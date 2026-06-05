Koniec z głośnymi imprezami. Chorwacja wprowadza nocne ograniczenia BBA Photography/Shutterstock

Chorwacja ma dość imprez turystycznych. Parlament przyjął w tym tygodniu nową ustawę, która daje samorządom możliwość wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Najbardziej ucierpią na tym...turyści.

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Kraj, który od lat kojarzył się Polakom z beztroskim, wakacyjnym odpoczynkiem, w tym roku zaczyna zmieniać kurs. Nowe przepisy uchwalone niedawno w chorwackim parlamencie mają przywrócić spokój w historycznych centrach miast, które w sezonie letnim zamieniały się w całonocne, głośne imprezownie pod gołym niebem. Od teraz samorządy będą mogły wprowadzać prohibicję alkoholu w godzinach nocnych.

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Jak podaje "Rzeczpospolita", nowe restrykcje nie są odgórne, lecz będą wprowadzane lokalnie, w zależności od decyzji poszczególnych miast. Ograniczenia dotyczą wyłącznie sklepów, w tym marketów i całodobowych monopolowych. Oznacza to, że turyści nadal będą mogli legalnie pić alkohol w barach, restauracjach i klubach nocnych.

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Kto wprowadza zmiany jako pierwszy? Split już teraz planuje najostrzejsze cięcia. Zakaz sprzedaży alkoholu zarówno mieszkańcom, jak i turystom ma obowiązywać od 21:00 do 6:00 rano. Nad podobnymi rozwiązaniami myślą Hvar i Zadar. Zmiany prawdopodobnie nie ominą także stolicy kraju, czyli Zagrzebia.

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Decyzja rządu to odpowiedź na wieloletnie skargi mieszkańców popularnych kurortów. Od wielu lat starówki historycznych miast co noc zmagały się z potężnym hałasem, agresją, niszczeniem mienia, a nawet problemem załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych przez pijanych obcokrajowców.

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Minister turystyki Tonči Glavina podkreśla, że celem tych reform nie jest jednak walka z turystyką, lecz zachowanie balansu między potrzebami odwiedzających a lokalnej społeczności. I nie rzuca przy tym słów na wiatr, bo dla Chorwacji turystyka to absolutny fundament tamtejszej gospodarki, który generuje aż 20 proc. PKB kraju.

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Chorwacja nie jest jedynym krajem, który postanawia zrównoważyć skutki, jakie niesie za sobą "overtourism". Z podobnym problemem mierzy się na przykład stolica Holandii, która w tym roku pobiła kolejne rekordy pod względem liczby odwiedzających ją turystów. I to mimo tego, że oficjalnie w mieście panuje limit, według którego do Amsterdamu powinno przyjeżdżać nie więcej niż 20 milionów turystów rocznie.

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Władze miasta postanowiły zniechęcić turystów do przyjazdu, wprowadzając jeden z najwyższych podatków od noclegów turystycznych w Europie. Od stycznia 2026 roku podatek VAT na noclegi turystyczne został podniesiony z 9 proc. do aż 21 proc. Po doliczeniu lokalnego podatku turystycznego, same opłaty stanowią obecnie ponad 30 proc. ceny każdej nocy spędzonej w stolicy Holandii.