Ryanair nie zamierza zwalniać tempa. Na chwilę przed rozpoczęciem szczytu sezonu wakacyjnego w jego rozkładzie pojawiają się nowe trasy na jesień. Szczególnie ciekawe wydaje się nowe połączenie do Chorwacji. Takiej opcji tani przewoźnik jeszcze z Polski nie oferował.

Polacy chcą latać niezależnie od pory roku. Oczywiście zimą zainteresowanie jest o wiele niższe niż latem, ale na brak pracy lotniska i przewoźnicy raczej nie mogą narzekać. To wykorzystuje Ryanair, który dołożył do zimowej siatki połączenie do Chorwacji. Ta dotychczas była dostępna u nich z Polski wyłącznie latem.

Ryanair poleci z Polski do Chorwacji także zimą. Szansa na świetny city break

Trasy do Chorwacji cieszą się w Polsce ogromnym zainteresowaniem. Ryanair i Wizz Air stale otwierają tam nowe połączenia, bo dla naszych turystów tamtejsze wybrzeże Adriatyku to obowiązkowy punkt każdych wakacji. Problem pojawia się jednak później. Wszystkie połączenia były dotychczas wygaszane wraz z końcem października, a na ich wznowienie trzeba było czekać aż do końca marca.

W tym roku będzie jednak nieco inaczej. Ryanair ogłosił, że od października do marca będzie latał dwa razy w tygodniu z Krakowa do Dubrownika. To miasto świetnie znane fanom "Gry o Tron", ponieważ to właśnie jego średniowieczne uliczki stały się scenerią do wielu scen, w tym do słynnego "Marszu Wstydu" Cersei Lannister w finale 5. sezonu.

W sezonie miasto to jest dosłownie oblegane przez turystów. Problem jest tam na tyle duży, że zaczęto już wprowadzać specjalne ograniczenia dla podróżujących statkami wycieczkowymi. Cały Dubrownik chce też skręcić w kierunku turystyki jakościowej, a nie ilościowej. Jednak wszystkie te problemy dotyczą sezonu wiosenno-letniego. Zimą miasto staje się znacznie spokojniejsze i można je wtedy podziwiać w pełnej krasie.

Ryanair poleci częściej zimą do Chorwacji? Kraj ten ma bardzo silną konkurencję

O przyszłość zimowych połączeń Ryanaira do Chorwacji spytaliśmy Michała Kaczmarzyka, prezesa zarządu linii lotniczych Buzz będącej częścią Ryanaira. – Dubrownik jest na razie dla nas cały czas bazą sezonową. Mamy tam zbazowane dwa samoloty i one latają tylko w sezonie letnim. Jak jest popyt w zimie, to latamy wtedy na samolotach zbazowanych w Polsce albo w UK. Chorwacja ma w zimie kapryśną pogodę – wyjaśnił Kaczmarzyk.

Dodał, że Chorwacja ma bardzo silną konkurencję. Polscy turyści szukający zimą ciepła wybierają Hiszpanię, a zwłaszcza Alicante, w którym nadal mogą liczyć wówczas na 20 st. C. Z drugiej strony nad Adriatykiem bardzo silnym konkurentem jest Albania, którą Polacy dosłownie opanowali i to niezależnie od pory roku.

– Byłem dwa tygodnie temu w Tiranie w naszej bazie. Chodząc po mieście, Polaków słychać wszędzie, jest ich tam bardzo dużo. Idąc ulicą, słyszysz Polaków, siadasz w restauracji i słyszysz Polaków. A Albańczycy się cieszą i bardzo nas lubią – dodał Kaczmarzyk.