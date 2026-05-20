Ostatni weekend zaskoczył nawet Straż Graniczną. Na polskich lotniskach doszło do kilku sytuacji, w których musiały interweniować służby. Dla pasażerów oznaczało to przedwczesne zakończenie wakacji. A zaczęło się od niewinnego żartu.

Każdy powinien wiedzieć, że lotniska rządzą się własnymi prawami. To, co akceptowalne w codziennym życiu, podczas kontroli bezpieczeństwa czy przy rozmowach z obsługą często nie przejdzie. Ostatni tydzień na polskich lotniskach okazał się wyjątkowo feralny. Zaczęło się od dwojga pasażerów, którzy przez "niewinne" zachowanie nie polecieli na wakacje.

Rzekome bomby w bagażu. Nie opowiadaj takich żartów na lotnisku

Do niebezpiecznych sytuacji doszło w maju na Lotnisku Chopina w Warszawie. Poinformowała o nich mjr SG Dagmara Bielec, rzecznik prasowy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zatrzymane zostały dwie osoby: 39-letni mężczyzna udający się na urlop do Bułgarii oraz 73-letnia kobieta podróżująca do Tunezji.

O co poszło? Jak zwykle o "wybuchowe" żarty. Niedoszli pasażerowie podczas rutynowych pytań kierowanych do nich przez personel naziemny lotniska odpowiedzieli, że mają w bagażu materiały wybuchowe. Być może nie wiedzieli, że deklaracje takie jak te są na lotnisku traktowane bardzo poważnie, a sprawą szybko zainteresowała się Straż Graniczna i pirotechnicy. Nie jest to pierwsza taka sytuacja, bo w kwietniu przekonał się o tym także inny turysta, który miał oświadczyć się swojej dziewczynie na wakacjach w Grecji. Nie spodziewał się, że trzy słowa za dużo spowodują prawdziwy zamęt na lotnisku.

Tym razem pasażerowie zostali odprowadzeni na bok i rozpoczęły się typowe procedury bezpieczeństwa. W ich walizkach nie znaleziono niebezpiecznych materiałów, jednak przewoźnicy zdecydowali, że żadne z nich nie zostanie dopuszczone do lotu. Nie pomogły wyjaśnienia, że przecież to wszystko to tylko żarty. Kobieta i mężczyzna zostali dodatkowo ukarani mandatami.

Straż Graniczna ostrzega. W tym tygodniu nie był to pierwszy przypadek w Polsce

Z powodu podobnych zartów Karpacki Oddział Straży Granicznej wydał 18 maja oficjalne oświadczenie. W komunikacie na Facebooku funkcjonariusze przypominają o sztywnych zasadach obowiązujących w portach lotniczych. "Planujesz podróż samolotem? Fantazję warto zostawić na inne okazje" – radzą.

Okazuje się, że w ostatnich dniach tamtejsi funkcjonariusze Straży Granicznej również mieli pełne ręce roboty. Do niebezpiecznych sytuacji doszło na krakowskim lotnisku w Balicach, gdzie funkcjonariusze SG kilkukrotnie interweniowali wobec pasażerów, którzy zignorowali zasady bezpieczeństwa na terenie portu, jak i na pokładzie samolotu.

Często zdarza się też pozostawienie walizki bez opieki. Z kolei w Krakowie w ostatnich daniach Polak został przyłapany na paleniu papierosa w toalecie na pokładzie samolotu. Nie reagował na polecenia załogi, czym wywołał interwencję kapitana. Po przylocie został zatrzymany przez Zespół Interwencji Specjalnych PSG w Krakowie i dzień później przesłuchany. Przyznał się on do zarzucanych mu czynów i poddał się dobrowolnie karze ośmiu miesięcy ograniczenia wolności poprzez wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

Z kolei obywatel Hiszpanii, który planował lot do Walencji, nie chciał zapłacić za niewymiarowy bagaż. Samo to nie było jednak powodem zatrzymania. Problemem było to, że choć poinformował on obsługę o rezygnacji z lotu, podczas odprawy kolejnego pasażera wtargnął za nim do korytarza i pobiegł w stronę płyty lotniska. Został za to ukarany mandatem.