Starosta Witold Okumski na drogę w swojej wsi znalazł, na szpital w Mławie już nie. Fot. ZPP; TVP3; YouTube / Telewizja Mazury

Czarny scenariusz dla szpitala w Mławie staje się faktem w błyskawicznym tempie. Sprawa oburzająca mieszkańców nie znajduje odpowiedniego zaangażowania ze strony władz starostwa. Administracja powiatowa ma bowiem znacznie ważniejsze rzeczy na głowie, takie jak urlopy, szkolenia i budowa kluczowych szlaków komunikacyjnych w regionie.

Jak podaje TVP3, sytuacja w mławskim szpitalu jest niezwykle dramatyczna. Placówce brakuje środków na leki i podstawowe materiały medyczne. – Od kilku miesięcy mówię, że szpital jest na zakręcie, nie mam leków, nie mam kroplówek, przerwane są łańcuchy dostaw – alarmował dyrektor Piotr Parjaszewski.

Placówka jest w kryzysie od roku 2020, kiedy zwolniony został ordynator oddziału wewnętrznego. Obecnie, jak podaje Andrzej Kasiak, pełniący tę funkcję: "Z ośmiu lekarzy zostało czterech".

Dla szpitala była nadzieja, zabrakło jednak kluczowych decyzji i środków

Sytuację szpitala skomplikowała rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, która mogła pozwolić na uzyskanie 15 milionów złotych z KPO. Obecnie szpital jest zadłużony na 24 miliony złotych, z czego 8 milionów złotych wymaga natychmiastowej spłaty.

Resort zdrowia wystąpił o zwrot wyżej wymienionej dotacji, bo szpitalowi (a w zasadzie starostwu) nie udało się zabezpieczyć środków na koszty związane z wdrożeniem ZOL. Nie jest to zresztą pierwszy raz, kiedy wokół środków z Krajowego Planu Odbudowy pojawiają się kontrowersje związane z politykami obozu Prawa i Sprawiedliwości.

– Było wiadomo, że będziemy musieli pokryć koszty niekwalifikowane, czyli VAT i wyposażenie, i te pieniądze się nie znalazły w starostwie – przekazywał dyrektor placówki.

Jak podaje Radio7, mieszkańcy mają obawy związane z tym, że "miasto wymrze", a także że będą musieli korzystać z placówki w odległym o około 35 km Żurominie. Wśród osób obecnych na konferencji ws. losów szpitala pojawiają się także głosy wsparcia wobec aktualnego dyrektora placówki.

– Ze starostwem trudno mi się współpracowało. Starosta już od samego początku przyjął taką rewolucyjną postawę, że zreformuje ten szpital. On to wszystko doprowadzi do porządku – tak o sytuacji placówki wypowiadał się z kolei były dyrektor Waldemar Rybak.

Starosta odpowiedzialny za szpital – Witold Okumski – niestety nie odpowiada na próśby mediów o kontakt. Jak podaje TVP3, próba przeprowadzenia rozmowy z nim zakończyła się niepowodzeniem. Okazuje się, że starosta jest na urlopie, a wicestarosta bierze udział w szkoleniu.

Nie są to jedyne problemy z infrastrukturą w Mławie. Na początku roku informowaliśmy o zaśnieżeniu dworca PKP. Ten obszar oczywiście nie leży jednak w zakresie obowiązków i kompetencji administracyjnych starostwa.

Starostwo inwestuje na potęgę

Nie jest tak, że starostwo mławskie jest podmiotem pozbawionym środków. Na same prace budowlane przewiduje ono około 20 mln. 606 tys. złotych. Zawarte jest to w Biuletynie Informacji Publicznej, planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2026. Inwestycje opisane są jako:

"Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+145,00 do km 24+250,00", o orientacyjnej wartości zamówienia 5 423 274,64 PLN.

"Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005654 i budowa nowego mostu na rzece Dunajczyk w m. Stupsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk", o orientacyjnej wartości zamówienia 2 500 000,00 PLN.

"Rozwój infrastruktury na terenie powiatu mławskiego", o orientacyjnej wartości zamówienia 2 614 885,00 PLN.

"Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego", o orientacyjnej wartości zamówienia 6 300 000,00 PLN.

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra", o orientacyjnej wartości zamówienia 1 200 000,00 PLN.

Wśród tych koniecznych modernizacji i inwestycji znajduje się także kilka mniej kosztownych robót budowlanych. Wśród nich szczególną uwagę zwraca jedna pozycja.

Na ostatnim miejscu w planie znajduje się też pozycja zwracająca uwagę lokalnych obserwatorów

Plan zamówień publicznych na 2026 rok w ostatniej pozycji robót budowlanych zawiera wpis: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2337W w relacji Szreńsk-Ratowo-Radzanów na odcinku od km 0+066 do km 0+580 (ul. Feliksa Szreńskiego)", o szacowanej wartości zamówienia 700 000,00 PLN.

Warto zwrócić uwagę, że Witold Okumski, według informacji podawanych przez PKW (Wybory Samorządowe 7 kwietnia 2024 roku), uzyskał mandat w Radzie Powiatu Mławskiego, kandydując z listy numer 1, na miejscu numer 3 z komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Komisja w swoim wpisie podała też miejscowość zamieszkania kandydata. 2 lata temu był to wcześniej wspomniany Radzanów. Miejscowość jest wpisana także w oświadczeniu majątkowym urzędnika (chodzi o pierwsze oświadczenie związane z funkcją starosty, złożone dnia 7 maja 2024 roku).

To bardzo miłe, że starosta dba o swoją "małą ojczyznę". Wcześniej udzielał się w życiu lokalnej społeczności m.in. jako dyrektor Zespołu Szkół w Radzaniowie, gdzie, jak podaje profil LO, "jego determinacja i kreatywność sprawiła, że placówka stała się wyjątkowym miejscem".

Oby liczne i z pewnością konieczne inwestycje w lokalną infrastrukturę sprawiły, by ograniczona została liczba wypadków samochodowych (a te w regionie oczywiście się zdarzają; w tragedii w 2023 roku zmarł 16-letni chłopak). Jak pokazuje mapa drogowego horroru w Polsce, to właśnie na prowincjonalnych drogach wypadki najczęściej kończą się tragicznie.