Grecja w sezonie to jeden z najbardziej zatłoczonych kierunków

Wakacje już za chwilę, a Polacy wyruszą na pierwsze wyjazdy. Przy planowaniu urlopu dobrze wiedzieć, gdzie prawdopodobnie zastaniemy tłumy. Wśród najbardziej zatłoczonych krajów w Europie znajdują się miejsca, do których Polacy mają słabość.

Wakacje już za pasem, a wraz z nimi letnie wyjazdy. Planując urlop, powinieneś znać listę najbardziej zatłoczonych kierunków w Europie. Nikt nie lubi przecież przepychać się przez ulice zakorkowane grupami wycieczek ani bić się o wolne miejsce przy basenie. Ten ostatni problem, swoją drogą, może zostać wkrótce rozwiązany. Niemiecki turysta wygrał ostatnio sprawę w sądzie i otrzymał zwrot pieniędzy za to, że podczas wakacji w Grecji nie mógł znaleźć ani jednego wolnego leżaka przy basenie).

Nie każdy jednak ma ochotę na dodatkowy stres, a sytuacji takich jak ta powyższa można uniknąć, omijając miejsca z tego niechlubnego zestawienia. Niektórzy turyści zrobią to jednak z bólem w sercu, bo wśród nich znajdują się kierunki, które co roku ściągają Polaków na all inclusive.

Turystyka rośnie w siłę. A liczby pójdą jeszcze bardziej w górę

Mimo zawirowań politycznych i rosnących cen paliw, turystyka ma się lepiej niż kiedykolwiek. W zeszłym roku branża odnotowała 1,5 miliarda noclegów turystycznych na świecie. To ogromny przełom, bo niecałe sto lat temu, w 1950 roku, liczba ta wynosiła zaledwie 25 milionów. Dane pochodzą z badań serwisu Smarter Travel.

Jak donosi "Euronews", sektor turystyczny ma dodatkowo się rozwinąć. Badania prognozują, że w bieżącym roku ma on wzrosnąć o 3,2 proc. Choć to dobra wiadomość dla gospodarki krajów turystycznych, bo branża turystyczna tworzy kilkaset milionów miejsc pracy na świecie, czyli 1 na 9 miejsc pracy na świecie, wzrost liczby podróżnych nie rozkłada się równomiernie. Już teraz najpopularniejsze destynacje, takie jak Grecja czy Włochy, mierzą się z nadmierną turystyką. A możemy się spodziewać, że w przyszłych latach nacisk będzie jeszcze większy.

Ranking najbardziej zatłoczonych krajów świata . Tych miejsc lepiej unikać

Nikogo nie powinno dziwić, że pierwsze miejsce rankingu zajmuje Hiszpania. Jak pisaliśmy już na łamach naTemat, hiszpańskie miasta mierzą się z wieloma problemami związanymi z nadmiernym napływem turystów. Tuż za Hiszpanią znajdują się Włochy. O stopniu zatłoczenia przekonali się w tym roku podróżni, którzy udali się nad słynne jezioro Como. Podium zamyka z kolei absolutnie ulubiony kierunek Polaków, czyli Turcja. Dosyć wysoką 6. lokatę zajęła Grecja (jeżeli jednak zależy wam na odwiedzeniu tego miejsca, w naTemat polecaliśmy "nieodkryte" greckie wyspy).

Całe zestawienie prezentuje się w następujący sposób:

Hiszpania : 329 661 068 noclegów Włochy : 264 741 414 noclegów Turcja : 154 799 879 noclegów Francja : 150 753 829 noclegów Wielka Brytania : 149 803 000 noclegów Grecja : 130 851 809 noclegów Austria : 97 020 394 noclegów Chorwacja : 85 604 505 noclegów Niemcy : 83 622 666 noclegów Holandia : 64 311 055 noclegów.