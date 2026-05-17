Glowcation to nowy trend podróżniczy Fot.NorthSky Films/Shutterstock

Dla wielu podróżnych urlop oznacza intensywne zwiedzanie i maksymalne wykorzystanie każdej chwili. Teraz coraz częściej mówi się jednak o nowych trendach, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki planujemy wypoczynek. Okazuje się, że młodemu pokoleniu nie wystarcza tylko all inclusive.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Trendy podróżnicze stale się zmieniają. Wakacje nie dla wszystkich muszą oznaczać relaks pod palmą w postaci pakietu all inclusive. Wielu turystów stawia na przykład na set-jetting, czyli podążanie śladami znanych produkcji filmowych. W czasach zmian klimatycznych coraz częściej mówi się też o tzw. coolcation, czyli wybieraniu destynacji o łagodniejszym klimacie. Ale na tym się nie kończy.

Glowcation. Nowy trend podróżniczy stawia na wellness i regenerację

Jak podaje "Elle", coraz większą popularność zdobywa glowcation, czyli forma podróżowania skoncentrowana na regeneracji. Ma ona przywrócić podróżnym tzw. glow, czyli po angielsku "blask".

REKLAMA

W praktyce glowcation może oznaczać podróż skupioną na relaksie. Wakacje w duchu glowcation możemy spędzić zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uzdrowiska takie jak Lądek-Zdrój oferują na przykład kąpiele radonowe, które dobrze wpisują się w modę na "blask". W regionie Toskanii we Włoszech czekają na nas naturalne siarkowe źródła, a także zabiegi z wykorzystaniem oliwy i wina. Miłośnicy dalszych podróży mogą wybrać się również na Islandię, gdzie chłodne rytuały w krzemionkowych wodach termalnych przywrócą nam naturalne "glow".

Jednak w glowcation nie musi chodzić wyłącznie o "upiększanie". Nie od dziś bowiem wiadomo, że najpiękniej wyglądamy, kiedy nasz system nerwowy jest uregulowany. Glowcation doskonale wpisuje się w szereg innych trendów, które stawiają przede wszystkim na odpoczynek psychiczny.

REKLAMA

Millenialsi i Gen Z zmieniają podejście do wakacji. Glowcation to część większego trendu

Jak pisaliśmy na łamach naTemat, młodsze pokolenia coraz częściej rezygnują z tradycyjnych ofert all inclusive na rzecz bardziej świadomych doświadczeń. Coraz więcej osób zaczyna bowiem dostrzegać, że prawdziwy luksus może oznaczać coś znacznie prostszego, np. ciszę i możliwość bycia offline.

Deadzoning to nowy sposób podróżowania, który wyrasta z potrzeby prawdziwego odpoczynku od codziennego pośpiechu. Jest to odpowiedź na presję codziennego życia i można ją łatwo połączyć z wakacjami w duchu glowcation. Coraz więcej osób decyduje się podczas wakacji świadomie zrezygnować z ciągłego bycia online, ponieważ to właśnie nieustanny kontakt z telefonem często nie pozwala w pełni się zregenerować.

REKLAMA