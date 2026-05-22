Zagraniczni goście doceniają polskie miasta Fot.brunocoelho/Shutterstock

Polska turystyka rośnie w siłę, a nasze miasta z roku na rok przyciągają coraz więcej turystów. Wiemy, które kierunki w naszym kraju szczególnie upodobali sobie podróżni z zagranicy. I nie, nie chodzi tylko o Kraków.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Chociaż Polacy lubią spędzać urlop za granicą, nasze polskie miasta także mają wiele do zaoferowania turystom. Przekonują się o tym zagraniczni odwiedzający, którzy każdego roku ściągają do naszego kraju. Okazuje się, że wcale nie mamy czego się wstydzić. Miasta takie jak Gdańsk czy Kraków często pojawiają się w ich relacjach, a jeden turysta z Niemiec porównał nas nawet do Dubaju.

Top 10 miast Polski wśród zagranicznych turystów

Jak podaje portal "Wiadomości Turystyczne", miesięcznie ponad milion zagranicznych turystów szuka noclegu w Polsce. Według badaczy zainteresowanie Polską jako kierunkiem podróży urosło o 24 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem.

REKLAMA

Które miasta są zdecydowanymi ulubieńcami odwiedzających? Z badań wynika, że na podium królują kolejno Kraków, Warszawa i Gdańsk. Na czwartym i piątym miejscu znajdują się natomiast Wrocław i Zakopane. Zaskakiwać może natomiast rejon Bałtyku. Ulubionymi miastami zagranicznych turystów nad morzem, obok Gdańska, okazały się Świnoujście i Sopot. W czołowej dziesiątce zestawienia znajdują się także Katowice oraz Łódź. Dane GUS sumujące wszystkich podróżnych (tych krajowych i zagranicznych) wskazują natomiast, że najwięcej turystów przyjmuje Warszawa, a później Kraków.

REKLAMA

Jak wynika z danych, nacją, która najczęściej nas odwiedza, pozostają Niemcy. Mają oni sporą przewagę nad pozostałymi krajami. Zaraz za nimi znajdują się Brytyjczycy oraz Czesi. Na czwartym miejscu uplasowali się natomiast Ukraińcy.

Za co Polska jest doceniana?

Chociaż plaże nad Bałtykiem nie mogą konkurować z lazurową wodą Adriatyku, zagraniczni turyści doceniają nasz kraj za wiele innych rzeczy. Na arenie międzynarodowej wymienia się nas jako liderów, na przykład pod względem czystości. W porównaniu z wieloma zachodnimi stolicami Warszawa wypada bowiem wyjątkowo dobrze pod kątem tego, jak bardzo zadbane są jej ulice. Turyści doceniają nasze miasta również za bezpieczeństwo.

REKLAMA

Zagraniczne media są też często pod wrażeniem dynamicznego rozwoju, jaki nasz kraj przeszedł na przestrzeni ostatnich dekad. Chociaż w dużych miastach objawia się to niestety wysokimi cenami, np. w gastronomii, nasza infrastruktura czy rynek usług nie odbiega poziomem od tych zachodnich. Przełomowym momentem był na pewno marzec tego roku, kiedy to brytyjska gazeta "The Times" opublikowała artykuł pt. "Make your move from the UK to Poland", czyli zestaw rad dla Brytyjczyków nt. relokacji do naszego kraju.