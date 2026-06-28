Zełenski odgryza się ws. bohaterów narodowych. "Nikt nie będzie nam mówił"
Zełenski odgryza się ws. bohaterów narodowych. "Nikt nie będzie nam mówił" Fot. OSCAR GONZALEZ FUENTES / shutterstock

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie z okazji Dnia Konstytucji Ukrainy. W czasie jego wystąpienia padły zdania, które mają podwójne znaczenie w kontekście ostatniego sporu na linii Warszawa – Kijów. Zełenski między słowami do tego nawiązał, kiedy mówił o upamiętnianiu bohaterów narodowych.

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– Nikt, nigdy, nie będzie dyktował, jak mamy żyć, jak mamy mówić, kogo mamy kochać, komu mamy być wdzięczni albo których bohaterów mamy czcić – powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podczas niedzielnych obchodów zapowiedział powstanie Panteonu Narodowego.

Panteon Narodowy i bohaterowie Ukrainy

– Imiona wszystkich bohaterów, którzy na przestrzeni różnych wieków i epok walczyli o Ukrainę i inspirowali Ukrainę, zostaną zebrane i na zawsze zapisane w naszej historii – wielką literą, z wielkim szacunkiem i uwagą ze strony państwa. Ze strony Ukrainy, która szanuje siebie, ceni swoich ludzi i broni tego, co jej własne: swojego prawa do bycia ukraińską – wyjaśniał ukraiński przywódca.

Zełenski nawiązał też do ubiegania się o członkostwo Ukrainy w UE. – Na tym fundamencie zbudowano wiele, negocjacje w sprawie naszego członkostwa już się rozpoczęły, każdy krok przybliża nas do siebie – Ukrainę i Unię Europejską, Ukraińców i całą Europę – stwierdził.

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Jak dodał, za każdym takim krokiem stoją podobnie myślący ludzie z innych krajów – "prawdziwi przyjaciele i sojusznicy, wypróbowani przez czas i walkę, którzy udowodnili, że Ukraina i Europa to jedność".

Członkostwo Ukrainy w UE i nowy Order Europy

– Ukraina uhonoruje wszystkie takie osoby nowym państwowym odznaczeniem: Orderem Europy. Symbolem skuteczności naszej wspólnej obrony Europy. Ukraina w pełni zasłużyła na prawo do orderu o tej właśnie nazwie – zasłużyła na niego poprzez swoją całodobową walkę o życie Europy. A wszyscy ci, którzy stanęli i nadal stoją z nami ramię w ramię w tej walce, zostaną uhonorowani tym wyróżnieniem: Orderem Europy Ukrainy – ogłosił Zełenski.

Dodajmy, że w tle cały czas aktualny jest spór na linii Polska-Ukraina, którego efektem było odebranie Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Po ogłoszeniu decyzji order Zełenskiego wrócił do Polski, a rzecznik Karola Nawrockiego ujawnił, co się z nim stanie.

Spór Polska-Ukraina wokół Orderu Orła Białego

Cały ten dyplomatyczny zgrzyt jest pokłosiem niedawnej decyzji Zełenskiego, który oficjalnie nadał Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imię "Bohaterów UPA". W naszym kraju Ukraińska Powstańcza Armia jest powszechnie uznawana za sprawczynię okrutnej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. Ten ruch Kijowa natychmiast spotkał się nad Wisłą – nie bez powodu – z potężną falą oburzenia.

Radosław Sikorski dopytywany o decyzję ws. odebrania Orderu Orła Białego, miał prosty wniosek. Jego zdaniem Karol Nawrocki pozbawił się możliwości prowadzenia dialogu z prezydentem Ukrainy. Powiedział wprost, że "odebranie czy oddanie orderu jest formą obelgi". – W kulturze europejskiej ordery odbiera się za popełnienie przestępstw. A tutaj była różnica zdań w bardzo ważnych sprawach historycznych – tłumaczył w TVN24.