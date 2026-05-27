Dr Mirosław Oczkoś: Karol Nawrocki jest produktem, który firmuje wytwórnia PiS Fot. Dział Kreatywny naTemat.pl

Czy Radosław Sikorski to "czarny koń" Koalicji Obywatelskiej? Dlaczego Donald Tusk jest "obrzydzany" Polakom i czy krakowskie referendum to dla niego ból głowy? Dr Mirosław Oczkoś w Rozmowie naTemat nawiązał też do Karola Nawrockiego i odpowiedział na pytanie, czy prezydent "zerwał się ze smyczy" Jarosława Kaczyńskiego.

Czy Tusk powinien myśleć o następcy i czy w obozie rządowym jest ktoś, kto bardziej by się do tego nadawał niż Sikorski?

– Radosław Sikorski prowadzi bardzo inteligentną politykę. Buduje się w elektoracie Koalicji Obywatelskiej, buduje się w Europie i na świecie, ale nie zgłaszał aspiracji, że chce być kimś więcej niż ministrem spraw zagranicznych i wicepremierem, co też jest ukłonem dla Donalda Tuska – mówi dr Mirosław Oczkoś.

Kaczyński i Tusk jak... Zeus. "Nie ma większego władcy"

Ekspert ds. marketingu politycznego zauważa, że problem sukcesji dotyczy obu stron politycznej barykady. Zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński to liderzy typu "Zeus", którzy niechętnie oddają pole.

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk to dwa różne sposoby sprawowania władzy, ale też są podobne, bo nie znoszą sprzeciwu. Tusk za pierwszym, za drugim i teraz za trzecim razem nie pozwolił komuś wyrosnąć. Radosław Sikorski jest tutaj najbardziej jasnym punktem politycznym. Pytanie, co by się zadziało, gdyby pod koniec tej kadencji, nagle zaczął mieć ambicje, że stanie na czele KO i chciałby zostać kandydatem na premiera. Dr Mirosław Oczkoś

Dr Oczkoś dopytywany o ocenę rządu Donalda Tuska, wystawił mu mocną czwórkę, ale ma wiele zarzutów do strategii komunikacyjnej obecnej ekipy. – To działa w dwie strony. Jest takie powiedzenie, że jeżeli nie ma oazy na pustyni, to ludzie zaczynają pić piasek i to się zawsze źle kończy – podkreśla.

Nasz rozmówca nawiązuje też do obietnic rządu i zapowiadanych rozliczeń PiS. – Koalicja 15 października dała sobie wmówić, że ludzie nie chcą rozliczeń. Ja dużo rozmawiam z ludźmi, mam studentów i bardzo dużo osób pyta o tę sprawie i mówi, że tyle rządzący się nagadali. Opinia publiczna ma o to pretensje. Nawet Zbigniew Ziobro im uciekł. Dwa i pół roku po wygranych wyborach nikt nie stoi przed sądem – wylicza.

"Karol Nawrocki jest produktem, który firmuje wytwórnia PiS"

Jednym z tematów była też umacniająca się pozycja Karola Nawrockiego. To nawiązanie m.in. do wyboru Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego, którym Nawrocki zagrał w kontrze do PiS.

Dr Oczkoś widzi w Nawrockim "produkt", który choć firmuje "wytwórnia PiS", zaczyna pokazywać własne ambicje i budować przyczółek dla nowego pokolenia prawicy.

– Jesteśmy świadkami ewidentnie schyłku Jarosława Kaczyńskiego w polskiej polityce i sprawczości. Kaczyński stoi na przeszkodzie jak taki stary woźny z innej epoki, który ma w ręku dzwonek ręczny i miotłę, którą kiedyś potrafił pogonić do kąta. A to już są nie te czasy – ocenia ekspert.

Referendum w Krakowie? "Tusk nie ma bezsennych nocy"

W wyniku referendum w Krakowie dr Oczkoś widzi potężną lekcję dla rządu z zakresu komunikacji. Według eksperta, Aleksander Miszalski przegrał to starcie głównie przez brak strategii informacyjnej w kluczowych dla mieszkańców kwestiach, takich jak Strefa Czystego Transportu.