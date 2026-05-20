Sezon na podróże rozpoczął się w zasadzie już w kwietniu, a każdy kolejny tydzień tylko przybliża nas do startu wakacji i największej fali wyjazdów. Na niespełna miesiąc przed tym terminem spory problem ma jeden z wakacyjnych rajów. Nie ze swojej winy stracił aż 27 proc. odwiedzających.

Upodobania Polaków w kwestii wakacyjnych wyjazdów bywają bardzo stałe. Najczęściej z biurami podróży latamy do Turcji, Grecji, a także Egiptu. Tak będzie na przykład podczas tegorocznego weekendu z Bożym Ciałem. Natomiast TUI wskazuje, że latem na podium może dojść do zmiany, bo Egipt zostanie wyprzedzony przez Hiszpanię. Ciekawie sezon zapowiada się także na Cyprze, który jeszcze w kwietniu wyraźnie tracił odwiedzających.

Cypr z dużym spadkiem liczby turystów. Kwiecień nieco lepszy od marca

Wyspa Afrodyty od kilku lat świetnie rozwijała się w zakresie turystyki. Po zniknięciu stamtąd podróżnych z Rosji w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, lukę uzupełnili tam m.in. Polacy. I kiedy wyniki były już naprawdę dobre, a sektor zaczął się prężnie rozwijać, rozpoczął się konflikt na Bliskim Wschodzie.

Na początku marca na południu Cypru doszło do ataku irańskiego drona na bazę Wielkiej Brytanii, co wyraźnie wpłynęło na turystykę kraju. Choć sytuacja była i jest tam bezpieczna, to już w marcu wyspa straciła nieco ponad 30 proc. odwiedzających. Kwiecień był pod tym względem nieco bardziej optymistyczny.

Z najnowszych danych opublikowanych przez Cypryjski Urząd Statystyczny wynika, że w kwietniu dotarło tam 303 031 turystów. To o 27,6 proc. podróżnych mniej niż w analogicznym okresie sprzed roku. Równocześnie od stycznia do kwietnia swój krótszy lub dłuższy urlop spędziło tam 710 370 podróżnych. To wynik o 17,9 proc. gorszy od tego sprzed roku.

Polacy i Węgrzy nadal chętnie latają na Cypr

Najliczniejszą nacją na Cyprze w kwietniu niezmiennie byli Brytyjczycy, którzy odpowiadali za 39,2 proc. odwiedzających (118 tys.). Na drugim miejscu po raz kolejny znaleźli się Polacy, stanowiący 8,4 proc. wszystkich turystów (25 tys.). Podium uzupełnili Niemcy z 8-procentowym udziałem w rynku (24 tys. odwiedzających).

Ciekawie wyglądają także tegoroczne dane za kwiecień zestawione z tymi sprzed roku. Wynika z nich bowiem, że liczba Polaków spadła o 12,5 proc., czyli znacznie mniej niż średnia. W kwietniu 2026 roku poleciało tam o niespełna 4 tys. mniej turystów z naszego kraju. Ewenementem na Cyprze są natomiast Węgrzy. Ich liczba rok do roku wzrosła o 31,7 proc. (z 4394 w 2025 roku do 5789 w 2026 roku).

