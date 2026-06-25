Kiedy koniec upałów? Załamanie pogody zacznie się po weekendzie Fot. Wxcharts (mapa temperatur dla 4 lipca)

Kiedy skończą się upały? Wiele osób odlicza dni do zmiany aury. Najgorsze dni wciąż jednak przed nami, ale po weekendzie Polskę czeka gwałtowne załamanie pogody. Będzie chłodniej, ale równie niebezpiecznie.

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Od wielu dni przez Polskę przetacza się fala upałów. Obowiązuje już ponad 30 alertów przed suszą, a synoptycy nie mają dobrych wieści. W najbliższym czasie w większości regionów nie spadnie wystarczająco dużo deszczu, by poprawić sytuację na rzekach. Żar poleje się z nieba, a termometry wskażą prawdziwie afrykańskie wartości.

Ekstremalne temperatury w piątek i sobotę. Nawet 40 stopni w cieniu

Piątek i sobota upłyną pod znakiem ekstremalnych temperatur. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 26 i 27 czerwca słupki rtęci na zachodzie kraju mogą pokazać nawet 39 stopni Celsjusza, a w Polsce będzie jak w piekarniku.

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Nieco chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu oraz Suwalszczyźnie, gdzie prognozuje się umiarkowane 25 stopni. "W najbliższych dniach prognozowana jest fala upałów obejmująca większość kraju" – ostrzega IMGW.

Synoptycy wydali alerty drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższe, czerwone ostrzeżenia obejmą województwa zachodniopomorskie oraz lubuskie. Służby apelują o unikanie słońca w ciągu dnia.

Niedziela przyniesie kontynuację piekielnej aury, choć od zachodu zacznie powoli nasuwać się front atmosferyczny. Temperatura maksymalna na południowym wschodzie i w centrum utrzyma się na poziomie 36 stopni Celsjusza. Na zachodzie może przekroczyć 40 stopni. Wszystkie te wartości są podawane dla zacienionych miejsc. Więc na pełnym słońcu będzie o wiele goręcej.

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Upał w weekend będzie nie do zniesienia Fot. IMGW

Załamanie pogody. Burze, grad i wiatr do 80 km/h

Koniec tygodnia to początek sporych zmian w cyrkulacji powietrza. Z prognozy pogody IMGW wynika, że niedzielny wieczór i poniedziałek upłyną pod znakiem niebezpiecznych zjawisk. Wraz z frontem nadejdzie wyczekiwane ochłodzenie, jednak jego cena będzie wysoka.

"Od 28.06 wzrośnie niestabilność atmosfery – występować będą burze z silnym deszczem, porywami wiatru do 75–80 km/h i lokalnie gradem, po czym nastąpi stopniowe, postępujące od północnego zachodu, ochłodzenie" – zapowiadają analitycy Instytutu.

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W przyszłym tygodniu będzie lać, wiać i grzmieć Fot. IMGW

Największe nawałnice uderzą początkowo w północną i zachodnią część kraju, by we wtorek przenieść się nad południowe i wschodnie województwa. Temperatura na przełomie czerwca i lipca spadnie drastycznie. Na Pomorzu i w Wielkopolsce w poniedziałek odnotujemy zaledwie 17 stopni Celsjusza.

Długoterminowa prognoza IMGW na lato i jesień

Długoterminowa prognoza pogody IMGW na resztę lata i wczesną jesień rysuje się w pomarańczowo-bordowych barwach. Z map wynika, że sierpień i wrzesień będą miesiącami ekstremalnie ciepłymi w każdym zakątku Polski. Średnia temperatura z pewnością przekroczy normy wieloletnie wyznaczone dla lat 1991-2020.

Lipiec zapowiada się nieco spokojniej tylko na północy, gdzie termometry pokażą wartości w granicach normy. Inaczej będzie w centrum i na południu. W takich miastach jak Kraków, Wrocław, Łódź, Katowice czy Opole pierwszy pełny miesiąc wakacji przyniesie temperatury zdecydowanie powyżej normy.

A co z deszczem? Tabele z prognozami wskazują na umiarkowane ilości. Suma opadów od lipca do września w większości kraju utrzyma się w normie. Niestety, w obliczu aktualnie panującej suszy hydrologicznej i błyskawicznego parowania wody takie opady nie wystarczą do odbudowania bezpiecznych stanów rzek, a rolników, leśników i strażaków czeka wyjątkowo trudny okres.