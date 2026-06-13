Szymon Marciniak
Szymon Marciniak będzie sędziować w meczu mistrzów świata. Fot. Shutterstock

Szymon Marciniak wraca do gry. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo pojawi się w bardzo symbolicznym spotkaniu. Polski arbiter może wystąpić już za kilka dni w meczu, który z uwagą będą obserwować fani z całego świata.

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Po trzech ceremoniach otwarcia wystartował mundial 2026. Wystartował, ale oczywiście bez reprezentacji z naszego kraju. Za to z sędzią Szymonem Marciniakiem na pokładzie, który będzie starał się uratować sportowy honor narodu.

Wiele wskazuje na to, że pokład ten będzie dosyć prestiżowy. Zagraniczne doniesienia sugerują, że pierwsze spotkanie, w którym Polak pojawi się na murawie, odbędzie się 17 czerwca (noc z wtorku na środę) o godzinie 3:00 czasu polskiego. Jest to spotkanie Algieria kontra Argentyna.

Występ w tym konkretnym meczu miałby charakter symboliczny, bo Argentyna broni obecnie mistrzowskiego tytułu, który wywalczyła po wyczerpującej walce z reprezentacją Francji. Przypomnijmy, to właśnie Szymon Marciniak miał zaszczyt sędziować w trakcie wspominanego finałowego meczu na mundialu 2022. Arbiter z tej okazji był zresztą nazywany (żartobliwie) "drugim najważniejszym Polakiem po papieżu". Ostatecznie ekipa Messiego rozprawiła się z teamem Mbappé w rzutach karnych 4:2.

Polak na MŚ. Kibice mieli apetyt na więcej

Choć wiele osób liczyło na to, że najbardziej znany aktywny sędzia z Polski poprowadzi mecz otwarcia, w którym wystąpiły reprezentacje RPA i Meksyku, tak się nie stało. Może to i zresztą dla niego lepiej, bo Wilton Sampaio, który miał (wątpliwą) przyjemność sędziować w tym spotkaniu, musiał skorzystać z czerwonej kartki aż trzykrotnie.

Chociaż z drugiej strony Brazylijczyk ma jeszcze więcej powodów do narzekania po tym feralnym spotkaniu. Przez mecz otwarcia MŚ stał się sławny. I to raczej w złym tego słowa rozumieniu. Stał się bowiem obiektem memów z powodu swojego bardzo twardego akcentu. Dość powiedzieć, że jego komunikat sędziowski w trakcie meczu był niemal całkowicie niezrozumiały (poza ostatnimi słowami: "red card"). Jak wcześniej pisał Mateusz Przyborowski, FIFA powinna się wstydzić, gdyż to decyzje organizatora doprowadziły do wizerunkowych problemów sędziego.

W kwestii decyzji mowa tu o nowym systemie ogłaszania decyzji po analizie VAR. W trakcie tych mistrzostw sędziowie są wyposażeni w mikrofony i mają ogłaszać swoje decyzje publiczności. FIFA zapewnia, że chodzi o przejrzystość i jasny przekaz. Decyzje sędziów po zapoznaniu się z systemem VAR mają być wyłożone kibicom od razu, tak by wszyscy mogli zrozumieć, jaki jest sposób rozumowania sędziego.

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Niestety pamiętajmy, że FIFA jest bardzo ubogą organizacją, której nie stać na innowacje pokroju – nie wiem – tłumaczeń z języków ojczystych arbitrów. Tak biedną, że musiała zażyczyć sobie wielotysięcznych kwot za bilety na tegoroczny mundial.

Polski sędzia zarobi na mundialu majątek

Sam Szymon Marciniak za to z pewnością nie będzie "biedował". Na mundialu czeka go modowy kontrakt roku. Polski sędzia wystąpi na MŚ 2026 jako twarz kampanii "Wybór Szymona".

W tej chwili nie wiadomo w ilu spotkaniach będziemy mieli okazję oglądać Polaka. FIFA stara się unikać podawania harmonogramów sędziowania. Kibice nie powinni jednak liczyć na powtórkę z 2022 roku. Emocje studzi sam Szymon Marciniak, który w trakcie rozmowy z serwisem Łączy Nas Piłka stwierdził, że "osiągnięcie kolejnego finału będzie niemal niemożliwe".