W wyborze najlepszej plaży nie chodziło wyłącznie o piękne widoki Fot. YouraPechkin/Shutterstock

Planując urlop, wielu z nas kieruje się jasnymi wyznacznikami: czy woda będzie czysta, a piasek wolny od śmieci. Zestawienie najczystszych i najbezpieczniejszych plaż tego sezonu zostało już ogłoszone i jest powodem do świętowania dla wszystkich fanów południowego słońca. Będzie tam pełno Polaków.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Najnowszy raport międzynarodowego programu Błękitnej Flagi na 2026 rok nie pozostawia złudzeń. Kraje, które Polacy od lat wybierają na swój letni kierunek wakacyjny, znalazły się na liście tych z najbezpieczniejszymi plażami na świecie. Jeśli zarezerwowaliście już wczasy nad Morzem Śródziemnym, możecie spać spokojnie.

Błękitna Flaga to nazwa programu, który ma na celu promocję ochrony środowiska w miejscowościach nadmorskich i na kąpieliskach. Ośrodki, które spełniają surowe ekologiczne kryteria programu, zyskują prawo do używania błękitnej flagi. Niewiele osób wie, że kilka często odwiedzanych przez Polaków plaż zajmuje najwyższe pozycje w rankingu.

REKLAMA

Hiszpania i Grecja na szczycie zestawienia. Włochy i Turcja tuż za nimi

Hiszpania jest zdecydowanym zwycięzcą zestawienia, a takze kierunek, który w badaniu TUI pokonał Egipt pod względem popularności. Ustanowiła ona właśnie nowy rekord, zdobywając łącznie aż 794 nagrody, co oznacza, że aż tyle zbiorników wodnych okazało się spełniać rygorystyczne warunki programu. To o 44 "czyste" punkty na mapie więcej niż w ubiegłym sezonie. Jeśli szukacie gwarancji czystej wody, kierujcie wzrok na regiony Walencji, Andaluzji oraz Galicji, bo to tamtejsze kurorty zdominowały ranking.

REKLAMA

Tuż za plecami Hiszpanii uplasowała się uwielbiana przez Polaków Grecja. Z wynikiem 657 nagród utrzymała drugie miejsce na świecie, kontrolując aż 15 proc. wszystkich wyróżnionych plaż na globie. Magnesem na turystów w tym sezonie będą Chalkidiki oraz Kreta – to te regiony zgarnęły najwięcej flag.

Warto też zerknąć w stronę Turcji i Włoch. Turecka Antalya błyszczy w tym sezonie wyjątkowo mocno (a tureckie hotele także radzą sobie dobrze na arenie międzynarodowej). Z kolei Włosi otwierają sezon z 525 wyróżnionymi plażami.

Ciekawa sytuacja panuje w Portugalii, która zamknęła pierwszą piątkę zestawienia. Choć kraj ten wciąż oferuje niemal 440 doskonałych miejsc do kąpieli, zanotował niewielki spadek w porównaniu z ostatnią edycją. Wszystko przez kapryśną pogodę, która wpłynęła na stan niektórych plaż.

REKLAMA

Nie tylko dekoracja. Co kryje się pod Błękitną Flagą?

Dla wielu z nas powiewająca nad brzegiem flaga może wydawać się dodatkiem do krajobrazu, ale warto wiedzieć, że to jeden z najbardziej cenionych certyfikatów na świecie. Aby go otrzymać, plaża musi przejść "test jakości".

Nie chodzi tylko o lazurowy kolor wody, który świetnie wygląda na Instagramie. Liczy się przede wszystkim: bezpieczeństwo (obecność profesjonalnych ratowników i sprzętu medycznego), dostępność (ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z wózkami), a także czystość (zarządzanie odpadami i dbałość o naturę).