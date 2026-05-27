Nadeszły wyczekiwane ciepłe dni, co oznacza, że na dobre zaczął rozkręcać się także sezon na wesela 2026. A wraz z nim, jak co roku, powraca to odwieczne pytanie, które spędza sen z powiek zaproszonym gościom: ile pieniędzy dać parze młodej w kopercie?

Wesele kilkanaście lat temu różniło się całkowicie od dzisiejszych realiów. Pary młode na zorganizowanie wymarzonego przyjęcia z każdym rokiem muszą wydawać coraz więcej pieniędzy, ponieważ koszty usług wciąż rosną, a ślubne trendy ulegają nieustannym zmianom. Nowoczesne pary zamieniają się w prawdziwych wizjonerów, reżyserując dopracowany w każdym calu spektakl. Zamiast sztampowych schematów liczy się indywidualna historia, a nowożeńcy wręcz prześcigają się w pomysłach na to, z jakiej imprezy powstanie najlepszy kontent.

Analogicznie do tej sytuacji, również i koperty gości powinny przysłowiowo zawierać więcej pieniędzy, jeżeli przyjmiemy niepisany zwyczaj, że ich zawartość ma pokryć przynajmniej tzw. talerzyk, czyli całkowity koszt obsługi jednej osoby. No ale jak te sprawy mają się w 2026 roku?

Od czego zależy to, ile dać do koperty? Nie dajmy się zwariować

Biorąc pod uwagę rosnące wydatki nowożeńców, analogicznie rosną również koszty naszego wkładu jako weselnych gości. Od czego zatem tak naprawdę zależy to, ile mamy dać do koperty? Przede wszystkim od naszej bezpośredniej więzi z parą młodą.

Im bliżej z nimi jesteśmy, tym kwota zazwyczaj "naturalnie" wzrasta. Z kolei jeśli jesteśmy tylko dalekimi znajomymi lub kuzynostwem, które widziało pannę lub pana młodego ledwie raz w życiu, ale zaprosili nas, bo "tak wypada", to kwota proporcjonalnie się zmniejsza. W takich sytuacjach niektórzy zastanawiają się nawet, czy wypada iść na wesele bez koperty, ale jest też jedno rozwiązanie, które pozwala uniknąć finansowego stresu.

Wpływa na to również charakter samej imprezy i miejsce wesela – czy jest to ogromny dom weselny pełen przepychu, czy raczej skromne i kameralne przyjęcie dla najbliższych. Jednak tym, co ostatecznie jest absolutnie najważniejsze, są nasze własne możliwości finansowe. Pamiętajmy, że na wesele jesteśmy zapraszani po to, żeby celebrować miłość i nowy związek małżeński. Naszym zadaniem nie jest opłacanie komuś imprezy czy zaciąganie pożyczek tylko po to, by nie stresować się, czy daliśmy wystarczająco dużo.

Ile włożyć do koperty w 2026 roku? Sprawdzamy konkretne kwoty

Analizując setki wpisów na licznych grupach ślubnych, a także w mediach branżowych, można wyciągnąć wnioski dotyczące tego, co w 2026 roku ląduje w weselnych kopertach od poszczególnych gości. Aktualnie zwykle znajdują się w nich następujące kwoty:

Rodzice: Najczęściej przekazują od 3000 zł w górę, a nierzadko są to imponujące kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych . Wynika to z faktu, że to właśnie rodzice najczęściej także bezpośrednio współorganizują i współfinansują wesele swoich dzieci. Chrzestni: Zwykle wkładają do koperty od 2000 do 5000 zł , ponieważ są blisko związani z panem lub panną młodą. Świadkowie: Około 1500–4000 zł . Tutaj rozstrzał jest spory, ponieważ ta kwota może bezpośrednio zależeć od tego, jak duża była ich pomoc w samej organizacji imprezy. Rodzeństwo i bliska rodzina: Zazwyczaj od 1000 do 3000 zł , co jest silnie zależne od chociażby wieku gości. Bliscy przyjaciele: Najczęściej od 1000 do 2000 zł za parę. W praktyce jest to więc bezpieczna kwota lekko przewyższająca rynkowy koszt talerzyka. Dalsza rodzina i znajomi: Około 800–1500 zł za zaproszoną parę.

Koszty wesela w 2026 roku. Talerzyki, ukryte wydatki i masa atrakcji

Przygotowanie wymarzonego wesela wiąże się z niewyobrażalnymi wydatkami. Cały proces zaczyna się od skomplikowanego planowania – w tym od niezwykle trudnej decyzji, kogo w ogóle zaprosić na wesele, trwa też nieustanny spór o to, czy na liście gości powinny znaleźć się dzieci. Właśnie dlatego tak wiele par decyduje się na zatrudnienie profesjonalnych wedding plannerów, by zapanować nad uciekającym budżetem i chaosem w harmonogramie.

Następnie trzeba opłacić salę i przysłowiowe talerzyki, których cena na rynku waha się obecnie od 300 do nawet 600 zł za osobę. Do tego w pełni podstawowego menu dochodzą przecież jeszcze dedykowane bufety, serwisy barmańskie, alkohol i napoje, a także ogromny tort oraz ciasta. Nie wolno zapominać o wystawnych dekoracjach, eleganckim garniturze i oczywiście sukni ślubnej. Co ciekawe, coraz częściej panny młode kupują od razu dwie kreacje na zmianę – na przykład suknie ślubne z AliExpress są coraz popularniejsze w Polsce, bo ideał można zamówić za grosze, a koszty są po prostu znacznie niższe niż w salonach.

Do tego trzeba doliczyć kolejne, mniej oczywiste pozycje – jak choćby fakt, że wesela drożeją przez system kaucyjny, a przyjęcia będą wyglądały jak u naszych dziadków, bo do każdej butelki i puszki doliczana jest dodatkowa opłata, która przy 150 gościach generuje setki złotych ekstra.

Kiedy zsumujemy te bazowe elementy, które nierzadko są naszpikowane ukrytymi opłatami, pojawia się kolej na dodatkowe atrakcje. Współczesne wesele to bowiem ogromny ukłon w stronę zaproszonych gości. Głównym celem nowożeńców jest to, by wszyscy bawili się znakomicie i zapamiętali ten wyjątkowy dzień na długie lata. Dlatego właśnie serwowane atrakcje stają się z roku na rok coraz bardziej kreatywne – jak pisaliśmy niedawno w naTemat, w tym sezonie nową atrakcją, która zdominuje wesela w 2026 roku, są mobilne stacje kulinarne, ale cena trochę zwala z nóg.