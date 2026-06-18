Jarosław Kaczyński obchodzi 77. urodziny. Poprosiliśmy Warszawiaków o życzenia. Oto co usłyszeliśmy [SONDA]
Jarosław Kaczyński obchodzi 77. urodziny. Poprosiliśmy Warszawiaków o życzenia. Oto co usłyszeliśmy [SONDA] fot. naTemat

Jarosław Kaczyński obchodzi 77. urodziny. Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców Warszawy, czego życzą prezesowi PiS. Odpowiedzi? Od klasycznego "dużo zdrowia", przez "upiekłabym sernik", aż po bardzo dosadne sugestie, że najwyższy czas zejść z politycznej sceny.

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Jarosław Kaczyński od dekad jest jedną z najważniejszych, ale też najbardziej polaryzujących postaci w polskiej polityce. W dniu jego 77. urodzin postanowiliśmy sprawdzić, jakie emocje budzi dziś wśród przechodniów.

Jedni odpowiadali spokojnie i kurtuazyjnie, inni z ironią, a część nie ukrywała zmęczenia jego obecnością w życiu publicznym.

"Zdrowia przede wszystkim"

Najczęściej powtarzały się życzenia zdrowia. "Zdrowia przede wszystkim i wytrwałości" – mówiła jedna z zapytanych osób. Gdy dopytaliśmy, w czym tej wytrwałości, odpowiedziała: "W trudach w obecnej sytuacji".

Inni również zaczynali od najbardziej neutralnych życzeń. "Dużo zdrowia mu życzę i niech żyje ponad 100 lat" – usłyszeliśmy. Jedna z rozmówczyń podkreślała, że zdrowia życzy "wszystkim ludziom tak po prostu", niezależnie od politycznych sympatii. Bo "zdrowia życzy się nawet wrogowi".

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"Życzyłabym mu głębokiej refleksji"

W sondzie pojawił się też głos bardziej polityczny. Jedna z kobiet życzyła Kaczyńskiemu "dobrej, mocnej wizji strategicznej" oraz "głębokiej refleksji". Zaznaczyła przy tym, że decyzje zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i Donalda Tuska "wpływają na życie nas wszystkich".

To jeden z najciekawszych momentów nagrania: mniej emocjonalny, a bardziej obywatelski. Pokazuje, że nawet w urodzinowej sondzie trudno uciec od pytania o odpowiedzialność liderów za stan państwa i temperaturę sporu politycznego.

"Emerytura wzywa"

Najmocniejsze wypowiedzi dotyczyły jednak przyszłości prezesa PiS. Jeden z młodych rozmówców, zapytany, co powiedziałby Kaczyńskiemu twarzą w twarz, rzucił krótko: "emerytura wzywa".

Podobnie mówił inny przechodzień. Życzył Kaczyńskiemu "spełnienia marzeń wszystkich Polaków", czyli tego, "żeby usiadł spokojnie w domu i już umiał odpuścić". Jak dodał: "najwyższy czas odpocząć, zadbać o siebie i ustąpić młodszym".

"Upiekłabym sernik"

Nie zabrakło też lżejszych reakcji. Jedna z kobiet stwierdziła, że chętnie upiekłaby Kaczyńskiemu sernik. Ktoś inny żartował, że życzy mu, by "jego kot nie zmarł, bo wtedy będzie bardziej wredny".

Były też emocje trudniejsze. Jedna z osób przyznała, że Kaczyński budzi w niej "bardzo negatywne emocje", ale skoro jest solenizantem, to wysyła mu "dobrą energię".

Całą sondę zobacz na naszym kanale YouTube pod tym linkiem. W komentarzu możesz złożyć życzenia od siebie.