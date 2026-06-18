Polacy zdecydowanie bardziej zwracają uwagę na tę opłatę przy wynajmie. Fot. Unsplash.com / Vitaly Gariev

Kiedyś wielu osobom nie przyszło by to do głowy, dziś to kluczowy aspekt przy wyborze mieszkania lub domu. Wszystko wskazuje na to, że Polacy znacznie intensywniej kalkulują opłacalność inwestycji. Decyzja kupujących jest uzależniona od codziennych opłat, które niezwykle skutecznie potrafią zatopić budżet.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jak donosi portal Nieruchomosci-online.pl, aż 66 proc. osób deklaruje, że wysokie opłaty bardzo silnie wpływają na wybór oferty i negocjacje ceny. Badanie przeprowadzone zostało we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jak wskazuje Rafał Bieńkowski, PR manager w Nieruchomosci-online.pl, "osoby kupujące zawsze mniej lub bardziej wnikliwie pytały o czynsz czy ogrzewanie, ale z naszego badania wynika, że obecnie ten wątek pojawia się zdecydowanie częściej. I zdecydowanie częściej bywa czynnikiem decydującym o zakupie".

Ekspert upatruje przyczyn takiego trendu na rynku nieruchomości przede wszystkim we wzroście kosztów opłat związanych z utrzymaniem mieszkania. Problemem ma być nie tylko sam wzrost, ale też jego proporcja do wzrostu pensji, a co za tym idzie ograniczonego wzrostu środków na budżet domowy.

REKLAMA

Spółdzielnia potrafi zjeść oszczędności

Rafał Bieńkowski odniósł się również do kwestii zmiany zachowania klientów. Obecnie ważnymi kwestiami dla osób poszukujących mieszkania są kwestie regularnych rozliczeń, w tym wysokość czynszu i stawki za ogrzewanie i energię, ale także opłat związanych z funduszami remontowymi i dociepleniami budynku.

Dla wyboru mieszkania lub domu na rynku nieruchomości kluczowe staje się to, jakie remonty były wykonane w danym budynku, a jakie jeszcze będą wykonywane w nadchodzącym czasie.

Dociekliwość klientów związana jest też z drastycznym wzrostem udziału opłat w ogólnych kosztach. Nieruchomosci-online.pl powołuje się na Jacka Kasprzaka z agencji Kasprzak Nieruchomości we Wrocławiu, który przyznał, że koszt eksploatacji potrafi stanowić równowartość 1/3 raty kredytu.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Zbyt wysoki czynsz, spowodowany często kosztownymi remontami i koniecznością dostosowania budynku do norm, może prowadzić do sytuacji, w której z perspektywy klienta poszukującego idealnego lokum nieruchomość w danej wspólnocie może okazać się nie tyle nieopłacalna, ile raczej poza zasięgiem finansowym danego kupującego.

Rynek nieruchomości przechodzi okres intensywnych zmian

Przepisy o świadectwach energetycznych, konieczność dostosowania budynku do klasy energetycznej, szeroki zakres usług wspólnotowych (ochrona, monitoring, konserwacja wind, utrzymanie zieleni), a często także konieczność utrzymania hal garażowych – nowoczesna wygoda i ekologia potrafią dołożyć do miesięcznego rachunku imponującą kwotę.

REKLAMA

Być może rynek nieruchomości czeka interesująca przemiana, która sprawi, że będzie on bardziej podobny do sektora motoryzacyjnego. Osoby rozglądające się za nowym pojazdem od wielu lat mają już silnie zakodowane w pamięci, że sama cena danego pojazdu niewiele znaczy.