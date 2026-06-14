Znamy pierwsze trzy punkty "planu Czarnka" Fot. Zrzut ekranu / X.com / @pisorgpl

W niedzielę odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka z mieszkańcami Kalisza. Podczas niego przedstawione zostały pierwsze trzy punkty z programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, który ma nosić ambitną nazwę "plan Czarnka".

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Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Kalisza przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości odsłonili karty swojego planu wyborczego. Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział między innymi, że to dopiero pierwsze z całego cyklu spotkań, na których będą systematycznie pojawiać się kolejne propozycje programowe.

– Podejmujemy wielki wysiłek by wygrać te wybory i by ci ludzie, którzy służą obcym interesom, zostali odsunięci od władzy, by powstał dobry, polski rząd – mówił ze sceny Jarosław Kaczyński.

Zaraz po nim głos zabrał oficjalny kandydat PiS na premiera, Przemysław Czarnek, który według słów Jarosława Kaczyńskiego "ma doprowadzić do tego, że po raz kolejny dotrzymamy słowa", choć liczby mówią co innego.

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"Plan Czarnka" i jego pierwsze założenia

Przemysław Czarnek przekazał podczas spotkania, że nowy program wyborczy PiS składać się będzie z 21 punktów, które wspólnie nazwano "planem Czarnka". Kandydat na premiera dodał także, że cały ten zbiór ma być komplementarny z wcześniejszym "Planem 21", ogłoszonym jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej przez Karola Nawrockiego. Przedstawiciele ugrupowania uchylili rąbka tajemnicy w postaci trzech pierwszych punktów nowej strategii.

Są to kolejno:

Podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 000 zł rocznie – przy wspólnym rozliczeniu małżonków drugi próg podatkowy zaczynałby się dopiero od kwoty 360 tys. zł rocznie. "Srebrna Praca" – program, według którego pierwsze 2500 zł miesięcznego przychodu z pracy zarobkowej seniora jest całkowicie zwolnione z podatków oraz składek. Wyjście z ETS – opuszczenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, co zdaniem twórców planu sprawi, że cena energii elektrycznej w Polsce spadnie nawet o 50 proc.

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Krytyka unijnej polityki i obietnice dla seniorów

Podczas swojego wystąpienia Przemysław Czarnek bardzo stanowczo odniósł się do kwestii polityki energetycznej. – My po prostu wychodzimy z ETS-u, dla ludzi, dla Polaków, dla Europejczyków – oznajmił polityk, dodając wprost, że "ETS to największe oszustwo, jakiemu zostali poddani Polacy".

– Stop nakazom ideologicznym z Brukseli. Wychodzimy z ETS-u i zapraszamy inne państwa – oświadczył były minister edukacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w sprawie unijnej polityki klimatycznej wcześniej chciał też już działać Karol Nawrocki. Plan jego referendum ostatecznie jednak wylądował w koszu.

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Omawiając z kolei inicjatywę "Srebrna Praca", która jest bezpośrednio skierowana do emerytów, poseł PiS podsumował obecną sytuację demograficzno-prawną następującymi słowami: "Niestety, starzejemy się. Wielu emerytów chce podejmować dodatkową pracę, ale przepisy stoją temu na przeszkodzie, dlatego nasza druga propozycja programowa to zwolnienie z podatku PIT i składek emerytalnych i rentowych wynagrodzenia emerytów do poziomu 2,5 tys. zł netto".