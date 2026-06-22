Z jakim dokumentem do Turcji? Dowód osobisty wystarczy, ale paszport też warto mieć przy sobie Fot. muratart/Shutterstock

Wakacje all inclusive w Turcji od kilku sezonów nie mają sobie równych w polskich biurach podróży. I nic dziwnego. Kolejne wycieczki oferowane są w świetnych cenach, a łatwe zasady wjazdu sprawiają, że jest to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych. Mimo tego, pakując walizki, trzeba uważać na kilka kwestii, o czym przypomina nasza ambasada.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wakacje all inclusive w Turcji to wakacyjny pewniak i klasyk. Dobre, nowoczesne hotele, aquaparki dla dzieci, a do tego gwarancja pogody przyciągają nie tylko turystów z Polski, ale i Niemców, Brytyjczyków, a także Rosjan. Polacy od kilku lat mogą wjeżdżać tam na podstawie dowodu osobistego, ale jeśli macie paszport, i tak warto spakować go do plecaka.

Zasady wjazdu do Turcji. Dla Polaka jest to wręcz dziecinnie proste

Od 2022 roku Polacy mają bardzo ułatwione zasady podróży do Turcji. Wystarczy, że posiadacie dowód osobisty. Już ten dokument uprawnia do sprawnego przekroczenia tamtejszej granicy. Jednak przed podróżą dokładnie sprawdźcie swój dokument, żeby nie przeżyć rozczarowania.

REKLAMA

Po pierwsze, upewnij się, że twój dokument nie został unieważniony. Jeżeli zgłosiliście jego kradzież lub zgubienie, a później znalazł się w innej torebce lub spodniach, dokument może być nieważny i nie przekroczycie tureckiej granicy na jego podstawie. Po drugie, sprawdźcie datę ważności. W przypadku dowodu osobistego musi on być ważny do końca waszego pobytu, choć od tej zasady zdarzają się wyjątki.

"Ważność powinna obejmować cały planowany okres pobytu, jednak zwłaszcza na mniejszych przejściach granicznych zdarzają się przypadki, gdy służby tureckie oczekują zachowania okresu ważności dowodu osobistego analogicznego jak w przypadku paszportu (tj. 150 dni). Zwłaszcza w przypadku lądowych przejść granicznych sugerujemy używanie paszportu - usprawni to przekraczenie granicy" – przypomina polskie MSZ na swojej stronie internetowej w zakładce poświęconej Turcji.

REKLAMA

Masz paszport? Zabierz go do Turcji, bo może się przydać

Choć przekraczanie tureckiej granicy jest dla nas łatwe, to mimo wszystko warto zabrać tam ze sobą także paszport, jeżeli go posiadamy i ma on wystarczająco długą datę ważności. W przypadku Turcji dokument ten musi być ważny minimum 150 dni, licząc od przekroczenia tureckiej granicy.

Dlaczego warto go mieć przy sobie? Przede wszystkim może to być dokument zapasowy. Jeżeli zgubicie dowód osobisty (co wcale nie jest trudne) albo zostanie on wam skradziony, macie drugi dokument, na podstawie którego możecie spokojnie opuścić teren Turcji. W innym przypadku czekałaby was nerwowa i nieplanowana wycieczka do najbliższego polskiego konsulatu, aby wyrobić paszport tymczasowy. To możliwe jest wyłącznie w Stambule i Ankarze.

REKLAMA