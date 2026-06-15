Międzynarodowe rankingi coraz częściej uwzględniają Polskę. Nasz kraj staje się coraz mocniejszym graczem, na przykład na rynku turystycznym. Najnowszy ranking zwrócił natomiast uwagę na jedno z najstarszych lotnisk.
Polska rośnie w siłę w międzynarodowych rankingach. Kraków jest na przykład regularnie doceniany przez międzynarodowych odwiedzających – polskie miasto wygrało prestiżowy ranking, a turyści kochają jego wizytówkę. Z kolei stolica kraju została uznana za jedno z najlepszych miast do życia dla cyfrowych nomadów; w tym samym zestawieniu padły też dwa pierwsze miejsca dla Polski. Kolejnym polskim miastem, które zostało wyróżnione w prestiżowym rankingu, jest Gdańsk. Nie chodzi jednak o Stare Miasto czy atrakcje turystyczne, lecz o port lotniczy.
Wielki sukces lotniska w Gdańsku
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy osiągnął swój historyczny wynik w prestiżowym badaniu AirHelp Score. Badanie ocenia lotniska w skali 1–10 na podstawie trzech kryteriów: punktualności (60 proc. oceny), udogodnień oraz wrażeń pasażerów. W zestawieniu ujęto aż 279 lotnisk z 76 krajów.
W tegorocznej odsłonie Gdańsk zajął 9. miejsce w Europie i dzieli tę pozycję z irlandzkim lotniskiem Cork (oba porty uzyskały wysoki wynik 7,94 pkt). Cork znalazło się minimalnie wyżej wyłącznie ze względu na ułamek lepszą punktualność (8,1 vs 8,0 dla Gdańska). Z kolei w rankingu globalnym Gdańsk zaliczył skok o 17 pozycji w porównaniu z ostatnim rankingiem. Obecnie zajmuje 40. miejsce na świecie.
A jak wypadły inne polskie lotniska? Gdańsk potwierdził swoją pozycję najlepszego lotniska w kraju, pozostawiając polskich konkurentów w tyle. Lotnisko Chopina w Warszawie zajęło 64. miejsce (7,82 pkt), a lotnisko w Krakowie odległe 176. miejsce (7,44 pkt). Najlepszym lotniskiem na świecie zostało Panama City Tocumen (8,48 pkt) w Panamie, a w Europie pierwsze miejsce zdobyło norweskie Bodø (8,17 pkt), a drugie duńskie Billund (8,16 pkt).
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Rewolucja w bagażu podręcznym. Skanery 3D już w te wakacje
Pozycja Gdańska w przyszłorocznym rankingu może być jeszcze wyższa dzięki inwestycjom w nowoczesną technologię, która prawdopodobnie rozładuje kolejki. Podobnie jak inne porty lotnicze w Polsce, lotnisko przygotowuje się do całkowitego zniesienia limitu płynów w bagażu podręcznym. Podobny scenariusz rozgrywa się w stolicy – Lotnisko Chopina również rozpoczęło rewolucję ws. limitu płynów. Wszystko dzięki skanerom 3D, które sprawią, że pasażerowie nie będą już musieli wyjmować płynów i elektroniki z bagażu podręcznego podczas kontroli.
Pierwsze dwa skanery 3D zostaną udostępnione pasażerom już w te wakacje. W przyszłym roku znajdą się one w całym terminalu. Z doświadczenia pasażerów na innych lotniskach, które już teraz stosują tę technologię, wynika, że znacznie przyspieszy to kontrolę bezpieczeństwa i poprawi punktualność.
Tymczasem Lotnisko Chopina wchodzi w nową erę, ale zaczyna ją od utrudnień i boryka się z problemami. Ze względu na początek sezonu wakacyjnego, a także implementację skanerów i przebudowę strefy Fast Track, obiekt mierzy się z poważnymi zatorami. To wręcz paraliż warszawskiego portu i nawet usługa Fast Track nie zapobiegnie spóźnieniu. Polecamy, by w przypadku odlotu z Chopina przybyć na lotnisko kilka godzin wcześniej.