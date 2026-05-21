Wizz Air anuluje loty z Polski

2026 nie jest dobrym rokiem dla linii lotniczych. Aby zaoszczędzić, przewoźnicy decydują się na cięcie kosztów i anulacje lotów. Tym razem skasowana została trasa z lotniska we Wrocławiu. Na takich ruch zdecydował się Wizz Air.

Zmiany, zmiany, zmiany. Wizz Air kasuje kolejne połączenia. Jest to ważna informacja dla podróżnych, którzy w tym roku chcieli zorganizować wakacje indywidualnie. Okazuje się, że lot z atrakcyjną ceną, który znaleźliście w zeszłym tygodniu, może być już niedostępny.

Jesienią znika trasa Wizz Aira z Wrocławia

Jak informuje portal "Fly4free", tym razem Wizz Air aktualizuje siatkę połączeń do Rumunii. Węgierska linia anulowała obecnie kilka tras łączących Rumunię z innymi europejskimi miastami. Anulowane zostały konkretne połączenia:

Timisoara-Birmingham (miała wystartować 21 maja, wszystkie loty odwołane) Bukareszt-Bratysława (ostatni lot 29 czerwca) Krajowa-Memingen (ostatni lot 28 czerwca) Bukareszt-Paryż Orly (ostatni lot 9 sierpnia) Bukareszt-Pescara (ostatni lot 24 października) Bukareszt-Wrocław (ostatni lot 24 października)

Jak widać, lotniskiem, z którego nie dolecimy już do Bukaresztu, jest Wrocław. Choć jest to z pewnością duża strata dla polskich podróżnych, do Rumunii nadal polecimy Wizz Airem z Lotniska Chopina w Warszawie i z Krakowa. O ile przewoźnik nie zdecyduje się na dalsze cięcia.

W tym roku nie jest to pierwszy raz, kiedy dochodzi do odwołania lotów. Jak pisaliśmy na łamach naTeamat, węgierski przewoźnik odwołał już popularną trasę z Gdańska na Teneryfę. Ostatni lot ma odbyć się 6 czerwca, a połączenie zostanie wznowione po sezonie letnim, czyli dopiero w październiku. Lot został anulowany nawet mimo tego, że Wyspy Kanaryjskie znajdują się w gronie kierunków, które Polacy najchętniej wybierają na urlop.

To jednak nie koniec. W 2026 roku Wizz Air anulował również loty do Walencji, Malmö oraz Kopenhagi.

Stresujący rok dla branży lotniczej. Kiedy najlepiej rezerwować wakacje?

Rok 2026 jest szczególnie uciążliwy dla branży lotniczej. Zaczęło się od wojny na Bliskim Wschodzie, która wywiera presję na ceny paliwa lotniczego. Na rynku lotniczym dochodzi do konsolidacji, a jeden z przewoźników nie wytrzymał presji. Likwidacja linii Lufthansa CityLine doprowadziła do licznych odwołań lotów. Ze względu na trudną sytuację w branży kolejne odwołania w przyszłości nie są wykluczone.

A kiedy najlepiej rezerwować wakacje? Wielu Polaków odkłada planowanie urlopu w nadziei na to, że ceny wycieczek w biurach podróży zmaleją, a krótko przed wyjazdem uda im się zarezerwować tanie bilety. Eksperci sugerują jednak, że w tym sezonie poprawa prawdopodobnie nie nadejdzie. Analizy wykazują, że jednym z najkorzystniejszych momentów, by rezerwować wczasy all inclusive, jest maj.