JYSK ma przeceniony stolik kawowy w modnym, pastelowym kolorze "baby blue" Fot. Shutterstock.com / Roman Zaiets

Czasem do całkowitego odświeżenia naszej przestrzeni w domu wystarczy jeden mały akcent. Idealnie w tej roli sprawdzi się sosnowy stolik kawowy z JYSKA w modnym teraz kolorze "baby blue", który dodatkowo jest przeceniony aż o 32 proc., a opinie klientów mówią same za siebie.

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Jeśli czujemy się nieco przytłoczeni naszym obecnym wystrojem mieszkania i potrzebujemy wprowadzić do niego powiew świeżości, wcale nie musimy decydować się na generalny remont. Jak opisywaliśmy już wcześniej w naTemat, zauważalnej metamorfozy można dokonać za pomocą naprawdę małych zmian we wnętrzach, chociażby poprzez wprowadzenie wyrazistego elementu czerwieni lub zastosowanie zasady tzw. czarnej kreski.

Idealnym meblem do szybkiego i bezproblemowego odświeżenia aranżacji jest niewielki stolik kawowy. Jest on całkowicie mobilny, nie wymaga zamawiania ekipy transportowej z wniesieniem, a do tego potrafi kosztować naprawdę małe pieniądze – szczególnie jeśli trafimy na dobrą przecenę. Właśnie taką propozycję przygotował teraz sklep JYSK.

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Stolik kawowy z JYSKA to skandynawski styl przełamany kolorem

Duńska sieć JYSK to w świadomości wielu Polaków taka nieco mniejsza, siostrzana wersja szwedzkiej IKEA. Obie te dobrze nam znane i lubiane tanie sieciówki meblarskie przechodzą wprawdzie obecnie w branży mały kryzys, jednak wciąż potrafią przyciągnąć klientów niezwykle ciekawym asortymentem. Właśnie w JYSKU dostępna jest teraz prawdziwa perełka wnętrzarska, skierowana do osób ceniących styl skandynawski i minimalizm, ale pragnących przełamać go odrobiną koloru, uciekając od nużących beżów, bieli i wszechobecnej szarości.

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Mowa tu konkretnie o stoliku kawowym ukrywającym się pod oficjalną nazwą "Stolik LYNGE Ś35 jasnoniebieski". Co niezwykle istotne, jego głównym materiałem jest lita sosna, a więc mamy do czynienia z prawdziwym, naturalnym drewnem, a nie z tanim plastikiem czy innym sztucznym tworzywem.

Stolik kawowy LYNGE Fot. jysk.pl

Modny odcień "baby blue" i rewelacyjna cena

Jeżeli solidny materiał jeszcze kogoś nie zachęcił, to z pewnością zrobi to jego cena. Kosztuje on obecnie zaledwie 85 złotych, co oznacza, że został przeceniony o równe 32 proc. z kwoty regularnej, czyli 125 złotych. To zgrabny, mały stoliczek przeznaczony do bardzo prostego, samodzielnego montażu. Jego wymiary to 35 cm średnicy blatu oraz 42 cm wysokości. Wyróżnia się bardzo interesującym designem – klasyczna, okrągła góra zgrabnie współgra z nieoczywistym i oryginalnym kształtem dolnej podstawy.

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Dodatkowo, żeby w naszych domach nie wiało nudą, powoli daje się nam we znaki luźna, letnia atmosfera, do której wręcz idealnie pasują wszelkie pastelowe kolory rozjaśniające nasze cztery kąty. Właśnie w takim modnym odcieniu, określanym fachowo jako "baby blue", można teraz zgarnąć ten mebel. Do zakupu bez wątpienia zachęcają również opinie samych użytkowników. Na stronie sklepu stolik zebrał 16 ocen od klientów i wszystkie z nich to maksymalne 5/5 gwiazdek. To chyba o czymś świadczy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że stolik jest na promocji tylko do wyczerpania zapasów, więc warto się pospieszyć, jeżeli wpadł nam w oko.

Jeden mebel, wiele możliwości aranżacyjnych

Zgodnie ze specyfikacją producenta, stolik jest przeznaczony do użytku wewnętrznego. Jednak jego poręczność i lekki wygląd sprawiają, że odnajdzie się w niemal każdym pomieszczeniu. Oczywiście klasycznie można go ustawić w salonie tuż obok kanapy, ale równie dobrze sprawdzi się w sypialni jako oryginalny i uroczy stoliczek nocny. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby wykorzystać go w łazience jako stabilną podstawę pod ulubioną roślinkę.