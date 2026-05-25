Fru upubliczniło listę najrzadziej wybieranych plaż
Włochy należą do jednego z najpopularniejszych kierunków wśród Polaków Fot. Anatoliy Cherkas/Shutterstock

Wakacje już za pasem i wkrótce rozpoczną się pierwsze wyjazdy. Planując tegoroczny urlop, warto zejść z utartych ścieżek i wypróbować miejsca, których do tej pory nie rozważaliśmy. Okazuje się, że istnieją jeszcze punkty na mapie, gdzie nie usłyszymy języka polskiego na ulicach.

Reklama.
Elektryczne SUV-y Forda. Już od 899zł netto/mies.
REKLAMA

Wszyscy znają ulubione destynacje naszych rodaków. Nasz język ojczysty słychać zarówno na ulicach Antalyi, jak i na plażach na Korfu czy Rodos. Wielu Polaków spotkamy również w europejskich stolicach, bo wyjątkowo upodobaliśmy sobie city breaki. Tegoroczny sezon może być jednak niespodzianką, bo wielu turystów nadal nie zdecydowało, gdzie spędzi lato. Mimo to w czasach masowej turystyki warto zejść czasami z utartych szlaków. Fru, platforma do wyszukiwania i rezerwacji tanich lotów, zebrała listę najrzadziej rezerwowanych tras. Okazuje się, że do tych miejsc Polacy jeżdżą bardzo rzadko.

Hidden gems omijane przez masową turystykę. To może być plan na wakacje w tym sezonie

Jak podaje Fru, polscy podróżni decydują się średnio na 1–2 wyjazdy w roku i najczęściej są to loty krótkodystansowe, do 4 godzin. Nic więc dziwnego, że do miast, w których najczęściej słychać język polski, zaliczają się Rzym, Alicante, Barcelona, Mediolan, Londyn czy Paryż.

Najrzadziej wybierane trasy to z reguły te długodystansowe. Polacy stosunkowo rzadko latają do Chin (lotnisko Changchun-Longjia) i Kanady (Ottawa). Jednak również w Europie znajdą się miejsca nieczęsto odwiedzane przez polskich turystów. Do kolejnych najrzadziej wybieranych tras należy Rzeszów-Bordeaux-Mérignac (Francja), Katowice-Svalbard (Norwegia) czy Katowice-Parma (Włochy).

W zestawieniu pojawiają się także równie mniej oczywiste kierunki jak Bournemouth (Anglia), Raleigh-Durham (USA) czy Patna (Indie).

Zobacz także

logo
Mają jedne z najładniejszych plaż w Europie. Właśnie stracili ponad 27 proc. turystów
logo
Nowy trend turystyczny zaskakuje branżę. Podróżni nie chcą więcej leżeć nad basenem
logo
Rajskie wakacje przerwane w sekundę. W Hiszpanii zakaz wchodzenia do wody
logo
Roczne dziecko zmarło po all inclusive w Egipcie. Dwoje kolejnych poważnie chorych
logo
Ryanair zrobił to, na co czekaliśmy latami. Letni przebój wreszcie także zimą
logo
Polska strefa w hotelu w Egipcie. All inclusive nie powinno iść w tę stronę

Jak odkryć stare kierunki na nowo?

Nie trzeba jednak wynajdywać kolejnego kierunku, by z powodzeniem znaleźć coś nowego w klasycznych, starych perełkach. Najpopularniejsze trasy są wybierane tak często nie bez powodu. Zazwyczaj obsługują je tanie linie lotnicze ze stałą siatką połączeń z wielu polskich lotnisk. Jest to z pewnością duże ułatwienie dla podróżnych, którzy mogą wybrać się na najbliższe lotnisko i nie przepłacać za bilet.

W przypadku znanych krajów zawsze można odkryć ich mniej znane zakątki. Na łamach naTemat pisaliśmy na przykład o dwóch greckich wyspach. Ikaria jest znana jako wyspa długowieczności, a Kefalonia to jedno z najtańszych miejsc do odwiedzenia w Grecji.

Dobrym sposobem na odświeżenie starych tras jest również wypróbowanie nowych trendów. Miłośnicy podróży regularnie wynajdują kolejne sposoby na to, by urozmaicić swoje podróżnicze plany. Możemy zatem zorganizować wakacje w stylu glowcation, czyli wczasy skupione na relaksie. Ostatnio dużym trendem w Ameryce pozostaje natomiast playcation, czyli wakacje oparte na powrocie do zajęć z dzieciństwa.