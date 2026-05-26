Kolejny kraj stawia na polskich turystów. Mają do zaoferowania wszystko oprócz morza

Polacy są coraz bardziej pożądaną grupą turystów. Wbrew pozorom nie jesteśmy już tylko tymi, którzy na każdym kroku trzymają się za kieszeń. Wręcz przeciwnie, potrafimy zapłacić więcej, jeżeli uważamy, że warto. I właśnie na ten aspekt chce postawić jeden z krajów, który kochamy zimą, a omijamy latem.

Tylko miesiąc dzieli nas od rozpoczęcia wakacji, a wielu Polaków nadal nie wie, gdzie i jak spędzi tegoroczny urlop. Jak wynika z najnowszych badań, ponad połowa Polaków wciąż nie zarezerwowała letnich wakacji, polując na najlepsze cenowe okazje. Pewne jest tylko jedno – znaczna część z nas będzie chciała wyjechać. Preferencje naszych podróżnych uważnie prześwietliła Austria, która widząc wzrost naszego rynku w sezonie zimowym, chce przyciągać nas również latem. Ich badanie jest bardzo dokładne i ciekawie prezentuje potrzeby naszego rynku.

Austria chce walczyć o polskiego turystę. Latem brakuje im tylko jednej kwestii

Polacy wybierają Austrię głównie w sezonie zimowym ze względu na świetne warunki do jazdy na nartach. Nie brakuje nas wówczas przede wszystkim w Tyrolu, a bardzo popularnym ośrodkiem jest zwłaszcza Innsbruck. Latem nasze wizyty w tym kraju ograniczają się do city breaków w Wiedniu, a także szybkiego przejazdu w drodze do Chorwacji.

Z badania "Sommerpotenziale 2026", przygotowanego przez Österreich Werbung i NIT – Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa, wynika jednak jasno, że nawet 42 proc. polskich turystów może być zainteresowanych podróżą do Austrii. Jednak w momencie przeprowadzania badania w dniach 18 marca-8 kwietnia 2026 roku plan na odwiedzenie tego kraju miało tylko 4 proc. z 1000-osobowej grupy badawczej.

To dość ciekawe, bo Austria ma wiele spośród czynników, które przyciągają naszych turystów. 33 proc. polskich podróżnych deklarowało chęć wypoczynku i relaksu, 32 proc. chciało spędzić urlop na łonie natury, 22 proc. chce zwiedzać, 21 proc. szuka kierunku rodzinnego, a 20 proc. planuje city breaka. Austria znajduje się zresztą w gronie destynacji, w których można spędzić najlepsze wakacje, bo ma możliwość spełnienia każdego z tych warunków.

Jednak kraj ten nie spełni najważniejszego kryterium. 40 proc. jasno deklaruje, że urlop chce spędzić nad morzem. Tę kwestię Austria może próbować zastępować pięknymi jeziorami i rzekami, ale nigdy nie będzie to to samo. Drugim problemem może okazać się postrzeganie tego kraju z finansowego punktu widzenia. Co więcej, Polacy na wakacjach w Chorwacji tylko utwierdzają się w przekonaniu, że nadmorski klimat to coś, czego górska Austria po prostu im nie da.

Polacy myślą, że Austria jest za droga? Ciekawe wyniki badania

Austria chce pokazać Polakom, że urlop u nich jest wart swojej ceny. Ostatecznie to właśnie kwestia wydatków pozostaje ważnym lub bardzo ważnym kryterium aż dla 85 proc. naszych podróżnych. Natomiast 68 proc. uważnie porównuje ceny przed rezerwacją. Badanie pokazało także, że tylko 3 proc. Polaków wskazuje Austrię jako jeden z krajów o najlepszym stosunku jakości do ceny w Europie.

I właśnie ta ostatnia kwestia będzie pewnie ważnym aspektem, bo o pięknej naturze i świetnych szlakach do jazdy rowerem czy trekkingów w Austrii Polacy już wiedzą. Mimo tego warto podkreślić, że tegoroczne lato przyniesie tam wiele nowości. Warto mieć ten kierunek na celowniku, zwłaszcza jeśli planujecie aktywne wakacje. Nie przeszkodzi wam w tym raczej fakt, że kraj ten trafił na listę najbardziej zatłoczonych w Europie, bo znaczna część podróżnych wybiera ten kierunek zimą, a nie latem.

Zwiedzanie Austrii pełne kontaktu z naturą

Na miejscu na turystów czekają rodzinne ścieżki rowerowe z zagadkami, ale i wielodniowe trasy alpejskie przeznaczone dla dojrzalszych cyklistów. Miłośnicy adrenaliny powinni zwrócić uwagę na nowy bikepark w Puchberg am Schneeberg, gdzie dostępnych będzie ok. 11 kilometrów tras o różnym poziomie trudności. Od flowtrailu dla początkujących po single traile i strefę Kids & Skills. Fani graveli i szosówek mogą natomiast zaglądać na platformę Velorama Mühlviertel, która od stycznia porządkuje 88 tras gravelowych, szosowych i e-bike w Mühlviertel. Ponad 6 500 km tras i ponad 110 000 m przewyższenia robi wrażenie.