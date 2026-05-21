Trzęsienie ziemi w Neapolu. W regionie zamknięto szkoły, są też utrudnienia na kolei Fot. YASEMIN OZDEMIR/Shutterstock

Czwartkowy poranek nie zaczął się zbyt optymistycznie dla mieszkańców Neapolu i jego okolic. O godzinie 5:50 ze snu wyrwał ich rój wstrząsów sejsmicznych, a najsilniejsze trzęsienie ziemi przyprawiło wiele osób o mocniejsze bicie serca. Wstrzymano ruch pociągów, zapadła też decyzja o zamknięciu szkół.

Neapol to jeden z popularniejszych kierunków turystycznych we Włoszech, ale i bardzo aktywny region pod względem trzęsień ziemi. Jednym z winowajców jest oczywiście pobliski Wezuwiusz, ale prawdziwe zagrożenie kryje się na Polach Flegrejskich, pod którymi nadal znajduje się jezioro płynnej magmy. Jednak takich wstrząsów jak w czwartek 21 maja nie było tam od ok. 40 lat.

Trzęsienie ziemi w Neapolu. Był to cały rój

Informację o porannym trzęsieniu ziemi w Neapolu przekazały już włoskie ośrodki badawcze. INGV Terremoti, czyli oficjalny portal Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) we Włoszech, poinformował o wystąpieniu roju wstrząsów sejsmicznych w pobliżu Neapolu.

Ziemia zaczęła się trząść ok. godziny 5:50 w czwartek 21 maja i w krótkim czasie odnotowano aż cztery trzęsienia ziemi. Najsilniejsze z nich miało magnitudę 4,4. Jego epicentrum znajdowało się na terenie Zatoki Neapolitańskiej na Morzu Tyrreńskim, ok. 3 kilometrów pod ziemią. Jest to część Pól Flegrejskich. Wstrząsy były odczuwalne w całym regionie Campi Flegrei.

Sytuacja jest monitorowana, ale trzęsienie ziemi napędziło stracha mieszkańcom, a także turystom. Warto bowiem podkreślić, że we Włoszech sezon turystyczny rozpoczyna się już na początku maja i trwa aż do końca września.

Trzęsienie ziemi w okolicy Neapolu. Ludzie byli bardzo wystraszeni

Strach to niejedyna konsekwencja czwartkowego trzęsienia ziemi. "Z powodu trzęsienia ziemi ruch kolejowy na liniach Cumana i Circumflegrea został tymczasowo zawieszony w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli" – poinformowała w mediach społecznościowych firma Ente Autonomo Volturno, odpowiedzialna za komunikację publiczną w tym regionie.

O zamknięciu szkół poinformował natomiast burmistrz Bacoli, Josi Della Ragione. "Było silne. Właśnie odczuliśmy silne wstrząsy w naszej okolicy. Nakazałem zamknięcie wszystkich szkół publicznych i prywatnych w Bacoli. Jednocześnie wszystkie budynki szkolne zostaną sprawdzone. Jesteśmy na ulicach, aby ocenić ewentualne szkody" – przekazał samorządowiec w specjalnym wpisie w mediach społecznościowych.