Nowa inicjatywa Donalda Tuska. "Zbudujmy Premierowi pomnik!" Fot. zrzut ekranu, Donald Tusk / X

"Zbudujmy Premierowi pomnik!". Symboliczny gest planowany przez Donalda Tuska ma łączyć polityków różnych opcji. W tym także jego przeciwników. W nową inicjatywę premier chce włączyć m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego.

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– Proszę Państwa, jak wiadomo, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm – mówi Donald Tusk na nagraniu udostępnionym na X. Z wydarzeniem związane jest oczywiście powołanie pierwszego niezależnego rządu w III RP: – Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera Trzeciej Rzeczypospolitej – kontynuuje w wypowiedzi obecny premier.

W związku z rocznicą polityk zapowiedział pewien pomysł: – W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik, tu przed kancelarią premiera. Jego kancelarią – zaapelował szef rządu.

Na nagraniu umieszczone zostały zdjęcia Tadeusza Mazowieckiego. Jest na nich obecny także urzędujący premier. Warto przypomnieć, że na początku politycznej kariery Donalda Tuska panowie wspólnie działali w Unii Wolności.

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Po śmierci Tadeusza Mazowieckiego w 2013 roku Tusk nazwał go w mediach "patronem" i "nauczycielem".

Premier zaprosił do honorowego komitetu budowy pomnika nie lada grono

Uhonorowanie Tadeusza Mazowieckiego ma być inicjatywą ponadpartyjną. Do zaangażowania się w nią zostali poproszeni politycy z przeróżnych obozów politycznych, od lewicy, przez centrum, po prawicę.

– Do honorowego Komitetu Budowy Pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów: Jana Krzysztofa, Hanię, Waldka, Włodka, Jurka, Leszka, Kazika, Jarosława, Marka, Ewę, Beatę i Mateusza – zapowiedział Donald Tusk.

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Polityk wystosował też apel wobec Jarosława Kaczyńskiego, który funkcję prezesa rady ministrów pełnił w latach 2006-2007: – Duży ten komitet. Jarosław chyba nie odmówi. Jak myślicie? – zastanawiał się premier.

Dalsza część artykułu poniżej.

Kogo konkretnie wymienił premier? Na liście zaproszeń są wszystkie osoby pełniące funkcję premiera poza oczywiście uhonorowanym Tadeuszem Mazowieckim, samym Donaldem Tuskiem, a także Janem Olszewskim (zmarłym w 2019 roku) i Józefem Oleksym (zmarłym w 2015 roku). Na liście znaleźli się więc:

Jan ( Jan Krzysztof Bielecki ) – Kongres Liberalno-Demokratyczny. Hania ( Hanna Suchocka ) – Unia Demokratyczna. Waldek ( Waldemar Pawlak ) – Polskie Stronnictwo Ludowe. Włodek ( Włodzimierz Cimoszewicz ) – Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jurek ( Jerzy Buzek ) – Akcja Wyborcza Solidarność Leszek ( Leszek Miller ) – Sojusz Lewicy Demokratycznej. Marek ( Marek Belka ) – związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Kazik ( Kazimierz Marcinkiewicz ) – Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław ( Jarosław Kaczyński ) – Prawo i Sprawiedliwość. Ewa ( Ewa Kopacz ) – Platforma Obywatelska. Beata ( Beata Szydło ) – Prawo i Sprawiedliwość. Mateusz ( Mateusz Morawiecki ) – Prawo i Sprawiedliwość.

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Premier zapowiedział "Wielki Marsz Patriotów". Ostatnio nie przyniósł on zamierzonego sukcesu

Premier zaplanował też marsz, na którego trasie będzie pomnik Tadeusza Mazowieckiego: – Czwartego czerwca dwudziestego siódmego roku, niech przejdzie Wielki Marsz Patriotów – zapowiedział polityk.

Choć marsz organizowany przez KO przyciągnął więcej osób, ostatecznie prezydent Warszawy wyścig o Belweder przegrał.