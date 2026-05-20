Chorwacja niezmiennie przyciąga polskich turystów. Piękne plaże nad Adriatykiem w połączeniu z zabytkową architekturą i bardzo bliską nam kulturą są prawdziwym magnesem na podróżnych. Wielu dociera tam własnymi autami i to oni będą aktualnie mieli największe problemy z wjazdem na teren kraju. Wszystko przez zamknięcie istotnego przejścia.
Chorwacja to dla dziesiątek tysięcy Polaków obowiązkowy punkt wakacji. Każdego roku dociera tam ponad milion naszych turystów, a w tym roku może być ich jeszcze więcej za sprawą całorocznej trasy Ryanaira z Krakowa do Dubrownika. Na miejsce możemy latać także z innymi przewoźnikami, a nawet bezpośrednim połączeniem PKP Intercity. Jednak podróżni, którzy już teraz jadą nad Adriatyk własnym autem, powinni uważać na trasie przez Bośnię i Hercegowinę. Przed utrudnieniami ostrzegły dwie polskie ambasady.
Wakacje w Chorwacji z niedogodnością. Uwaga na granicy z Bośnią i Hercegowiną
We wtorek 19 maja do odwołania zamknięto przejście graniczne Stara Gradiška / Bosanska Gradiška na granicy chorwacko-bośniackiej. To dość istotny punkt na trasie turystów z Polski jadących nad Adriatyk własnym autem, a także podróżnych, którzy przy okazji pobytu w Chorwacji chcieli odwiedzić także Bośnię i Hercegowinę.
Przejście graniczne zostało zamknięte do odwołania. Nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarte. Na oficjalnej stronie chorwackiego HAK (odpowiednika naszego PZM) widnieje informacja, że punkt pozostaje nieczynny z powodu awarii.
"Droga zamknięta z powodu awarii. Ze względu na uszkodzoną jezdnię, na przejściu granicznym Stara Gradiška oraz drodze krajowej DC5 obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów" – czytamy w oficjalnym komunikacie chorwackiego autoklubu. To ważna informacja zwłaszcza dla osób, które podróżują na południe Chorwacji trasą przez Węgry.
Polska ambasada w Chorwacji podpowiada alternatywne trasy
Informacja o zamknięciu przejścia została opublikowana przez polską ambasadę w Bośni i Hercegowinie, a także przez placówkę w Chorwacji. Druga z tych instytucji radzi też, na które przejścia się kierować, aby uniknąć utrudnień.
"Alternatywne przejścia graniczne:
"Zalecamy sprawdzanie bieżących informacji przed wyjazdem oraz uwzględnienie możliwych utrudnień i wydłużonego czasu oczekiwania, szczególnie dla transportu ciężarowego" – dodano w komunikacie.