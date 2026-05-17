Nowy trend glowcation ma przywrócić nam "blask"
Glowcation to nowy trend podróżniczy Fot.NorthSky Films/Shutterstock

Dla wielu podróżnych urlop oznacza intensywne zwiedzanie i maksymalne wykorzystanie każdej chwili. Teraz coraz częściej mówi się jednak o nowych trendach, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki planujemy wypoczynek. Okazuje się, że młodemu pokoleniu nie wystarcza tylko all inclusive.

Trendy podróżnicze stale się zmieniają. Wakacje nie dla wszystkich muszą oznaczać relaks pod palmą w postaci pakietu all inclusive. Wielu turystów stawia na przykład na set-jetting, czyli podążanie śladami znanych produkcji filmowych. W czasach zmian klimatycznych coraz częściej mówi się też o tzw. coolcation, czyli wybieraniu destynacji o łagodniejszym klimacie. Ale na tym się nie kończy. 

Glowcation. Nowy trend podróżniczy stawia na wellness i regenerację

Jak podaje "Elle", coraz większą popularność zdobywa glowcation, czyli forma podróżowania skoncentrowana na regeneracji. Ma ona przywrócić podróżnym tzw. glow, czyli po angielsku "blask". 

W praktyce glowcation może oznaczać podróż skupioną na relaksie. Wakacje w duchu glowcation możemy spędzić zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uzdrowiska takie jak Lądek-Zdrój oferują na przykład kąpiele radonowe, które dobrze wpisują się w modę na "blask". W regionie Toskanii we Włoszech czekają na nas naturalne siarkowe źródła, a także zabiegi z wykorzystaniem oliwy i wina. Miłośnicy dalszych podróży mogą wybrać się również na Islandię, gdzie chłodne rytuały w krzemionkowych wodach termalnych przywrócą nam naturalne "glow". 

Jednak w glowcation nie musi chodzić wyłącznie o "upiększanie". Nie od dziś bowiem wiadomo, że najpiękniej wyglądamy, kiedy nasz system nerwowy jest uregulowany. Glowcation doskonale wpisuje się w szereg innych trendów, które stawiają przede wszystkim na odpoczynek psychiczny.

Millenialsi i Gen Z zmieniają podejście do wakacji. Glowcation to część większego trendu

Jak pisaliśmy na łamach naTemat, młodsze pokolenia coraz częściej rezygnują z tradycyjnych ofert all inclusive na rzecz bardziej świadomych doświadczeń. Coraz więcej osób zaczyna bowiem dostrzegać, że prawdziwy luksus może oznaczać coś znacznie prostszego, np. ciszę i możliwość bycia offline.

Deadzoning to nowy sposób podróżowania, który wyrasta z potrzeby prawdziwego odpoczynku od codziennego pośpiechu. Jest to odpowiedź na presję codziennego życia i można ją łatwo połączyć z wakacjami w duchu glowcation. Coraz więcej osób decyduje się podczas wakacji świadomie zrezygnować z ciągłego bycia online, ponieważ to właśnie nieustanny kontakt z telefonem często nie pozwala w pełni się zregenerować. 

Jednocześnie coraz więcej osób szuka w wyjazdach nie tylko regeneracji, ale również głębszego znaczenia. Właśnie dlatego rośnie popularność volunteer tourism, czyli podróżowania połączonego z działalnością wolontariacką. Volunteer tourism przyjmuje wiele postaci, a jedną z nich jest opieka nad zwierzętami. Na przykład grecka wyspa Siros regularnie poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą zająć się bezdomnymi kotami.