendową wycieczkę. Z Warszawy dojedziemy tam w ok. 3 godziny samochodem. Co ważne, wstęp tam jest całkowicie bezpłatny, co w czasach rosnących kosztów wakacji jest miłym zaskoczeniem.

REKLAMA

O czym należy pamiętać, odwiedzając Park Gródek?

Park Gródek stanowi świetne tło dla instagramowej sesji, a bajeczna atmosfera sprzyja spacerom i piknikowaniu nad wodą. Będąc w okolicy, warto odwiedzić bacówkę Betlejemka, prowadzoną przez lokalną wspólnotę. W miesiącach letnich można zobaczyć tam pasące się zwierzęta, takie jak osiołki i owce.

Ważną informacją jest jednak to, że na terenie parku nie można… pływać. Określenie tego miejsca jako "Polskie Malediwy" może być zatem mylące. Wszystko dlatego, że zbiornik Wydra nie jest oficjalnym kąpieliskiem i nie ma tam ratowników, którzy strzegliby bezpieczeństwa. Ponadto na dnie zbiornika kryją się zatopione maszyny górnicze, które stanowiłyby zagrożenie dla pływających. Jednak jeśli chcemy je obejrzeć, możemy zejść pod wodę, korzystając z kursów i opieki lokalnej bazy nurkowej (Centrum Nurkowe Orka).

REKLAMA