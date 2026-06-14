Skąd się bierze kolor skóry Donalda Trumpa? Fot. Shutterstock

Donald Trump od lat budzi emocje swoim prezentacją, a zwłaszcza charakterystycznym, pomarańczowym wręcz odcieniem skóry. W przypadku prezydenta USA nie ma mowy o przypadku – dba on o wizerunek jak mało kto. Skąd się więc bierze efekt, który tak ceni polityk?

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Donald Trump od samego początku kariery politycznej stawiał na nieszablonowe elementy wizerunku. Jednym z nich jest kolor skóry twarzy, który często opisywany jest jako "spalony pomarańczowy". W jaki sposób osiągany jest ten efekt i czy jest on naturalny?

W przypadku prezydenta USA z pewnością jest to celowy zabieg, który prawdopodobnie wynika z zastosowania specyficznych kosmetyków. Sprawę skomentowała makijażystka Agnieszka Jędrej w rozmowie z "Faktem": "U Donalda Trumpa widać wyraźny kontrast pomiędzy odcieniem twarzy a resztą ciała, co sprawia wrażenie użycia samoopalacza, a nie klasycznego makijażu. Przy takiej ekspozycji medialnej warto, aby doborem produktów zajęli się profesjonaliści, żeby efekt był spójny i naturalny w kamerze" – stwierdziła współpracująca z gwiazdami artystka.

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Co również ma znaczenie dla odbioru prezydenta, Donald Trump naturalnie ma bardzo jasną karnację, więc sztuczna opalenizna silniej ingeruje w to, jak jest on postrzegany w kamerach i na żywo.

Prezydent USA obchodzi właśnie 80. urodziny

14 czerwca 2026 roku Donald Trump obchodzi swoje 80. urodziny. Impreza z (między innymi) tej okazji ma być nie lada show. W jego trakcie odbędzie się gala UFC Freedom 250, która będzie transmitowana przez stację należącą do Paramount Skydance.

W zabawie, która odbędzie się na trawniku Białego Domu, weźmie udział Karol Nawrocki. Prezydent RP jest jednym z niewielu międzynarodowych przywódców, którzy zdecydowali się pojawić u boku obchodzącego jubileusz przywódcy USA.

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Prezydent Stanów Zjednoczonych pomimo wieku nie zwalnia tempa, choć ta kwestia akurat jest bardzo często podnoszona w przestrzeni publicznej. Trochę na własne życzenie republikanina. Donald Trump wykorzystywał ten temat w formie orężu przeciwko Joe Bidenowi w trakcie kampanii wyborczej (i w zasadzie też przed nią). Polityk doskonale wiedział, co jest kluczem do sukcesu w wyborach, teraz sam jednak zmaga się z negatywnym odbiorem Amerykanów z powodu swojego wieku.

Ostatecznie to właśnie Donald Trump jest najstarszą osobą w historii, która objęła urząd prezydenta USA. Sprawa stała się jeszcze bardziej medialna z początkiem tego roku, kiedy mit o doskonałym stanie zdrowia prezydenta zaczął być kwestionowany przez jego własne środowisko.

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Donald Trump uważa, że jest w świetnej kondycji

Niedawno Biały Dom opublikował specjalną notatkę z wynikami badań Donalda Trumpa wykonanymi przez jego osobistego lekarza, Seana Barbabella. Według raportu prezydent jest "w pełni zdolny do pełnienia obowiązków". Jeśli chodzi zaś o szczegóły, brzmią one następująco: "Trump pozostaje w doskonałym zdrowiu, wykazując silne funkcje kardiologiczne, płucne, neurologiczne i ogólne fizyczne".

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Prezydent informował też ostatnio o zawrotnie wysokim wyniku testu zdolności kognitywnych. Wybitna kondycja Donalda Trumpa pozwoliła mu na uzyskanie 30 z 30 punktów, co według zainteresowanego oznaczało "ekstremalnie wysoką inteligencję".

"W przeciwieństwie do innych prezydentów USA, z których żaden nigdy nie przystąpił do zatwierdzonego, trudnego testu poznawczego, ja uzyskałem wynik 30 na 30" – cieszył się polityk dwa tygodnie temu na Truth Social.