Karol Nawrocki podpisał dziś 5 ustaw, jednak jedną także zawetował

Karol Nawrocki podpisał dziś 5 nowych ustaw, natomiast jedną z nich ostatecznie zawetował. Chodzi dokładnie o planowane rozszerzenie systemu SENT o przewóz betonu. Prezydent oficjalnie uzasadnił swoją decyzję troską o polskich przedsiębiorców.

SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) to narzędzie Krajowej Administracji Skarbowej, którego zadaniem jest monitorowanie przewozu towarów uznanych za podatkowo wrażliwe. Obowiązek zgłaszania transportu w systemie SENT dotyczy m.in. paliw czy olejów smarowych. Zgodnie z nową ustawą, kontrolą miały zostać objęte kolejne branże, w tym firmy transportowe i produkujące beton budowlany. Tymczasem oficjalnie do listy dołącza właśnie w tej sprawie już 34. weto Karola Nawrockiego.

Karol Nawrocki wetuje ustawę o SENT

Prezydent Karol Nawrocki w opublikowanym komunikacie poinformował dzisiaj, że jedna z sześciu ustaw, które trafiły na jego biurko, nie została przez niego pozytywnie rozpatrzona.

"Wśród ustaw, które trafiły do mnie na biurko, jest także niestety taka, której podpisać nie mogę. Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy rozszerzającej system SENT" – oświadczyła głowa państwa.

Prezydent uzasadnił swoje weto, tłumacząc odrzucenie dokumentu w następujący sposób: "Powód jest prosty. Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy, zwłaszcza gdy mówimy o naprawdę małych firmach" – słyszymy w komunikacie.

"Dziś próbuje się go [SENT - przyp. red.] rozszerzać na kolejne branże, w tym firmy produkujące beton, budowlane czy transportowe. Są to tysiące polskich przedsiębiorstw, często rodzinnych firm, które od lat uczciwie pracują, płacą podatki, tworzą miejsca pracy. Nie możemy budować konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez dokładanie kolejnych formularzy, obowiązków sprawozdawczych i kosztów. Polska gospodarka potrzebuje deregulacji, a nie nieustannego rozszerzania kontroli administracyjnej. Potrzebuje zaufania do przedsiębiorców, a nie coraz bardziej rozbudowanych systemów nadzoru" – podsumował swoją wypowiedź Nawrocki.

Pozostałe decyzje Karola Nawrockiego ws. innych ustaw

Poza kolejnym, 34. już wetem, Karol Nawrocki podpisał dziś pakiet pięciu innych ustaw. Zgodnie z wykazem kancelarii, nowe przepisy dotyczą następujących obszarów prawnych:

zmian w ustawie o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustawach, zmian w systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zmian w przepisach o radcach prawnych, utworzenia Krajowego Rejestru Oznakowanych Psów i Kotów.