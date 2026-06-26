Partia Razem może dołączyć do PiS i Konfederacji Foto: TomaszKudala, FotoDax, bartoszkalich/Shutterstock

W polskim Sejmie powstaje dziwna, bardzo egzotyczna koalicja. O ile sojusz PiS-u z Konfederacją wydaje się naturalny, tak dołączenie do tego grona Razem co najmniej dziwi. W co grają Adrian Zandberg i jego współpracownicy?

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował powołanie "Komisji Zaufania Publicznego", która miałaby zbadać nieprawidłowości w działalności warszawskich szpitali. Okazuje się, że pomysł może poprzeć Partia Razem. Wygląda to na start nowej, z pozoru abstrakcyjnej koalicji.

PiS chce wyjaśnienia afery?

Od kilkunastu dni Polska żyje tym, ile w Warszawskim Szpitalu Południowym zarobił radny KO i lekarz-milioner w jednej osobie, Dawid Kacprzyk. Miał wystawić faktury na łącznie 1,6 mln zł. Sprawa nabrała tempa, gdy Warszawski Szpital Południowy zwolnił Dawida Kacprzyka, a Donald Tusk grzmiał po aferze z salonikiem VIP w szpitalu. Do tego doszedł materiał Kanału Zero właśnie o "saloniku VIP" dla ważnych polityków KO i zarzuty związane z fałszowaniem dokumentacji medycznej, a nawet śmiercią pacjentów.

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Analitycy zastanawiają się, czy afera z radnym-milionerem pogrąży rząd Tuska, a opozycja poczuła krew. I pomimo tego, że prokuratura wszczęła już dwa śledztwa, Jarosław Kaczyński chce powołania "Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny i dogłębny wyjaśni to, co dzieje się w warszawskich szpitalach". Miałaby "składać się m.in. z prawników, lekarzy, ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych oraz osób zaufania publicznego".

Jak doprecyzował Jacek Sasin, nie chodzi o zwykłą komisję sejmową, ale ekspercką, która miałaby rzetelnie wziąć pod lupę działalność szpitali.

Konfederacja także chce powołania komisji. Jak opisał na platformie X Krzysztof Bosak, "potrzebujemy komisji śledczej do wyjaśnienia afery szpitalnej KO".

Do tych dwóch sił politycznych dochodzi jeszcze jedna, może najbardziej zaskakująca.

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Partia Razem także jest na "tak"

Okazuje się, że na naszych oczach może zawiązywać się najbardziej egzotyczna koalicja od czasów sojuszu PiS z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Otóż "Fakt" zapytał o zdanie na temat komisji posłankę Marcelinę Zawiszę z Partii Razem. I okazuje się, że jej ugrupowanie chętnie poprze projekt.

– Jeżeli będzie wniosek o powołanie komisji, to zagłosujemy za, ale uważam, że przede wszystkim potrzebne są stanowcze działania prokuratury. Nie polityczny cyrk – powiedziała.

Ruszyła walka o władzę w kolejnej kadencji

Choć koalicja PiS-Konfederacja-Razem wydaje się pomysłem bardzo egzotycznym, nie jest też czymś nierealnym.

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Razem szuka sposobu na to, by odróżnić się od Nowej Lewicy. Nie bez powodu nie weszła w skład rządu, walcząc o swoją podmiotowość i broniąc się przed wchłonięciem przez byłe SLD. Wykorzystanie afery warszawskiego szpitala i poparcie pomysłu komisji mogłoby pomóc ugrupowaniu Adriana Zandberga powalczyć o parę punktów procentowych, których teraz mu brakuje, by w ogóle wejść do Sejmu.

Zresztą wszystko wpisuje się w to, co lider Razem robi już teraz. W czasie sesji rady Warszawy atakował Rafała Trzaskowskiego.

– Tak pan nadzoruje szpital, który jest pana oczkiem w głowie? Tak wygląda nadzór nad własnością publiczną w mieście? Tak wygląda, że ktoś doi miasto, że ktoś doi publiczne pieniądze? Tak wygląda, że się organizuje salonik VIP – wytykał włodarzowi stolicy.

Co mówią nam sondaże?

Z ostatnich sondaży wynika, że przyszły rząd mogłaby tworzyć koalicja PiS-u i obu Konfederacji. Szablami Razem, gdyby partia ta dostała się do Sejmu też nikt nie pogardzi.

Jak sugerują dane z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", gdyby wybory odbyły się teraz teoretycznie wygrałaby je KO z wynikiem 34,01 procent.

Drugie miejsce należy do PiS (26,17 proc.), z kolei podium domyka Konfederacja (13,93 proc.). Tuż za nim stoją Nowa Lewica (7,82 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (7,66 proc.).

I dalej robi się najciekawiej, gdyż Partii Razem niewiele brakuje, by wejść do parlamentu. Wynik 4,58 proc. to niewiele mniej niż 5 proc., ile wynosi próg wyborczy.

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Dalsze wiadomości są dla KO fatalne: PSL zdobyło tylko 3,55 proc., a Polska 2050 – 1,61 proc., co oznacza, że koalicjanci dawnej PO nie mieliby ani jednego mandatu.

0,67 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zagłosowałoby na inną partię.

Przeliczmy teraz te procenty na mandaty. Dałoby to 190 mandatów KO, 151 PiS-u, 63 Konfederacji. Resztą (56) podzieliłyby się Nowa Lewica i ugrupowanie Grzegorza Brauna.