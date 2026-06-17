W środę 17 czerwca na warszawskiej Pradze-Południe doszło do niebezpiecznego incydentu. W miejskim autobusie wybuchł pożar. Wywołało to spore utrudnienia w ruchu.
W środę 17 czerwca w okolicach godziny 19:00 mieszkańcy Warszawy zaczęli masowo zgłaszać w mediach społecznościowych, że widzą kłęby czarnego dymu unoszące się nad miastem. Jak się szybko okazało, powodem tej sytuacji był pożar, który wybuchł w miejskim autobusie poruszającym się aleją Stanów Zjednoczonych w dzielnicy Praga-Południe.
Płonący autobus w Warszawie. Straż pożarna w akcji
Jak przekazał w rozmowie z portalem Onet młodszy ogniomistrz Konrad Margulski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ogień pojawił się w tylnej części pojazdu. Na miejsce natychmiast zadysponowano odpowiednie służby ratunkowe i obecnie trwa już dogaszanie maszyny. W akcji biorą udział trzy zastępy straży pożarnej oraz grupa operacyjna komendanta miejskiego.
Strażak zaznaczył również, że w wyniku tego zdarzenia na szczęście nikt nie ucierpiał, dzięki sprawnej ewakuacji wszystkich pasażerów z wnętrza autobusu.
– Z tego, co udało się ustalić, nie ma osób poszkodowanych. Wszyscy opuścili pojazd w momencie zauważenia dymu – przekazał Onetowi Konrad Margulski.
Jak przekazują służby, na ten moment dokładna przyczyna wybuchnięcia pożaru w pojeździe nie jest jeszcze znana. Standardowo w takich przypadkach, po całkowitym ugaszeniu ognia i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, do pracy przystąpią funkcjonariusze policji. To właśnie oni będą prowadzili szczegółowe czynności, mające na celu ustalenie bezpośrednich przyczyn tego niebezpiecznego incydentu.
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Utrudnienia w ruchu dla mieszkańców stolicy
W związku z pożarem autobusu i zablokowaniem przejazdu, Warszawski Transport Publiczny (WTP) opublikował oficjalny komunikat, w którym ostrzega przed sporymi utrudnieniami komunikacyjnymi w tej części miasta.
"Z powodu zablokowanego przejazdu na Trasie Łazienkowskiej w kierunku wschodnim występują utrudnienia w kursowaniu autobusów 141, 143, 182, 188, 502, 514, 520, 523, 525. Wyłączone z użytkowania są przystanki Saska 03 i 04 znajdujące się na wiadukcie nad Trasą Łazienkowską na ul. Saskiej. Autobusy zostały skierowane na najbliższe przejezdne ciągi komunikacyjne" – czytamy w komunikacie.
Na ten moment nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie potrwają czynności prowadzone na miejscu przez strażaków.