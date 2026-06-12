Turcja to zdecydowany ulubieniec Polaków Fot.Ceri Breeze/Shutterstock

Polacy od lat mają swoich stałych wakacyjnych ulubieńców. Często jeździmy do Egiptu, Grecji, a także Hiszpanii. Jednak na podium znajduje się nikt inny jak Turcja. Przoduje ona w wielu dziedzinach, a pod pewnymi względami znacznie wyprzedza europejskie kraje.

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Turcja jest niekwestionowanym liderem kierunków wśród podróżnych z Polski. Na łamach naTemat wielokrotnie pisaliśmy o rozbudowanej ofercie all inclusive tureckich kurortów, a także o wielu wyróżnieniach w rankingach, które każdego roku zdobywają. Z raportu "KPMG Türkiye Tourism Report 2025" wynika jednak, że Turcja przoduje nie tylko dzięki ofertom all inclusive czy najlepszym hotelom na świecie, ale także ze względu na średnią długość pobytu, na który turyści decydują się w tym kraju.

Turcja liderem pod względem długości pobytu turystów

W Europie toczą się intensywne dyskusje na temat ograniczania masowej turystyki. Nic dziwnego: niekontrolowany napływ turystów prowadzi do hałasu, tłoku na ulicach, rosnących cen na miejscu, a w skrajnych przypadkach również kryzysów, np. na rynku mieszkaniowym. Kraje goszczące stosują różne strategie, aby pozbyć się nadmiernej liczby turystów. Niektóre wprowadzają wysokie opłaty turystyczne, inne dosłownie odcinają turystom dostęp do lądu.

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Problem ten jednak zdaje się nie dotyczyć Turcji. Kraj ten od lat umacnia swoją pozycję na rynku i chce przyciągać coraz więcej odwiedzających. Z najnowszego raportu wynika, że Turcja przoduje pod względem czasu, jaki turyści średnio spędzają tam na wakacjach. Badanie wskazuje, że średni pobyt zagranicznego turysty wynosi aż 10,7 dnia. W przypadku Włoch, które zajmują drugie miejsce, pobyt wynosi średnio 7,8 dnia. Z kolei w Grecji, do której równie często jeździmy – 6,8. W Hiszpanii turysta spędza średnio niewiele ponad 5 dni.

Wynik Turcji przynosi wiele korzyści. Dłuższy urlop oznacza bowiem, że podróżni wydają więcej na nocleg, jedzenie, lokalne usługi i atrakcje. To sprawia, że wczasy w Turcji są dla tamtejszej gospodarki niezwykle zyskowne.

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Przyszłość Turcji pod znakiem zapytania

W ubiegłym roku Turcję odwiedziło aż 52,8 miliona turystów, co daje jej 6. miejsce na świecie pod względem liczby odwiedzających. Jednak Tureckie Stowarzyszenie Biur Podróży zapowiedziało, że dotychczasowe liczby już ich nie satysfakcjonują, a obecnym celem będzie osiągnięcie 100 milionów turystów rocznie. Jednocześnie stowarzyszenie zapowiada rezygnację z opierania oferty turystycznej wyłącznie na formule all inclusive. W kolejnych latach uwaga inwestorów skupi się na turystyce zdrowotnej, kulinarnej i kulturowej.

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