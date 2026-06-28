Wstrzymano ekshumacje w Puźnikach. Fot. zrzut ekranu, Kurier Galicyjski / Youtube.com

Zakończył się kolejny etap prac poszukiwawczych w Puźnikach na Ukrainie. Jak poinformowała Marta Cienkowska, nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar zamordowanych przez UPA.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Ostatecznie kwestią mogiły około 80 zamordowanych przez UPA Polaków w 1945 roku zajęli się naukowcy, przedstawiciele fundacji WiD i krewni ofiar.

Co dalej z pracami w Puźnikach?

Ministra w resorcie kultury i dziedzictwa narodowego podkreśla, że jest to trudna wiadomość, ale nie zmienia ona celu poszukiwań. "Ten proces wymaga cierpliwości i determinacji. Dlatego poszukiwania będą kontynuowane w kolejnym miejscu w Puźnikach już w sierpniu" – dodała przedstawicielka rządu.

REKLAMA

"Każda ofiara zasługuje na odnalezienie, imię i godny pochówek. Nie przestaniemy szukać" – zadeklarowała polityczka.

Warto jednak odnotować, że ministra mówi o drugiej zbiorowej mogile ofiar. Jak podaje Kurier Galicyjski, 6 września 2025 roku odbył się pierwszy uroczysty pogrzeb ofiar UPA. Wówczas pochowano szczątki 42 ofiar, które odnalezione zostały przez fundację WiD.

Dalsza część artykułu poniżej.

– W czerwcu 2022 fundacja złożyła wniosek do właściwych władz ukraińskich na wydanie zgody na prace poszukiwawcze polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Po otrzymaniu zgody rozpoczęliśmy prace poszukiwacze, w wyniku których 24 sierpnia 2023 zlokalizowano jedno z miejsc zbrodni. W tym samym czasie złożyliśmy wniosek do właściwych władz ukraińskich o wydanie zgody na ekshumacje ofiar. Po wielotygodniowej procedurze administracyjnej w piątek otrzymaliśmy zgodę – przekazała Lilia Luboniewicz, prezeska zarządu WiD w rozmowie z Interią.

REKLAMA

Prace w Puźnikach to dowód na to, że współpraca jest możliwa

W dobie narastających napięć pomiędzy Kijowem a Warszawą, prace ekshumacyjne w Puźnikach były i są ważnym krokiem w kierunku zaadresowania kwestii trudnej przeszłości i możliwości budowania współpracy w przyszłości. Choć należy dodać, że w wielu przekazach (m.in. ze strony samego WiD) podkreślane są problemy z decyzjami administracyjnymi wobec prac, a same ekshumacje są trudne również ze względów logistycznych.