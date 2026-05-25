Ryanair zaciera już ręce, patrząc na zainteresowanie tegorocznymi wakacjami, a równocześnie pełną parą ruszył z przygotowaniami do sezonu zimowego. Już teraz wiadomo, że polskie lotniska doczekają się co najmniej siedmiu nowych tras. Szczególnie ciekawie wyglądają propozycje z Gdańska.

Plany Ryanaira na najbliższe lata są bardzo ambitne. Jak informowaliśmy na łamach naTemat, irlandzki przewoźnik chce nas zabrać do Maroka i Jordanii, ale zwłaszcza drugi z tych kierunków pozostaje kłopotliwy z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Równocześnie jednak w systemie zaczęły pojawiać się nowe trasy na jesień, a lista zachęca do planowania krótkich wypadów.

W ciągu kilku ostatnich dni Ryanair kilkukrotnie odświeżał swoje systemy rezerwacyjne, uzupełniając je o całkowicie nowe trasy z Polski. Serię rozpoczął Gdańsk, który jak na razie otrzymał najwięcej nowinek na sezon zimowy. Mieszkańcy Trójmiasta z pewnością ucieszą się z szerszego wyboru city breaków.

Od 25 października z Gdańska będzie można latać do Budapesztu i Madrytu. Zwłaszcza drugie z tych połączeń może cieszyć się dużym zainteresowaniem, bo Polacy uwielbiają Hiszpanię niezależnie od pory roku. Dzień później zadebiutuje kolejny potencjalny hit – bezpośrednie połączenie do Katanii, jednego z popularniejszych miejsc na włoskiej Sycylii. Zwiedzanie pobliskiej Taorminy znanej z "Białego Lotosu" w temperaturze nawet 20 st. C w listopadzie wydaje się być więcej niż dobrym pomysłem. Co ciekawe, nowy rozkład lotów Ryanaira z Lublina pokazuje, że Sycylia staje się jednym z głównych celów przewoźnika z polskich portów.

Czwartą nowością z Gdańska będzie także Mediolan, a dokładnie lotnisko Malpensa, a nie znacznie bardziej oddalone od centrum Bergamo. Ta trasa także zadebiutuje 25 października. Tego samego dnia nowego połączenia w swoim rozkładzie doczeka się również Wrocław. Z Dolnego Śląska będzie można latać z Ryanairem do Madrytu.

Dwie kolejne nowości od Ryanaira. Tym razem z Warszawy i Katowic

Ryanair nie poprzestał na rozwoju w Gdańsku i Wrocławiu. W systemie sprzedaży pojawiły się nowe trasy do Włoch także z Lotniska Chopina w Warszawie oraz z Katowic. Turyści mogą już rezerwować stamtąd loty do Neapolu, który jednych intryguje i ciekawi, a inni szczerze go nienawidzą.

Połączenie to na Lotnisku Chopina zostanie uruchomione od razu na wielką skalę. Od 25 października loty będą dostępne codziennie. Żeby było ciekawiej, siedem dni w tygodniu do Neapolu z Warszawy lata także Wizz Air, więc jest szansa na kolejną batalię cenową między tymi przewoźnikami, na której skorzystamy my – turyści szukający tanich lotów.

Zdecydowanie dłużej na loty Ryanairem do Neapolu będą musieli poczekać mieszkańcy Katowic. W przypadku portu w Pyrzowicach trasa ta zadebiutuje dopiero 3 grudnia i będzie dostępna cztery razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele.