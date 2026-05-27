Czy Radosław Sikorski to "czarny koń" Koalicji Obywatelskiej? Dlaczego Donald Tusk jest "obrzydzany" Polakom i czy krakowskie referendum to dla niego ból głowy? Dr Mirosław Oczkoś w Rozmowie naTemat nawiązał też do Karola Nawrockiego i odpowiedział na pytanie, czy prezydent "zerwał się ze smyczy" Jarosława Kaczyńskiego.
Czy Tusk powinien myśleć o następcy i czy w obozie rządowym jest ktoś, kto bardziej by się do tego nadawał niż Sikorski?
– Radosław Sikorski prowadzi bardzo inteligentną politykę. Buduje się w elektoracie Koalicji Obywatelskiej, buduje się w Europie i na świecie, ale nie zgłaszał aspiracji, że chce być kimś więcej niż ministrem spraw zagranicznych i wicepremierem, co też jest ukłonem dla Donalda Tuska – mówi dr Mirosław Oczkoś.
Kaczyński i Tusk jak... Zeus. "Nie ma większego władcy"
Ekspert ds. marketingu politycznego zauważa, że problem sukcesji dotyczy obu stron politycznej barykady. Zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński to liderzy typu "Zeus", którzy niechętnie oddają pole.
Dr Mirosław Oczkoś
Dr Oczkoś dopytywany o ocenę rządu Donalda Tuska, wystawił mu mocną czwórkę, ale ma wiele zarzutów do strategii komunikacyjnej obecnej ekipy. – To działa w dwie strony. Jest takie powiedzenie, że jeżeli nie ma oazy na pustyni, to ludzie zaczynają pić piasek i to się zawsze źle kończy – podkreśla.
Zobacz także
Nasz rozmówca nawiązuje też do obietnic rządu i zapowiadanych rozliczeń PiS. – Koalicja 15 października dała sobie wmówić, że ludzie nie chcą rozliczeń. Ja dużo rozmawiam z ludźmi, mam studentów i bardzo dużo osób pyta o tę sprawie i mówi, że tyle rządzący się nagadali. Opinia publiczna ma o to pretensje. Nawet Zbigniew Ziobro im uciekł. Dwa i pół roku po wygranych wyborach nikt nie stoi przed sądem – wylicza.
"Karol Nawrocki jest produktem, który firmuje wytwórnia PiS"
Jednym z tematów była też umacniająca się pozycja Karola Nawrockiego. To nawiązanie m.in. do wyboru Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego, którym Nawrocki zagrał w kontrze do PiS.
Dr Oczkoś widzi w Nawrockim "produkt", który choć firmuje "wytwórnia PiS", zaczyna pokazywać własne ambicje i budować przyczółek dla nowego pokolenia prawicy.
– Jesteśmy świadkami ewidentnie schyłku Jarosława Kaczyńskiego w polskiej polityce i sprawczości. Kaczyński stoi na przeszkodzie jak taki stary woźny z innej epoki, który ma w ręku dzwonek ręczny i miotłę, którą kiedyś potrafił pogonić do kąta. A to już są nie te czasy – ocenia ekspert.
Referendum w Krakowie? "Tusk nie ma bezsennych nocy"
W wyniku referendum w Krakowie dr Oczkoś widzi potężną lekcję dla rządu z zakresu komunikacji. Według eksperta, Aleksander Miszalski przegrał to starcie głównie przez brak strategii informacyjnej w kluczowych dla mieszkańców kwestiach, takich jak Strefa Czystego Transportu.
– To referendum bardziej pan Miszalski przegrał, niż ktokolwiek inny wygrał. Ale PiS wyczuł sytuację i próbuje zbić na tym kapitał polityczny. Nie da się tego przenieść jeden do jednego na większą skalę. Tam zadecydowały problemy lokalne i myślę, że z tego powodu Donald Tusk nie ma bezsennych nocy, natomiast może mu to dać do myślenia – przekonuje dr Oczkoś.