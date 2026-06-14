Korzystasz z Thermomixa? Producent wydał pilny komunikat. Montaż: naTemat.pl

Ekran twojego Thermomixa nagle wyświetla komunikat o błędzie 12000? Wiele osób w takiej sytuacji ma przed oczami mozolne naprawy i konieczność wizyty w serwisie. W rzeczywistości error 12000 oznacza jednak coś zupełnie innego.

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Obiekt westchnień tysięcy Polek i Polaków – Thermomix – potrafi czasem zawieść w najmniej odpowiednim momencie. Na szczęście tym momentem nie jest wyświetlenie na ekranie komunikatu kodowanego jako błąd 12000.

Error 12000 nie jest oznaką awarii urządzenia, a jego wystąpienie nie oznacza automatycznie wizyty w dedykowanym serwisie. Jak wynika ze zaktualizowanego wpisu na stronie producenta urządzenia – firmy Vorwerk, komunikat pojawia się w sytuacji gdy:

styki są zabrudzone, styki są wilgotne po myciu, na powierzchni styków znajduje się osad.

System sugeruje więc jedynie konieczność sprawdzenia stanu naszego kuchennego robota Thermomix.

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Thermomix: komunikat 12000. Co należy zrobić?

Firma Vorwerk utworzyła krótki poradnik, w którym wyjaśnia jak poradzić sobie z błędem wyskakującym na stworzonym przez nich urządzeniu, określanym także jako obiekt pożądania klasy średniej. Producent prosi o:

Wyłączenie i odłączenie Thermomixa od zasilania. Wyjęcie naczynia miksującego. Skontrolowanie stanu styków w naczyniu. Oczyszczenie styków suchą, miękką ścierką. Upewnienie się, czy wszystkie elementy są suche przed ponownym montażem.

Działania powinny rozwiązać problem i wstrzymać wyświetlanie się komunikatu. W tym przypadku rzadko kiedy konieczna jest wizyta w serwisie. Ale nie zawsze tak jest, w wielu innych przypadkach kontakt z działem obsługi klienta jest nie tylko wskazany, ale wręcz konieczny.

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Error na Thermomixie? Z tymi błędami warto uważać

Choć error 1200 na ekranie Thermomixa nie oznacza powodów do obaw, istnieje kilka komunikatów, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Mowa tu między innymi o błędach kodowanych jako:

Error 1003 – wewnętrzny błąd systemu, który sygnalizuje, że urządzenie napotkało problem, którego nie jest w stanie automatycznie rozwiązać. Użytkownik powinien wykonać zalecenia sugerowane przez urządzenie, jeśli to nie pomoże, konieczny jest kontakt z obsługą klienta. Error 1008 – błąd niespecyficzny, na ekranie powinna pojawić się instrukcja. Jeśli polecenia z ekranu nie przynoszą pozytywnego skutku, należy skonsultować się z obsługą kleinta. Error 1009 – urządzenie przegrzane. Należy je wyłączyć, wstrzymać gotowanie, odczekać do czasu ostygnięcia i uruchomić ponownie. Jeśli błąd się powtarza, konieczne jest skontaktowanie się z działem obsługi klienta. Error 1020 – pamięć urządzenia Thermomix jest przeciążona. Należy usunąć część przepisów i zresetować urządzenie. Error 1100 – błąd, który nie jest rozwiązywalny automatycznie, urządzenie się wyłączy. Użytkownik powinien skontaktować się z obsługą klienta. Error 1101 – błąd przy aktualizacji, można spróbować aktualizować ponownie przy ponownym uruchomieniu, ale wciąż zalecany jest kontakt z obsługą klienta. Error 1102 – problem z aktualizacją, przeprowadzony zostanie restart, zalecane działanie: kontakt z obsługą klienta. Error 1207 – błąd, którego przyczyna nie może być rozwiązana automatycznie, zalecany kontakt z działem obsługi klienta. Erorr 1208 – blokada gotowania, wymaga kontaktu z działem obsługi klienta. Erorr 1300 – problem z ustawieniami, urządzenie przeprowadzi restart, jeśli error nie zniknie należy skontaktować się z działem obsługi klienta.