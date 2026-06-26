Coraz więcej osób wierzy, że sama manifestacja magicznie odmieni ich życie Fot. Shutterstock

Wierzą, że świat jest odbiciem ich myśli. Wprowadzają się w stan posiadania czegoś, czego nie mają. Polacy pokochali afirmowanie i manifestowanie rzeczywistości. – Nie istnieje żadna magiczna pigułka na szczęście. Przekonanie, że wystarczy pomyśleć życzenie "tu i teraz", bez wykonania głębokiej pracy wewnętrznej, jest po prostu iluzją – ostrzega Ewelina Naturia Pańczyk, psychotraumatolożka, terapeutka i mediatorka.

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Pamiętam, jak przed laty, przed swoim pierwszym półmaratonem, wyobrażałam sobie, że lekko i przyjemnie wbiegam na metę. Dokładnie tak się stało. Wbiegłam na nią jak do własnego domu, a potem od razu poleciałam z wówczas maleńką córeczką na plac zabaw.

Byłam po roku intensywnych treningów, stopniowo wydłużanych zgodnie z planem. Nie chcę wiedzieć, co by się stało, gdybym ten rok przeleżała na kanapie i tylko biegała w swoich fantazjach. Być może skończyłabym z kontuzją, w karetce albo nie zmieściłabym się w limicie czasu.

Wtedy wyobrażałam sobie sukces, dziś powiedziałabym: zamanifestowałam go, wyafirmowałam sobie.

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Do dziś, kiedy o czymś marzę, próbuję sobie wyobrazić, że już to mam. Zawsze kreślę sobie optymistyczne scenariusze, bo po co zakładać najgorsze? Ale najpierw działam.

Energia obfitości

To, co zrobiłam wtedy intuicyjnie, neuronauka i psychologia sportu opisują jako trening wyobrażeniowy. Badania pokazują, że podczas intensywnej wizualizacji w mózgu aktywują się te same obszary, które odpowiadają za realny ruch. Dobrze wiedział o tym Amerykanin, Michael Phelps. Najbardziej utytułowany olimpijczyk w historii przed startami odtwarzał w głowie "film" idealnego wyścigu, ale też możliwe scenariusze kryzysowe. Dzięki temu, gdy podczas igrzysk w Pekinie do jego okularów nalała się woda, nie spanikował. Płynął na pamięć i zdobył złoto.

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Phelps nie leżał jednak na kanapie, czekając, aż wszechświat wykona pracę za niego. Wizualizacja była tylko uzupełnieniem tysięcy godzin treningu. Bez nich wygrana pozostałaby wyłącznie życzeniem.

W mediach społecznościowych coraz częściej trafiam na historie osób przekonanych, że wystarczy "wejść w energię obfitości", by pieniądze same pojawiły się na koncie, albo "wibrować na częstotliwości miłości", by idealny partner zapukał do drzwi. Niektóre z tych osób rezygnują z pracy, odkładają decyzje zawodowe albo wycofują się z aktywnego życia, wierząc, że wszechświat sam wszystko dostarczy. Działanie zupełnie wyparowuje.

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I trochę się boję. Zwłaszcza po przeczytaniu historii kobiety, która przestała chodzić do pracy, wierząc, że zamanifestuje bogactwo z powietrza. Bogactwo nie przyszło, pojawiły się długi, mąż ją zostawił. Do tego doszła depresja.

Użytkowniczki grup (kobiet jest w nich więcej) niechętnie mówią o porażkach. Częściej dzielą się historiami o tym, jak "wymanifestowały" wymarzoną pracę, duże pieniądze czy idealnego partnera.

– Przez miesiąc zapisywałam sobie w zeszycie cechy partnera, którego chciałam poznać – opowiada Gabriela. – Jestem bardzo wysoka, więc zależało mi, żeby mężczyzna miał co najmniej 185 cm wzrostu. Spisałam dokładnie te cechy. I co? Poznałam dokładnie takiego mężczyznę.

Jej historia zaczęła się rok temu, kiedy trafiła na książki Neville’a Goddarda – amerykańskiego mistyka i twórcy tzw. Prawa Założenia (to koncepcja, według której rzeczywistość bezwzględnie materializuje to, co w swoich myślach z góry uznamy za pewny, już dokonany fakt). Przyznaje, że na początku podchodziła do tego z dystansem, ale postanowiła sprawdzić wszystko na sobie. Zaczęła od tzw. eksperymentu z drabiną.

Przez kilka nocy, tuż przed zaśnięciem, wizualizowała, że wchodzi po drabinie. Jak mówi, starała się przy tym wyobrażać sobie jak najwięcej szczegółów. Uruchomiła wszystkie zmysły. W ciągu dnia powtarzała sobie przekornie, że "na pewno nie wejdzie na drabinę". Po kilku dniach – jak opowiada – rzeczywiście znalazła się w sytuacji, w której musiała wejść na prawdziwą drabinę.

