Listopad w Neapolu. Lotnisko będzie zamknięte przez miesiąc Fot.BBA Photography/Shutterstock

W listopadzie znane włoskie lotnisko zostanie tymczasowo zamknięte. Dla części podróżnych może być to problem, dlatego jeśli planujecie urlop w Neapolu, warto już teraz rozważyć alternatywne formy podróży.

Chociaż "zamknięcie" lotniska brzmi raczej złoworogo, nie chodzi o nic innego jak tymczasowe zawieszenie działania z powodu modernizacji. W Neapolu zaplanowano je na listopad, kiedy ruch pasażerski jest zazwyczaj najmniejszy. Jest to procedura, którą porty lotnicze muszą co jakiś czas przeprowadzić, a która nie jest możliwa podczas normalnego funkcjonowania lotniska.

W 2025 roku takie zamknięcie miało miejsce również w Polsce. Lotnisko we Wrocławiu wstrzymało obsługiwanie lotów w okresie jesiennym aż na 40 dni. W tym czasie dokonano rozbudowy i modernizacji płyty postojowej oraz pasa startowego.

Do Neapolu w listopadzie nie dolecisz

Port Lotniczy Neapol będzie zamknięty od 1 do 30 listopada z powodu modernizacji pasa startowego. Początkowo modernizacja miała być przedłużona, bo przewidywano, że potrwa aż 42 dni, jednak okres ten został skrócony do miesiąca. Co to oznacza dla polskich podróżnych?

Już teraz możemy zaobserwować ukrócenie siatki połączeń. Jak podaje portal "Fly4free", w listopadzie zostały już zawieszone rejsy lotnicze z Warszawy i Katowic obsługiwane przez Wizz Air. Powrócą one do siatki połączeń dopiero na początku grudnia. To kolejna sytuacja, w której Wizz Air odwołuje loty.

Z kolei Ryanair cały czas wyświetla w systemie listopadowe loty do Neapolu z Krakowa, Gdańska i Wrocławia. Prawdopodobnie znikną one z systemu bądź zostaną obsłużone przez inne lotnisko w tym regionie Włoch. Brytyjski przewoźnik opóźnia też start nowej trasy z Lotniska Chopina i Katowic. Mają one wystartować dopiero pod koniec tego roku.

Co zobaczyć w Neapolu?

Chociaż w listopadzie podróże do Neapolu będą zdecydowanie utrudnione, miasto to przyciąga wielu turystów przez cały rok. Również w listopadzie możecie zdecydować się na podróż przesiadkową, np. lot do Salerno, Rzymu czy Bari i dojazd pociągiem do stolicy Kampanii.

Na miejscu zwiedzanie warto zacząć od punktów historycznych: słynnej ulicy rzemieślników Via San Gregorio Armeno, gdzie przez cały rok powstają bożonarodzeniowe szopki, oraz Kaplicy Sansevero, kryjącej słynną rzeźbę Chrystusa spowitego całunem. Ze względu na ogromne zainteresowanie tym ostatnim, bilety warto kupić z wyprzedzeniem przez internet.

Kolejną obowiązkową atrakcją jest Napoli Sotterranea (Podziemny Neapol), czyli labirynt antycznych tuneli i akweduktów. Z kolei ważnym punktem dla pasjonatów historii jest Narodowe Muzeum Archeologiczne w Neapolu, które gromadzi eksponaty zabezpieczone z terenów dotkniętych wybuchem wulkanu.