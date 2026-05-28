Sytuacja na Mazowszu staje się coraz trudniejsza. W sprawę angażowane są coraz liczniejsze zastępy służb. Pożar szybko rozprzestrzenił się na obszar kilkudziesięciu hektarów. Akcja gaśnicza jest na tyle poważna, że zaangażował się w nią premier Donald Tusk i przedstawiciele służb.

"Służby walczą z pożarem w powiecie wołomińskim. Jestem w stałym kontakcie z ministrem MSWiA i szefami służb – na miejscu działa już policyjny Black Hawk i Dromadery. Kierowane są kolejne siły, a najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo mieszkańców i opanowanie sytuacji" – poinformował Donald Tusk na X.

Portal Remiza.pl poinformował, że na miejsce działań udaje się zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Sławomir Sierpatowski.

"Służby prowadzą działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i ochronę zagrożonych terenów" – poinformowała około godziny 21:00 Państwowa Straż Pożarna. Siły powietrzne zostały wycofane. Nie oznacza to jednak, że sytuacja ulega poprawie. Intensywne działania gaśnicze z lądu wciąż trwają. Sukcesywnie na miejsce akcji gaśniczej kierowane są kolejne zastępy strażaków i funkcjonariuszy innych służb.

Sytuacja w związku z pożarem na Mazowszu staje się coraz poważniejsza

Z obecnych przekazów wynika, że pożar na Mazowszu objął kilkadziesiąt hektarów w okolicy miejscowości Międzylesie. Obecnie (stan na około godziny 21:40) najważniejsze informacje to:

W miejscowościach Ołdakowizna i Rządza prowadzona jest ewakuacja . Osoby ewakuowane znajdą schronienie w szkole podstawowej w Stanisławowie. Mieszkańcy Gminy Stanisławów muszą ograniczać w najbliższym czasie wykorzystanie wody . Wynika to z konieczności zapewnienia pełnej wydajności hydrantów (i optymalnego ciśnienia).

Funkcjonariusze policji przygotowali także krótką listę zaleceń dla osób, które przebywają w regionie objętym działaniami ratowniczymi. Mieszkańcy proszeni są o:

nie wjeżdżanie do lasów i na drogi dojazdowe dla służb, stosowanie się do komunikatów, zachowanie szczególnej ostrożności.

Straszliwa hipoteza na temat przyczyny pożaru

Dziennikarz Radia ZET – Marcin Friedrich – poinformował na X o tym, gdzie lokalne władze dostrzegają potencjalne źródło wybuchu pożaru: "Wójt gminy Poświętne uważa, że ogień podłożono celowo w kilku miejscach".

Mogłoby to tłumaczyć tak szybkie rozprzestrzenienie się pożaru. Służby nie wykluczają podpalenia. Póki co w oficjalnym przekazie informowano jednak raczej o trudnościach związanych z silnymi porywami wiatru, które rozprzestrzeniają ogień. "Silne podmuchy wiatru powodowały błyskawiczne przemieszczanie się ognia, nawet na znaczne odległości" – podała Polska Policja podsumowując działania gaśnicze z powietrza.

