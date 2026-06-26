Takiego owocu jeszcze nie próbowałeś? Możesz go wyhodować nawet na swoim balkonie Fot. Shutterstock.com / Itija

Malinotruskawka to nowy popularny owoc na horyzoncie, który zdecydowanie warto przetestować. Nie jest to wcale żadna krzyżówka maliny i truskawki, a całkowicie odrębny gatunek, który można wyhodować praktycznie wszędzie. I co najważniejsze – jej owoce zachwycają wyglądem oraz smakiem.

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Nawiedzające nas aktualnie fale upałów sprawiają, że nasza codzienna dieta staje się zdecydowanie lżejsza. Zamiast ciężkich dań, chętniej jemy na przykład pyszne, delikatne zupy (w gorące dni świetnie sprawdzi się np. orzeźwiająca zupa z przepisu Roberta Makłowicza), a przede wszystkim z ogromną przyjemnością sięgamy po soczyste owoce.

Jak się jednak okazuje, wcale nie musimy biegać na targowiska w poszukiwaniu najbardziej egzotycznych okazów, których nazw często nie potrafimy nawet poprawnie wymówić. We własnym ogródku, a nawet na balkonie w bloku, możemy bez problemu wyhodować duże, jaskrawoczerwone kule maliny ponętnej (Rubus illecebrosus), która w Polsce powszechnie określana jest zacnym mianem malinotruskawki.

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Czym tak naprawdę jest malinotruskawka?

Choć potoczna nazwa sugeruje coś innego, malinotruskawka absolutnie nie jest genetyczną krzyżówką tych dwóch popularnych owoców. To całkowicie odrębny gatunek, który wywodzi się prosto z Japonii. Sama roślina przyjmuje formę stosunkowo niewielkiego, zwartego i niemal kulistego krzewu, który dorasta zazwyczaj do wysokości od 40 do 60 centymetrów. Jej pędy są pokryte soczyście zielonymi pierzastymi liśćmi (jesienią przebarwiającymi się na pomarańczowo i czerwono) oraz drobnymi kolcami.

Malinotruskawka zaczyna kwitnąć na początku lata, zazwyczaj w lipcu, wypuszczając duże, białe kwiaty. Najbardziej wzrok przykuwają jednak same owoce, które pojawiają się na krzakach od sierpnia i potrafią utrzymać się aż do pierwszych jesiennych przymrozków.

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Zaskakujący wygląd i rześki smak owoców

Swoim nietypowym wyglądem owoce te rzeczywiście łączą wizualne cechy obu popularnych roślin występujących w ich nazwie. Są dość spore, potrafią osiągać średnicę rzędu 3-4 centymetrów i z zewnątrz do złudzenia faktycznie przypominają okrągłą, jaskrawoczerwoną truskawkę, ale najeżoną małymi kuleczkami. Z kolei ich struktura oraz fakt, że w środku są całkowicie puste, wyraźnie nawiązuje do budowy klasycznej maliny. A jak przymrużymy oko, to możemy dojrzeć w niej nawet i poziomkę.

Jeśli chodzi natomiast o walory smakowe, malinotruskawka systematycznie zyskuje nowych wielbicieli. Jej miąższ jest rześki, kwaskowy i przy tym delikatnie słodkawy, a wielu smakoszy porównuje jego nuty do owoców morwy białej. Kuleczki maliny ponętnej można z powodzeniem zjadać prosto z krzaka, ale sprawdzają się one również jako świetny dodatek do deserów, ciast czy konfitur. Co ważne, owoce te dostarczają organizmowi sporo wartości odżywczych, w tym dużą dawkę witaminy C, a jej odmładzające właściwości potrafią naprawdę zaskoczyć.

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Prosta uprawa na balkonie i w ogrodzie

Ogromną zaletą malinotruskawki jest to, że jej uprawa jest naprawdę bardzo łatwa i poradzi z nią sobie każdy początkujący miłośnik roślin. Krzew ten nie ma wygórowanych wymagań – wystarczy mu standardowa, przepuszczalna ziemia oraz słoneczne lub ewentualnie lekko zacienione stanowisko.

W naTemat pisaliśmy już, jak uprawiać truskawki na balkonie i tak samo malinotruskawkę można posadzić praktycznie wszędzie, dlatego doskonale sprawdzi się nawet w zwykłej donicy na balkonie lub tarasie. Należy jedynie pamiętać o regularnym podlewaniu. A jeśli akurat balkonu brakuje, warto wiedzieć, że warzywa i owoce można uprawiać w mieszkaniu i to przez cały rok.

Co ważne, malinotruskawka jest mrozoodporna, jednak decydując się na sadzenie w gruntowej grządce, trzeba mieć na uwadze, że dość szybko się rozrasta. Z tego względu uprawa w donicach (lub wkopanych w ziemię pojemnikach bez dna) często okazuje się najwygodniejszym rozwiązaniem, które pozwala zachować pełną kontrolę nad rośliną.