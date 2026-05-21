Atrakcje weselne wciąż zaskakują, także swoimi cenami

Wraz z nadejściem cieplejszych dni oficjalnie otwieramy sezon weselny 2026, który w tym roku mocno zaskakuje. Współczesne imprezy w niczym nie przypominają zabaw sprzed lat, a pary młode stawiają na jedną, wyjątkową atrakcję. Nowy kulinarny hit robi gigantyczne wrażenie na gościach.

Jeszcze kilkanaście lat temu typowe wesele zaczynało się od obowiązkowego rosołu i solidnej porcji mięsa (bo kto by wtedy pamiętał o wege opcjach). Później przychodził czas na klasyczny pierwszy taniec, słodki tort i zabawę – często w rytmach disco polo. Kiedy najmłodsi smacznie spali już na zsuniętych krzesłach – o wynajmowaniu profesjonalnych animatorów nikt nawet nie myślał – dorośli przechodzili do często żenujących i rubasznych oczepin, które nierzadko przyprawiały o spory zawrót głowy.

Dzisiaj rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. I nie chodzi jedynie o weselny trend, który odchodzi do lamusa, czyli niechęć do obecności dzieci na przyjęciach. Nowoczesne pary młode zamieniają się w prawdziwych wizjonerów, reżyserując dopracowany w każdym calu spektakl. Zamiast sztampowych schematów liczy się indywidualna historia, a nowożeńcy wręcz prześcigają się w pomysłach na to, z jakiej imprezy powstanie najlepszy kontent. Sprawdziliśmy więc, co jest obecnie najbardziej pożądanym trendem.

Organizacja wesela to kosmiczne koszty. Liczy się kontent i autentyczność

Przygotowanie wymarzonego wesela wiąże się dziś z niewyobrażalnymi wydatkami. Cały proces zaczyna się od skomplikowanego planowania, w tym również tego, kogo zaprosić na wesele, dlatego wiele par zatrudnia profesjonalnych wedding plannerów, by zapanować nad budżetem i harmonogramem. Następnie trzeba opłacić salę i przysłowiowe talerzyki, których cena waha się obecnie od 300 do nawet 600 zł za osobę. Do podstawowego menu dochodzą jeszcze dedykowane bufety, serwisy barmańskie, napoje, ogromny tort i ciasta. Trzeba doliczyć także dekoracje, elegancki garnitur i oczywiście suknię ślubną (coraz częściej panny młode kupują od razu dwie kreacje na zmianę – na przykład z AliExpress, gdzie są po prostu dużo tańsze).

Kiedy zsumujemy już te "bazowe" elementy, nierzadko naszpikowane ukrytymi kosztami, pojawia się kolej na dodatkowe atrakcje. Współczesne wesele to bowiem ogromny ukłon w stronę gości. Chodzi o to, by bawili się znakomicie i zapamiętali ten dzień na długie lata. Klimat na weselu ma być niezapomniany i przede wszystkim autentyczny. Dlatego właśnie atrakcje stają się coraz to bardziej kreatywne.

Mobilne stacje kulinarne podbijają wesela

Absolutnym hitem na tegorocznych przyjęciach mają być mobilne stacje kulinarne. Zasada ich działania jest prosta, ale niezwykle efektowna: wynajęta firma podjeżdża na miejsce ze swoim stylowym stanowiskiem i przygotowuje jedzenie na żywo, bezpośrednio na oczach zachwyconych gości. Oferta takich usług jest bardzo kolorowa – od rzemieślniczych lodów i barów z autorskimi drinkami, po wypiekaną na miejscu pizzę neapolitańską czy ręcznie zawijane sushi.

– Nie jesteśmy cateringiem, a atrakcją. Przyjeżdżamy ze sprzętem i wypiekamy pizzę na żywo, na bieżąco, a nie na zamówienie gości, żeby nie tworzyły się kolejki. Robimy 20-60 pizz w 5 godzin – tłumaczy w rozmowie z portalem WP Finanse Klaudiusz Pupiec z firmy Mobilna Piccka. Koszt wprowadzenia włoskiego klimatu na przyjęcie weselne waha się w granicach od 2,5 do 6 tys. zł.

Podobnym zainteresowaniem cieszą się japońskie specjały. – Działam od trzech lat i widzę, że zainteresowanie rośnie. Na ten rok grafik mam prawie zapełniony – przyznaje na łamach WP Finanse Łukasz Olej, znany jako Mobilny Sushimaster. Za podstawowy pakiet 400 kawałków sushi nowożeńcy muszą zapłacić co najmniej 2,9 tys. zł, opcja 600 sztuk kosztuje 3,8 tys. zł, z kolei za duży zestaw 800 kawałków zapłacimy 4,6 tys. zł.