Nowe zjawiska podróżnicze potrafią zaskoczyć. Tym razem na TikToku pojawił się trend, który szybko wpłynął na wybory najmłodszych podróżnych. Grandma tourism ma swoich realnych zwolenników.

Czy świat turystyki oszalał? Być może. Okazuje się, że nowe trendy nie dotyczą wyłącznie mediów społecznościowych czy najnowszych fasonów ubrań. Obecnie coraz częściej mówi się również o nowych trendach podróżniczych. Niektóre z nich, tak jak ten najnowszy, mogą zaskakiwać. Szczególnie przedstawicieli starszych pokoleń.

Wszystko zaczęło się, jak to często bywa, od TikToka. To właśnie tam ostatnio zaczęły trendować filmiki promujące "nostalgiczne" hobby. Robienie na drutach, szydełkowanie czy rękodzieło stało się nie tylko rozrywką, lecz również częścią nowej tożsamości.

To część większego trendu. Media społecznościowe, takie jak TikTok, napędzają romantyzację prozaicznych zajęć, czyniąc je nie tylko czymś, co ma przynosić przyjemność, lecz także budować poczucie nowej tożsamości.

Jednym z najpopularniejszych trendów tego typu było "clean girl aesthetic". Tysiące twórców internetowych szły za tym trendem, promując wizję kobiety idealnej, zorganizowanej i naturalnej. Jej symbolem było np. zaczesywanie włosów w gładki kok, noszenie złotych kolczyków czy wyjątkowa dbałość o cerę. Ten wirtualny trend miał oczywiście duże przełożenie na rzeczywistość. Tysiące dziewczyn, pragnących się w niego wpisać, ruszyło do sklepów, kupując dodatkowe kosmetyki do pielęgnacji skóry czy estetyczne kubki termiczne.

I w przypadku najnowszego zjawiska widzimy, jak trendy z mediów społecznościowych wpływają na zachowania użytkowników. Z badań "GetYourGuide" wynika, że 96% respondentów regularnie zajmuje się "analogowymi" hobby, takimi jak gotowanie, ogrodnictwo czy ręczne robótki.

Zainteresowanie "babcinymi" zajęciami widać również w turystyce. Coraz więcej podróżnych wybiera zajęcia prowadzone przez starszych lokalnych gospodarzy. W latach 2023–2025 rezerwacje na różnego rodzaju warsztaty i zajęcia lokalnych przewodników wzrosły ponaddwukrotnie, a zainteresowanie wydarzeniami prowadzonymi przez osoby starsze wzrosło o połowę.

O jakich atrakcjach tu mowa? Na wakacjach w stylu "grandma tourism" możemy wziąć udział w warsztatach gotowania (w Polsce popularne jest lepienie pierogów), tkactwa i garncarstwa. Na popularności zyskuje również nauka ogrodnictwa.

