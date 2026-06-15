WizzAir rozbudowuje siatkę połączeń z Polski Fot.Shutterstock

Wizz Air nie zamierza zwalniać tempa. Chociaż dopiero zaczynamy sezon wakacyjny, węgierski przewoźnik już teraz myśli o zimie i zapowiada otwarcie nowych tras do kraju, który Polacy wyjątkowo uwielbiają.

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Chorwacja stale plasuje się wśród ulubionych kierunków Polaków, a tanie linie lotnicze rozszerzają siatki połączeń o trasy do jej kolejnych miast. Wizz Air chce w tym roku na dobre zerwać z łatką linii wakacyjnej i latać nad Adriatyk również poza sezonem letnim.

Wizz Air stawia na Chorwację przez cały rok

Jak podaje serwis Ex-Yu Aviation, węgierska linia lotnicza planuje ekspansję na rynku chorwackim. W trwającym sezonie letnim Wizz Air zwiększył liczbę miejsc na trasach do Chorwacji o ponad 100 tysięcy. Polscy podróżni zyskali w tym roku dostęp do nowych, bezpośrednich połączeń z regionalnych lotnisk. Od 7 czerwca z Gdańska można polecieć bezpośrednio do Dubrownika, z portu w Katowicach rejsy do tego miasta wystartują 23 lipca, z Warszawy uruchomiono trasę do Zadaru, natomiast mieszkańcy Katowic, Gdańska oraz Lublina zyskali bezpośrednie loty do Rijeki. W ten sposób Wizz Air otwiera nam nowe trasy do Chorwacji dostępne już w wakacje 2026.

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To jednak nie koniec. Wizz Air prowadzi obecnie rozmowy m.in. z władzami portu lotniczego w Zadarze. Celem negocjacji jest utrzymanie połączenia w nadchodzącym, zimowym rozkładzie lotów i stworzenie z Zadaru kierunku całorocznego. Nie przez przypadek – Wizz Air otworzył nową bazę w Chorwacji, a na debiut trasa do Polski ruszyła właśnie z Zadaru.

Wydłużenie sezonu to obecnie priorytet dla chorwackiej branży turystycznej. Wizz Air idzie śladami swojego największego konkurenta, Ryanaira, który już teraz eksperymentuje z zimowymi lotami nad Adriatyk. W tym roku po raz pierwszy połączenie z Krakowa do Dubrownika będzie dostępne również zimą. Rywalizacja odbywa się nawet mimo tego, że loty zimowe stanowią ryzyko biznesowe. Wcześniejsze próby Ryanaira z lotami do Dubrownika z Wiednia i Brukseli zostały przywrócone jako trasy letnie.

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Warto też wiedzieć, że droga powietrzna to niejedyny sposób, w jaki możemy dostać się do Chorwacji. W maju ponownie wystartowała linia Adriatic Express, która zabierze nas pociągiem całonocnym nad Adriatyk.

Chorwacja – zmiany w turystyce

Podobnie jak inne europejskie kurorty wakacyjne, Chorwacja w szczycie sezonu przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Polacy również masowo tam wyjeżdżają i wydają krocie na wakacje nad Adriatykiem. W ostatnim czasie potęguje to również fakt, że Dubrownik posłużył jako główna filmowa lokalizacja dla Królewskiej Przystani (King's Landing), stolicy Siedmiu Królestw w serialu "Gra o tron”. A jak wiemy, trend turystyczny nazywany set-jettingiem nabiera w ostatnim czasie na popularności.

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Chorwacja nie pozostawia jednak nadmiernej turystyki bez odpowiedzi. Ku rozpaczy części turystów, nad Adriatykiem ogłoszono właśnie możliwość wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu przez samorządy. Wszystko dlatego, że głośne imprezy i pijani turyści wpływają na jakość życia mieszkańców najpopularniejszych kurortów. Już teraz wiadomo, że prohibicja będzie obowiązywać w Splicie.