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To był dla niej moment przełomowy. Zaczęła bawić się tą metodą: manifestowała wolne miejsca parkingowe, wiadomości od konkretnych osób, a nawet chorobę, która pojawiła się wtedy, kiedy potrzebowała odpocząć.

– Dziś nie wyobrażam sobie, żeby przed snem nie wchodzić w stan, w którym czuję to, co chcę manifestować – podkreśla.

Z kolei Joanna wierzy, że wymanifestowała pracę, o jakiej marzyła.

– Codziennie wizualizowałam sobie ten moment, żyłam z przekonaniem, że to stanowisko już do mnie należy – opowiada. – Kiedy jednak powiedziałam o tym znajomym, wyśmiali mnie. Usłyszałam, że to nie zasługa afirmacji, ale moich kompetencji.

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Szybko doszła do wniosku, że otaczanie się ludźmi, którzy nie rozumieją Prawa Założenia, nie wspiera jej rozwoju. Ograniczyła kontakt z dawnymi znajomymi i dziś żyje po swojemu.

W świecie manifestacji nie ma już miejsca na zwykłe "pozytywne myślenie" – tu funkcjonuje rozbudowany, niemal techniczny język. Jednym z kluczowych pojęć jest Self Concept, rozumiany jako radykalna zmiana obrazu samej siebie. Zgodnie z tą zasadą, jeśli ktoś zacznie postrzegać się jak osoba bogata czy spełniona, rzeczywistość ma – według wyznawców tej koncepcji – podążyć za tym wyobrażeniem.

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Polacy pokochali manifestacje i afirmacje. Grupy zrzeszające zwolenników tych idei liczą dziś dziesiątki tysięcy osób. Trend ten przeniknął także do języka codziennego. Słowo "wymanifestować" wyszło z zamkniętych forów internetowych i coraz częściej pojawia się w potocznych rozmowach.

Dla części młodych osób – zwłaszcza milenialsów i przedstawicieli pokolenia Z – sukces rzadziej opisywany jest jako szczęśliwy zbieg okoliczności czy trafiona okazja. Coraz częściej mówi się, że bilety lotnicze, podwyżka czy znalezienie mieszkania zostały "wymanifestowane".

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8 tysięcy złotych z powietrza

Wiktoria, kolejna entuzjastka Prawa Założenia, przestała reagować na tzw. 3D, czyli bieżącą, fizyczną rzeczywistość. Jak tłumaczą osoby związane z nurtem Goddarda, jest ona jedynie "opóźnionym" odbiciem wcześniejszych myśli. W tej interpretacji liczy się przede wszystkim to, co dzieje się w wyobraźni, nawet jeśli rzeczywistość temu przeczy.

– Mój były chłopak, którego z powrotem chcę zamanifestować, ma narzeczoną, ale ignoruję 3D i zakładam, że jesteśmy razem. Wierzę, że ta dziewczyna po prostu zniknie z jego życia – mówi z rozbrajającą szczerością.

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Najbardziej zaskakującą historią, na jaką trafiłam w jednej z grup, była opowieść o "manifestowaniu" 8 tysięcy złotych miesięcznie – bez pracy i jakichkolwiek innych źródeł dochodu. Internautka, pisząca z anonimowego konta, twierdziła, że "wystarczyło tylko zmienić swoje przekonania". Brzmi kusząco!

Moda na afirmacje i manifestacje przeżywa dziś prawdziwy rozkwit. Zdaniem Eweliny Naturii Pańczyk, psychotraumatolożki, terapeutki i mediatorki, samo zjawisko wyrasta z bardzo zrozumiałej potrzeby odzyskania wpływu na własne życie.

Jak zauważa ekspertka, współczesny człowiek coraz częściej odrzuca bezrefleksyjne podporządkowanie i szuka rozwiązań, które pozwolą mu żyć w zgodzie z własnymi potrzebami. I kieruje się w stronę rozwoju osobistego.

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Problem zaczyna się jednak wtedy, gdy złożony proces zdrowienia zostaje sprowadzony do kilku prostych haseł.

– Jako psychotraumatolog pracuję z ludźmi znajdującymi się w najtrudniejszych momentach życia. W przypadku osoby głęboko straumatyzowanej, będącej w całkowitym życiowym rozpadzie, podanie jej gotowej afirmacji jest kompletnym absurdem i na tym etapie może bardziej zaszkodzić niż pomóc – podkreśla Ewelina Naturia Pańczyk.

Jak wyjaśnia, człowiek przeżywający głęboki kryzys często nie ma nawet kontaktu ze swoimi rzeczywistymi potrzebami. Kobieta po wieloletnim przemocowym związku czy mężczyzna, który utracił kontakt z dziećmi, karmieni pop-psychologiczną wizją "manifestowania szczęścia", mogą doświadczać jedynie jeszcze większej frustracji. Zamiast ulgi pojawia się poczucie porażki i cierpienie związane z tym, czego aktualnie brakuje w ich życiu.

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Wizualizacje mogą wspierać, ale nie zastąpią terapii

Ekspertka podkreśla jednak, że nie oznacza to całkowitego odrzucenia wizualizacji czy afirmacji. Przeciwnie – odpowiednio wykorzystane znajdują zastosowanie również w procesie terapeutycznym.

