Wydawałoby się, że w kwestii zwykłej wycieraczki wymyślono już wszystko. Nic bardziej mylnego, bo rynek wnętrzarski przechodzi właśnie cichą rewolucję. Nowoczesne dywaniki do prania w pralce to genialny w swej prostocie gadżet, który pozwala na dobre zapomnieć o brudnym przedpokoju.

Wycieraczka to podstawowy i obowiązkowy element wyposażenia każdego domu. Ma jednak jedną bardzo poważną wadę, bo z czasem się tak brudzi, że nawet trzepanie nie pomaga. Nowe rozwiązanie niweluje ten uciążliwy problem i sprawia, że przedpokój będzie czysty bez marnowania naszego cennego czasu.

Zalety wycieraczek i mat do prania w pralce

Wnętrzarskie hity rzadko bywają aż tak praktyczne, ale wycieraczki do prania w pralce to naprawdę game-changer. Zdecydowana większość tradycyjnych modeli posiada spód z PCV lub lateksu, który bardzo szybko zaczyna pękać. Z kolei nowoczesna wycieraczka do przedpokoju bazuje na elastycznej gumie nitrylowej.

Zwijasz, wrzucasz do bębna i dodajesz detergent. Najważniejsze jest odpowiednie dbanie o materiał. W sieci przeczytamy, że bezpieczna temperatura dla takich tkanin to zazwyczaj od 30 do 60 stopni Celsjusza. Suszyć można za to do 90 stopni.

Takie wycieraczki do przedpokoju są też bardzo cienkie. Skrzydło drzwiowe w małym korytarzu przesuwa się nad nimi bez najmniejszego oporu. Świetnie przylega też do śliskich płytek i wygląda stylowo w każdym minimalistycznym wnętrzu.

Dywanik do prania. Z czego powstaje i ile kosztuje?

Na sklepowych półkach królują różne warianty. Znajdziemy tam bardzo chłonne maty z poliamidu oraz modele wykończone gęstą bawełną. Hitem są jednak przede wszystkim wycieraczki z gumy nitrylowej.

Specyfikacje techniczne producentów wskazują, że materiał ten wyróżnia się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i ścieranie, co pozwala na bezpieczne pranie w wysokich temperaturach bez ryzyka ich odkształcenia.

Za dobrej jakości wycieraczkę zapłacimy w internecie od ok. 60 złotych za mały format, aż po kilkaset złotych za duże dywany do prania. Ciekawą opcją są też systemy dwuczęściowe. Składają się z twardej bazy z nitrylu i miękkiego wierzchu, który łatwo można przymocować na rzepy.

Jak wybrać idealne dywaniki do prania na korytarz?

Przed kupieniem wycieraczki należy dokładnie przeczytać metkę lub opis. Podobnie jak pranie kurtki zimowej w pralce, także i ten zabieg wymaga trzymania się kilku zasad. Jeśli fabryczny opis jednoznacznie sugeruje zwykłą gumę, produkt najpewniej nie przetrwa kilku trudnych cykli w domowym bębnie.

Typowa wycieraczka zewnętrzna posiada twardszą i bardziej szorstką fakturę, żeby skutecznie zdzierać zaschnięte błoto z butów jeszcze przed samym wejściem na klatkę. Z kolei przyjemny i bardzo miękki dywanik do prania idealnie odnajdzie się tuż za progiem, pochłaniając ostatnie krople deszczu.