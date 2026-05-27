Wakacje 2026 będą droższe. Znamy najnowsze ceny wycieczek

Wakacje już tuż tuż i wielu Polaków rezerwuje wyczekiwany urlop. Najnowsze dane z branży turystycznej pokazują ciekawe trendy. Kraje, do których często jeździmy, drożeją. Jednak gdy przyjrzymy się wykresom, okazuje się, że można jeszcze upolować wakacje w atrakcyjnej cenie.

Rok 2026 nie jest zbyt korzystny dla podróżnych. Wojna na Bliskim Wschodzie doprowadziła do przetasowań zarówno w ofertach linii lotniczych, jak i biur podróży. Wiele kierunków, które do tej pory były łatwo dostępne dla turystów z Polski, w tym roku stało się nieosiągalnych.

Rosnące ceny dodatkowo zmniejszają popyt na bilety lotnicze i wakacje z biurem podróży. Z tego powodu branża zaczęła rozważać rozwiązania, które miałyby złagodzić negatywne skutki globalnego kryzysu. A najnowsze dane opublikowane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata mogą pomóc turystom zorientować się w cenach na tegoroczny sezon.

Trend jest jasny. Wakacje 2026 droższe niż w zeszłym roku

Liczby nie kłamią. Średnia cena imprezy turystycznej w tym roku wynosi 229 złotych więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wszystko przez sytuację rynkową, która nie sprzyja biurom podróży.

Ceny paliwa lotniczego lecą do nieba – wzrosły aż o 65,3 proc. rok do roku. Cena paliwa lotniczego wzrosła aż o 65,3% rok do roku. W 2025 roku wynosiła ona 2,74 zł za litr; w tym roku jest to już 4,53 zł. Mimo że jednocześnie odnotowano wzmocnienie złotego, wzrost ten nie zrekompensował rosnących cen paliwa. Koszty organizatorów wycieczek są teraz kilkaset złotych wyższe, niż w analogicznym okresie w zeszłym sezonie.

Miłośnicy podróży nie muszą się jednak załamywać. Chociaż ceny wakacji z pewnością nie zachęcają, znajomość liczb sprawi, że podczas planowania wakacji na ten sezon będziesz mógł podjąć lepsze decyzje.

Z raportu Traveldata wynika, że największą liczbę najtańszych ofert w ogólnym rozrachunku posiadają TUI Poland oraz Rainbow. Być może właśnie w tych biurach podróży warto szukać ofert na tegoroczny urlop. A choć w ujęciu rocznym odnotowano wzrosty cen wycieczek od kilkudziesięciu do aż ponad 500 zł, dwa biura podróży obniżyły średnie ceny. Średnia cena z biura Nekera zmalała o 210 zł, a ETI o 100 zł.

Gdzie jechać na wakacje? Znamy miejsca, które nie uderzą po kieszeni

Choć ceny wycieczek w biurach podróży podniosły się średnio o kilkaset złotych, poszczególne kierunki odnotowały wzrosty o różnej intensywności. W ujęciu rocznym najbardziej wzrosły ceny na Lanzarote (Wyspy Kanaryjskie), Kos (Grecja) i Dżerbie (Tunezja). Nie jest to zbyt dobra wiadomość dla polskich turystów, bo Grecja i Kanary regularnie królują w rankingach naszych ulubionych kierunków.

Na szczęście najdroższe regiony tych miejsc można ominąć. Grecja posiada wiele wysp, które nie są jeszcze dotknięte przez masową turystykę, a ceny na miejscu nie są tak wygórowane jak w najpopularniejszych kurortach.