– Wizualizacje pomagają pacjentowi wyobrazić sobie lepszą przyszłość i zobaczyć cel, do którego zmierza. Pokazują, że zmiana jest możliwa. Ale dzieje się to dopiero wtedy, gdy człowiek przepracuje swoje rany, odbuduje zasoby i odzyska kontakt ze sobą po przeżytym stresie pourazowym – tłumaczy.

Jak dodaje, dopiero na tym etapie proste komunikaty mogą stać się realnym wsparciem.

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Zwroty takie jak: "Jestem wystarczający", "Jestem dla siebie ważny" czy "Buduję swoją przyszłość już teraz" nie mają zastępować terapii, lecz wspierać człowieka w procesie zdrowienia. Równie pomocne okazują się wizualizacje odwołujące się do emocji. Pacjent wyobraża sobie nie tyle konkretny przedmiot czy sumę pieniędzy, ile stan, którego pragnie doświadczyć – poczucie bezpieczeństwa, satysfakcję z pracy czy spokój w relacjach. Ewelina Naturia Pańczyk psychotraumatolożka, terapeutka i mediatorka

Jednocześnie Ewelina Naturia Pańczyk zastrzega, że przypisywanie afirmacjom niemal magicznej mocy jest niebezpiecznym uproszczeniem.

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– Powiedzmy sobie jasno: przekonanie, że wystarczy pomyśleć życzenie "tu i teraz", bez wykonania głębokiej pracy wewnętrznej, jest po prostu iluzją – zaznacza.

Magiczna pigułka z TikToka

Dlaczego tak chętnie sięgamy po afirmacje? Zdaniem Eweliny Naturii Pańczyk powodów popularności takich przekonań jest co najmniej kilka.

Pierwszym z nich jest potrzeba pójścia na skróty. Współczesna kultura przyzwyczaiła nas do natychmiastowych efektów.

– Żyjemy w erze Instagrama i TikToka. Na krótkich filmikach widzimy kogoś, kto trzyma surowego kurczaka, pstryka palcem, a po sekundzie na stole pojawia się gotowa, pięknie podana kolacja przy świecach. Przyzwyczailiśmy się do takich obrazków. Tymczasem w rzeczywistości przygotowanie posiłku zajmuje dwie godziny, po drodze można coś przypalić, a efekt nie zawsze będzie idealny. Tak samo jest ze zmianą – trzeba ją po prostu wypracować – tłumaczy.

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Jak podkreśla psychotraumatolożka, nie istnieje żadna magiczna pigułka na szczęście. Osobie z traumą, zaburzeniami lękowymi czy nawracającymi atakami paniki samo zapisanie kilku zdań na kartce nie rozwiąże problemu. Terapia jest głębokim procesem i ciężką pracą, która wymaga czasu.

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Lęk przed spotkaniem z samym sobą

Drugim, znacznie głębszym powodem, jest lęk przed konfrontacją z własnymi przeżyciami i prawdą o sobie.

– Ktoś może myśleć o sobie: "Jestem świetny, mam wszystko przepracowane, wiem już o sobie wszystko". Tymczasem w procesie terapeutycznym nagle okazuje się, że jest dopiero na początku swojej drogi. Taka prawda potrafi przytłoczyć – zauważa Pańczyk.

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Jak dodaje, terapeuta działa trochę jak lustro, a spotkanie z własnym wstydem, bólem czy dawnymi ranami dla wielu osób okazuje się zbyt trudne.

– Wolimy wyprzeć te doświadczenia, schować je głęboko i żyć tak, jakby problem nie istniał. Niestety, te mechanizmy zawsze w końcu dochodzą do głosu. Jeśli nie przepracujemy ran relacyjnych z dzieciństwa, będą one wracały w kolejnych związkach, a później także w relacjach z własnymi dziećmi. Konfrontacja i tak nas nie ominie – ostrzega.

Jak podkreśla ekspertka, źródłem wielu problemów są doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego – traumy porzucenia, odrzucenia, parentyfikacji czy głębokiego wstydu – ale również późniejsze wydarzenia, takie jak śmierć bliskiej osoby, bankructwo czy bolesne rozstania. Tych śladów nie da się wymazać za pomocą afirmacji.

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– Człowiek może powtarzać afirmacje przez cały rok, ale jeśli nie dotrze do źródła swoich trudności, niewiele się zmieni. Ucieczka w powierzchowne afirmacje jest jedynie odkładaniem problemu w czasie i próbą oszukania rzeczywistości. Nieprzepracowana trauma bardzo często staje się naszym losem – wpływa na to, kogo spotykamy i w jaki sposób doświadczamy świata. U podstaw popularności manifestacji leżą więc z jednej strony wygoda i pragnienie szybkich rozwiązań, a z drugiej – głęboki lęk przed odkryciem, kim naprawdę jesteśmy, gdy opadną wszystkie maski – podsumowuje Ewelina Naturia Pańczyk.