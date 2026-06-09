Minimalizm zyskuje nowego sojusznika. Faktura retro szkła robi furorę. Fot. Huy Nguyen / Unsplash.com Montaż: naTemat.pl

Otwarte szafki, choć piękne w katalogach, w rzeczywistości oznaczają katorżnicze, nieustanne sprzątanie kurzu. Zamiast męczącego przestawiania naczyń i akcesoriów, aktualny rynek meblarski proponuje sprytny kompromis. Powracający po 40 latach trend pozwala uwolnić przestrzeń bez zamieniania codzienności w wieczne porządki, a ukryte w nim rozwiązanie solidnie odmienia podejście do wygody.

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Szafki bez drzwiczek mogą być bardzo przemyślaną i solidną decyzją kompozycyjną, problem polega jednak na tym, że w wielu wnętrzach zaczęły wypierać jakiekolwiek alternatywne rozwiązania.

W praktyce powstawały wnętrza pozornie otwarte, które dobrze wyglądały jedynie w katalogach deweloperów.

Otwarte szafki w kuchni mogą tworzyć wspaniałe wsparcie dla codziennej ergonomii, jeśli jednak rozwiązanie to wykorzystujemy nadmiernie, powstaje nam wnętrzarski "koszmarek", który jest trudny w utrzymaniu. Dlatego też na rynku ewoluują alternatywne mody, stanowiące nieoczywistą inspirację dla osób, które nie tylko dbają o wygląd wnętrza, ale także o to, jak się na co dzień w nim mieszka.

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Wnętrze to przestrzeń do życia, a nie pole bitwy z kurzem

Ostatnie trendy silnie sugerują zwrot w kierunku faworyzowania ergonomii i wygody kosztem estetyki. Kosztem albo też koniecznością wprowadzenia pewnych kompromisów. Otwarty system przechowywania jest zdecydowanie trudniejszy i bardziej kosztowny (czasowo) w utrzymaniu.

Sprzątanie otwartych szafek to katorga, a trzeba to robić niezwykle często, gdyż kurz gromadzi się na nich w zastraszającym tempie. Operacja ta rzadko bywa prosta – w końcu wymaga to przeniesienia akcesoriów na inną półkę, często też wytarcia ich, uważania, by nic się z nimi nie stało – jest to nieporównywalnie większy zakres pracy niż proste starcie drzwiczek. Związany z szafkami bałagan może doprowadzić do szału.

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Nic więc dziwnego, że coraz większą uwagą na rynku wnętrzarskim cieszą się szklane gabloty (w tym takie, które można wzbogacić o światła LED) i przeszklenia szafek, które stanowią kompromis – z jednej strony uwalniają przestrzeń, z drugiej strony ułatwiają codzienne funkcjonowanie w nich.

Szkło ryflowane wraca do nowoczesnych trendów

Jednym z trendów, który bardzo mocno wyróżnia się w ostatnim czasie, są przeszklenia ryflowane. Fluted glass wraca do wnętrz po naprawdę długiej nieobecności. Szkło z fakturą było modne przede wszystkim w latach 70 i 80.

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Oczywiście, w klasycznych aranżacjach czerpiących z Art Déco można było je spotkać także w ostatnich latach, lecz z pewnością nie był to wnętrzarski standard. Obecnie dalej standardem nie jest, ale należy uwzględnić dwie rzeczy:

Już teraz część sklepów wprowadza meble z przeszkleniami ryflowanymi do swojej oferty. I mowa tu nie tylko o sklepach designerskich, ale także standardowych "masowych" salonach meblowych. Brak popularności przeszkleń daje szansę na zbudowanie unikalnej kompozycji, która zwraca uwagę, przełamuje deweloperską nudę i daje wyraz aranżerskiej kreatywności.

Takie rozwiązanie nie jest jednak dopasowane do każdego wnętrza. Zastosowanie przeszkleń i gablot zamiast standardowych otwartych szafek sprawdzi się w kilku konkretnych przypadkach.

"Vintage" w służbie minimalizmu – ten trend jest bardzo nieoczywisty

Bardzo interesującym zagadnieniem dotyczącym ryflowanego szkła, jest jego rola w minimalistycznych kompozycjach. Bo paradoksalnie (choć faktura często "gryzie się" z tym stylem) może ono wspierać budowę ergonomicznego, stonowanego i bardzo delikatnego w odbiorze wnętrza.

Wynika to z prostej alternatywy – decydując się na szkło ryflowane, wprowadzamy do wnętrza więcej tekstur i faktur, ale jednocześnie pozbawiamy je chaosu, który panuje w otwartych systemach przechowywania. A ten zazwyczaj jest bardziej inwazyjny dla odbioru całej aranżacji niż dobrze dobrane przeszklenia.

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W praktyce osiągamy często bardziej minimalistyczny efekt (o ile alternatywą nie jest aranżacja do bólu prosta), w której panuje dynamika, ciekawa gra świateł i cieni, a także delikatne zniekształcenie przestrzeni.

Ta optyka ma jeszcze jedną zaletę. Działa ona podobnie do pionowych pasków na odzieży. Buduje optyczne linie, które "odchudzają przestrzeń". W praktyce efekt wizualny jest jednak nieco inny – sprowadza się do optycznego "podwyższenia" przestrzeni. To aranżerska nisza, o której zazwyczaj się nie myśli, gdyż większość trendów dąży do "poszerzenia" optycznego kompozycji.

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Nisza warta jednak uwzględnienia, bo po pierwsze – takie podejście do optyki pomieszczenia idealnie pasuje też w lofcie i stylu klasycznym, a po drugie – już teraz niektórzy projektanci dostrzegają korzyści z wykorzystania szkła ryflowanego nie tylko w meblach, ale też np. ściankach działowych. Pasuje to idealnie – zachowujemy prywatność, "unosimy sufit", ale też nie wypraszamy światła. Wypraszamy za to deweloperską nudę.

Kompozycja w stylu "Quiet Luxury"

W kontekście trendów dotyczących przechowywania, nie tylko tych związanych ze szkłem ryflowanym, maluje nam się obraz pewnej aranżerskiej pokory. Nasze mieszkania nie są sklepową (lub, co gorsza, muzealną) ekspozycją.

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Zalety wprowadzenia zamkniętego systemu przechowywania dotyczą także możliwości stonowania chaosu, który często budowany jest dosyć drogimi akcesoriami, w praktyce jednak wcale nie przekłada się to na budowę wizerunku wnętrza luksusowego.