Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwiera się w czerwcu. W Niemczech już komentują ceny Fot. Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Po latach oczekiwań polscy turyści nareszcie się doczekali. W czerwcu 2026 roku w Pobierowie ma otworzyć się największy hotel w Polsce. Moloch nad Bałtykiem docelowo ma mieć aż 1200 pokoi i przyciągać turystów także z Niemiec. To właśnie tamtejsze media już komentują m.in. ceny i zainteresowanie naszym obiektem.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie będzie największym hotelem w Polsce i jednym z największych oraz najbardziej luksusowych obiektów nad Bałtykiem. Wiadomo już, że obiekt otworzy swoje drzwi dla gości 26 czerwca, choć walka o ostatnie zezwolenia trwa. Równocześnie odbywa się natomiast debata dotycząca cen w obiekcie. Ta dotarła aż do Niemiec.

Oficjalne otwarcie obiektu w Pobierowie bardzo się przedłużyło. Jego budowa rozpoczęła się w 2018 roku i miała zakończyć dwa lata później. Firma napotkała jednak wiele trudności – od pandemii koronawirusa po śmierć właściciela. Wiele kolejnych zdarzeń nie przyspieszało prac, stąd uda się je zakończyć dopiero w 2026 roku, a i to nie w pełni.

Wiadomo już, że na dobry początek na potrzeby gości zostanie udostępnionych 500 pokoi, z czego większość z widokiem na morze. Docelowo obiekt ma mieć aż 1200 pokoi, największy hotelowy basen w Polsce, a także największy park wodny w hotelu w naszym kraju. Na liście atrakcji znalazł się nawet basen ze sztuczną falą, podobny do tego w Suntago.

Jednak znaczna część atrakcji jest nadal w przygotowaniu i ma zostać udostępniona w kolejnych tygodniach po otwarciu zaplanowanym na 26 czerwca. Niemiecki serwis "Ostsee Zeitung" wprost informuje, że wiele osób spodziewało się promocji i specjalnych ofert z okazji rozpoczęcia działalności. Tymczasem dostali dość wysokie ceny bez żadnych zniżek i duże zainteresowanie, które spowodowało utrudnienia w rezerwacjach.

Hotel Gołębiewski przyjmuje rezerwacje, choć nie ma wszystkich zezwoleń

Jeżeli chcecie być pierwszymi gośćmi w obiekcie, przygotujcie się na niemałe ceny. Najtańszą opcją jest dwuosobowy pokój za 1614 zł. Jeśli marzycie o widoku na morze, to zapłacicie 1695 zł. W ofercie są także apartamenty z widokiem panoramicznym w cenach 4800–5200 złotych. wszystkie ceny dotyczą doby hotelowej. Łatwo więc policzyć, że tygodniowy urlop dla dwóch osób to wydatek na poziomie ok. 11 tys. zł, choć ceny zmieniają się w zależności od zainteresowania i sezonu.

Niemcy wprost zwracają uwagę, że za tyle można polecieć na wczasy all inclusive do Turcji, Grecji czy Egiptu. Z drugiej jednak strony Hotel Gołębiewski w Pobierowie ma zaoferować klientom luksus, przez który bywa nazywany "mini Dubajem".

Niemieckie media zwróciły uwagę jeszcze na jedną, dość istotną kwestię. Choć system rezerwacyjny już działa, a pierwsi goście wykupują swoje pobyty, to oficjalnie Gołębiewski w Pobierowie nie ma jeszcze zezwolenia na prowadzenie działalności. W rozmowie z "Ostsee Zeitung" potwierdził to Krzysztof Trynks z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryficach.